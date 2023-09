Se reporta que Danny Masterson vivía separado de su esposa desde antes de ser encontrado culpable

Luego de que Danny Masterson fuera condenado a 30 años de prisión, tras ser declarado culpable de violación de tres mujeres, y de que su esposa Bijou Phillips solicitara el divorcio al actor de That 70s Show, se han revelado nuevos datos que tienen que ver con la familia del actor y su divorcio. Y es que según han reportado medios como el Daily Mail, Masterson y Phillips habrían estado separados desde hace cinco años atrás. Algo que ha sorprendido a propios y extraños, pues el apoyo que le brindó Bijou a Danny a lo largo de los largos juicios que enfrentó el artista no es coherente con los datos recién revelados y mucho menos con las especulaciones que apuntan a que Phillips solicitó el divorcio con el fin de proteger los bienes familiares.

Lo que se sabe sobre su separación

En los documentos, obtenidos por el diario británico, Bijou se ha encargado de ser muy puntual a la hora de detallar que Gianna, la hija de 9 años que tuvo con Masterson, ha vivido solo con ella en Santa Ynez, California desde 2018, asegurando que durante los primeros cuatro años de vida de la menor, vivieron en familia en la propiedad que tenían en Hollywood, la cual vendieron en 2021. Sin embargo, antes de que Materson fuera condenado, fue visto en la casa de Santa Ynez, por lo que se tenía la idea de que aún vivían juntos.

Bijou Phillips solicitó el divorcio de Danny Masterson el lunes pasado en Santa Bárbara, California, a 56 kilómetros de Santa Ynez. Sin embargo, ha llamado la atención el hecho de que en la solicitud Bijou haya sido omisa en el apartado en el que se le ha preguntado sobre la fecha de la separación, el cual dijo, aún está por determinarse.

Por otro lado, Phillips, que parecía devastada cuando Masterson fue sentenciado a 30 años de prisión después de haber sido declarado culpable de violar a tres mujeres, fue vista sin su anillo de bodas en un restaurante cerca de la propiedad en Santa Ynez, el miércoles pasado, tan solo unos días después de haber solicitado el divorcio del padre de su hija, alegando diferencias irreconciliables, pidiendo la custodia total de la pequeña, así como su manutención.

Cabe destacar, que hasta ahora, Bijou no ha visitado a Masterson en la prisión; sin embargo, durante su extenuante juicio se mostró a su lado y siempre le demostró su apoyo. De hecho, al escuchar la sentencia del padre de su hija, no pudo evitar las lágrimas, por lo que incluso tuvo que abandonar el tribunal por una puerta trasera. Poco después de la sentencia de Masterson, una fuente cercana al Daily Mail aseguraron que Phillips todavía "no puede aceptar" que la estrella de That 70s Show sea un violador condenado. En ese mismo sentido, la fuente detalló al medio que la esposa del actor mantiene la esperanza encendida y confía en que la apelación de su condena, la cual el abogado de Dannny señaló presentarán en unos días, se positiva para él. "Ella se aferra al hecho de que confía completamente en que él no cometió los actos por los que ha sido condenado, no puede aceptar que eso sea cierto, y espera que se haga justicia en el proceso de apelación”.

Bijou continua procesando todo lo que ha pasado en estas últimas semanas

Por otro lado, la fuente confió al Daily Mail que Phillips continúa confiando en su ahora ex, por lo que se niega a aceptar la culpabilidad del padre de su hija. “Danny está convencido de que no hizo nada malo y Bijou le cree. Sus otros pensamientos son un poco más aterradores: no cree que Danny se haga daño en la cárcel, pero está muy preocupada de que alguien le haga daño o incluso lo mate y el estrés que le está provocando nunca lo había sentido. Es una pesadilla, pero ella estará de su lado en el futuro y seguirá estando presente para su hija", finalizó.

