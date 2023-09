Las emocionantes palabras que Marimar Vega le ha dedicado a su esposo, Jerónimo Rodríguez, en su cumpleaños

Las últimas semanas han sido muy especiales para Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez, pues han estado llenas de conmemoraciones de lo más emotivas y especiales para ellos. Y es que además de que la actriz celebró su cumpleaños número 40, hace unos días la pareja recordaba con ilusión aquel idílico día en el que frente a una increíble puesta de sol en Acapulco se prometieron amor eterno. Precisamente ha sido con esa misma emoción que Marimar y Jerónimo han vuelto a vestirse de fiesta, esta vez por el cumpleaños del cineasta, a quien la actriz ha consintió al máximo con algunos detalles y, por supuesto, las palabras más especiales, dejando en claro así lo enamorada que se encuentra y lo feliz que le hace compartir su vida con él.

Las emotiva felicitación de Marimar para Jerónimo

A través de su perfil de Instagram, Marimar compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de Jerónimo, en donde la hemos podido ver de lo más sonriente y feliz, siempre de la mano de su esposo. Al pie de dicho video, el cual musicalizó con la canción This Year (Blessing) de Victor Thompson x Ehis D Greatest, escribió unas emotivas en la que le expresó a su amado Jerónimo sus mejores deseos. “¡Que sigas llenándonos a todos con tu luz y con tu amor bonito! No hay día que no piense, que afortunada soy por compartir mi vida con un ser tan hermoso como lo eres tú. ¡Celebro tu vida hoy y todos los días! Te amo mi amor bonito. Que tengas un año hermoso como lo eres tú”, expresó Marimar, quien preparó todo un día de celebraciones para el cumpleañero, las cuales arrancaron desde un día antes con una cena a la luz de las velas y un concierto musical.

Como era de esperarse, Jerónimo no tardó en reaccionar a la publicación de Marimar, por lo que emocionado, respondió a la publicación de su amada, mostrándose sumamente conmovido ante las palabras de Marimar, a quien le agradeció no solo por el detalle en el día de su cumpleaños, también por todo lo que juntos han construido y lo que les falta por construir. “Es que yo te amo y agradezco haber llegado hasta aquí, para estar junto a ti. Que luz sea, que amor sea, que seamos. Te amo amor mío”, expresó el fotógrafo, quien incluso un día después de su cumpleaños, ha seguido recibiendo sorpresas de parte de Vega.

Marimar Vega, en el mejor momento de su vida

Sin duda, para la actriz, llegar al cuarto piso ha sido todo un acontecimiento a nivel emocional y personal, pues ha recibido esta nueva década en un instante muy especial de su vida, en el que la cosas parecen haberse acomodado en todos los sentidos. Algo de lo que habló en una reciente publicación de Instagram, en la que con total sinceridad habló de cómo ha recibido esta nueva etapa de su vida. “¡A unos días de cumplir los 40 años! Y debo aceptar que me siento conmovida, hoy veo mi vida personal y laboral y puedo decir que estoy en uno de los momentos más plenos, hoy me amo y me acepto como soy y por consecuencia tengo un compañero maravilloso que me ama y me acepta como soy”, señaló.

Pero Vega no solo se refirió a sí misma o a su pareja, pues también habló de las amistades que la cobijan y del trabajo que la complementa con pasión y dedicación. “Tengo un grupo de contención de familia y amigos excepcionales, tengo un espacio como ‘el rincón’ que llena mi vida de sentido, como actriz estoy haciendo un proyecto que me encanta (…) Así que abrazo esta etapa y estos 40 años con gratitud”, concluyó en su mensaje.

