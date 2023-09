El emotivo mensaje con el que Andrea Legarreta ha recordado a su mamá

A unos días de que se cumplan dos meses de la partida de la señora Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, la presentadora continúa procesando todos los sentimientos que han invadido su corazón a raíz de esta lamentable pérdida, trayendo a cuenta las memorias más especiales que logró crear al lado de Chabelita, como Andrea solía llamar cariñosamente a su mamá, a lo largo de su vida, las cuales ahora le sirven de consuelo y le ayudan a sentirse más cerca a ella. Algo de lo que habló en sus redes sociales, en donde ha compartido un entrañable recuerdo de Chabelita que fue capturado durante uno de los tantos viajes familiares que hicieron por el mundo, junto al cual la conductora del programa Hoy escribió un emotivo mensaje en el que se mostró un tanto nostálgica.

La conmovedora dedicatoria de Andrea a su mamá

A través de su perfil de Instagram, Andrea publicó un video en el que se puede observar a doña Isabel intentando no moverse para no espantar a una paloma que se le paró en la cabeza, un instante en el que las risas y carcajadas no se hicieron esperar. Al pie del video, la conductora escribió unas palabras en las que habló de cómo es que el recuerdo de su madre y en sonido de su risa siguen muy presentes en su corazón, lo que le ha permitido hacer frente a su ausencia física. “Mi reina hermosa, tu risa siempre me dio vida y lo sigue haciendo. Tu alma de niña que reía a carcajadas y disfrutaba tanto los regalos de la vida. Hoy te veo y escucho reír así, y río contigo con lágrimas de AMOR y añoranza. Te guardo y te llevo en todos los instantes de mi vida. VIVES en todo lo hermoso de este plano, vives en nosotros y nuestro corazón late a ritmo de tu dulce amor y tu hermoso recuerdo”, expresó la presentadora conmovida.

Andrea continuó con sus palabras mostrándose agradecida por todo lo que recibió de parte de doña Isabel, así como todo lo que hizo por ella y por su familia. “¡GRACIAS hermosa Chabelita por ser la MARAVILLOSA mamá que fuiste! Hiciste un gran trabajo de entrega y amor infinito junto a mi papi. ¡Gracias por ser una mamá INOLVIDABLE y hermosa! Gracias Dios por darnos la oportunidad de tenerla y mantenerla viva en nuestros recuerdos y corazones a través del amor puro. Hoy sólo siento AMOR y AGRADECIMIENTO… Y les recuerdo que NO dejen solos a sus padres, a sus amores, a sus hijos… ¡Háganles sentir su amor!, acarícienlos, bésenlos, digan ¡TE AMO!, ¡digan GRACIAS! ¡No se guarden nada! ¡abrácenlos MUCHO!, ¡coleccionen recuerdos hermosos! ¡Compartan vida y exprímanle el jugo a los instantes! La vida es eso, un instante y no vale la pena vivirla con rencor, resentimiento o enojo. Lo que haga daño, aprendan de eso, crezcan y sigan adelante, ¡sigan avanzando y VIVIENDO! La vida es HOY y nosotros debemos seguir, aunque a veces duela… ¡Pero es HERMOSA!”, finalizó la también actriz.

Un mes sin ella

El pasado 30 de agosto, Andrea también escribió un entrañable mensaje dedicado a la memoria de su mamá a un mes de partida: “En la memoria del corazón nunca hay despedidas. Te amo infinito mi reina hermosa. Siempre juntas mami, más allá de todo amorcito lindo”. Aquellas palabras que escribió Andrea resonaron en la mente de su papá, don Juan Legarreta quien comentó: “Siempre en nuestro corazón”, atenta a su papá, la presentadora le respondió: “Así es papito amado, siempre. Te amo”. Esta semana, durante su paso por la alfombra roja de la película Héroes, Andrea contó que en octubre próximo realizará un viaje con su papá y sus hermanos: “Está muy emocionado también y seguramente mi mamita también estará con nosotros”, declaró a Ventaneando la conductora.

En esa misma ocasión, Andrea habló de cómo, a pesar del dolor que siente ante la ausencia física de su mamá, logra sentirse cerca de ella. “Estoy avanzando, estoy continuando con la vida, porque de eso se trata. Es una manera también de hacer un homenaje a su vida, los que nos quedamos tenemos que seguir viviendo, empezando a volverle a encontrar el sabor a las cosas a disfrutarlas a adaptarnos a esta nueva forma sin ellos físicamente. Mi mamá no está físicamente, pero está presente todo el tiempo conmigo”, comentó en entrevista con el programa De Primera Mano. Y aunque ha sido duro enfrentarse con la muerte de su mamá, Andrea se ha dejado cobijar por el amor de sus dos hijas, Mía y Nina, quienes han sido su motor. “Sí ellas son el móvil principal, tendría que ser yo. Mis niñas son mi fortaleza y mis ganas de seguir, de disfrutar y de hacer todo lo que nos gusta, porque ellas apenas están empezando, son unas jovencitas y están empezando a vivir y mucho por lo cual continuar”, finalizó.

