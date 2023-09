Travis Kelce rompe el silencio sobre lo que verdaderamente pasa entre Taylor Swift y él

La cantante estadounidense Taylor Swift se ostenta como una de las máximas exponentes de la industria musical a nivel global. La también compositora y productora ha experimentado, desde los inicios de su carrera, con múltiples géneros y ritmos, versatilidad que le permite contar con una base sólida de fanáticos que llenan estadios en cada una de sus giras. La principal inspiración de Taylor al momento de componer sus melodías son los temas del corazón, particularmente las experiencias en cada una de sus relaciones, por lo que sus seguidores colocan especial atención a su vida amorosa. En días recientes se le ha asociado con el jugador de americano Travis Kelce, esto luego de que él mismo admitiera haber realizado un brazalete de la amistad con su número telefónico para entregárselo durante uno de sus conciertos de la gira ‘The Eras Tour’. El deportista había mantenido distancia del tema, pues de acuerdo con sus propias declaraciones nunca recibió una llamada de vuelta tras su asistencia a la presentación; no obstante, hace unos días ofreció detalles y realizó una confesión.

Travis impresionado por el interés a su vida amorosa

El pasado 21 de septiembre Travis Kelce fue invitado a ‘The Pat McAfee Show’, podcast deportivo en vivo en el que además de hablar sobre su paso y futuro en los Kansas City Chiefs (su equipo de americano), por primera vez aclaró todo lo relacionado a los rumores que lo vinculan afectivamente con la intérprete de ‘Lover’. Hacia el final de la entrevista, durante el recuento de éxitos por parte del ala cerrada, el presentador aprovechó para recordar a Travis una oportunidad de oro que se le escapó, o al menos eso parecía: su cita con Taylor Swift. “Ahí perdiste una, con el brazalete de la amistad en ese concierto (…) estaba desconsolado por ti porque sé la entrega que pusiste y las agallas que tuviste, pero luego, ¡esperen! el brazalete sí fue entregado, solo estuvo un poco retrasado. Tu vida amorosa es tema de conversación en todo el mundo, así que si quieres exponer algo aquí el micrófono es tuyo”, dijo.

De inmediato el deportista tomó la palabra y entre risas se dijo asombrado del revuelo causado. “Es muy divertido ver la cantidad de intriga que ha generado el tema. Creo que este momento se podría asemejar a un viejo juego de escuela llamado ‘teléfono’ (descompuesto), en el que todo mundo susurraba algo al oído del otro sin saber exactamente qué está pasando” De igual forma hizo referencia a su hermano, quien con un pequeño e inocente comentario en forma de broma acrecentó exponencialmente los rumores sobre un noviazgo entre Travis y Taylor. “Cuando tienes a un Jason Kelce en televisión en vivo diciéndole a la gente que no puede confirmar ni descartar los hechos, pero en menos de una semana lo ves diciéndole a todo el mundo que la relación es 100 por ciento real, quiero decir, el tipo es absolutamente ridículo, no puede mantenerse alejado de los encabezados”, comentó. También, pidió a la prensa, fanáticos y medios en general dejar a Jason en paz, pues no es un vocero al que pueden consultar sobre la vida de Travis.

Travis en contacto con Taylor

Al ser cuestionado sobre si la situación le resulta molesta o incómoda, el jugador de americano respondió con una sincera negativa; sin embargo, al explicar los motivos dejó entrever que actualmente sí mantiene contacto con la cantante, a quien de hecho ya invitó a un encuentro deportivo. “Lancé la pelota a su cancha y le dije: 'Te he visto mecer el escenario en Arrowhead. Puede que tengas que venir a verme mecer el escenario de Arrowhead y ver cuál está un poco más iluminado'. Veremos qué pasa en un futuro próximo”, concluyó.

La declaración se produce días después de que Kelce mostrara resistencia a hablar sobre el tema. En un encuentro con el periodista Andrew Siciliano, el receptor respondió de forma hermética: “Dije lo que dije, y quise decir lo que dije cuando lo hice, es lo que es. No voy a hablar sobre mi vida personal, sé lo que las redacciones quieren escuchar, quieren oír más de esto y no voy a darles nada extra (…) Eso es todo, hemos terminado”.

