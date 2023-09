El romántico mensaje de Sebastián Rulli para Angelique Boyer al celebrar nueve años de amor

A lo largo de su relación, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han logrado convertirse en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, pues además, su público ha podido ser testigo de su increíble historia de amor, la cual nació frente a las cámaras y trascendió a la vida real. Y aunque han procurado ser discretos respecto algunos detalles sobre su relación, de vez en cuando se abren de capa para hablar y reflexionar sobre sus sentimientos, sobre todo cuando se trata de fechas muy especiales. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la pareja ha celebrado el noveno a aniversario del inicio de su historia de amor, una ocasión en la que el actor ha dejado en claro cuan enamorado se encuentra de Angelique, así como su gratitud por lo que juntos han construido.

Sebastián, el más enamorado de Angelique

A través de su perfil de Instagram, Sebastián compartió un emotivo video en el que mostró algunos de los instantes más especiales de su vida juntos, mostrándose sumamente emocionado ante la fecha tan significativa que celebran. Algo que se vio reflejado en el romántico mensaje que el actor le dedicó a su hermosa novia al pie del video, en el que, sin duda, se mostró sumamente enamorado de ella. “Mi Cielo, hoy celebramos 9 años unidos por este amor. Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado”, comenzó el intérprete conmovido. “Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso”, agregó.

El mensaje de Angelique para Sebastián

Sebastián cerró su mensaje con una emotiva declaración de amor, mostrándose conmovido al ver en retrospectiva todo lo que junto a Angelique ha construido y logrado, refrendando así el gran amor que tiene por ella. “Hoy celebro, agradezco y brindo por estos nueve años, pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan”, expresó Rulli con ilusión. “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz Aniversario… Mi Amor”, finalizó Sebastián, quien recibió la respuesta más especial de parte de su eterna coprotagonista de vida. “¡Muchas gracias por estos nueve años del amor más bello que toco mi vida! Te amo con todas mis fuerzas”, comentó la actriz al pie de la publicación de su novio.

El amor invencible de Angelique

Hay un antes y un después para Angelique Boyer, quien años atrás fue flechada por Cupido al iniciar un noviazgo con Sebastián Rulli, una relación que ha cobrado fuerza con el paso del tiempo. A propósito del título de uno de sus melodramas, El Amor Invencible, la actriz contó cómo vive su amor, orgullosa de las experiencias con las que ha alimentado su vida. “El amor que vivo desde hace ocho años me llena, me siento plena. Yo creo que el amor invencible puede abarcar desde el más importante, que es el de una madre, sin duda, hacia sus hijos y luego los hijos hacia una mamá. Así, como vamos pasando en generaciones, creo que ese es el amor más bello y también el amor que podemos tener unos por otros…”, explicó la intérprete al canal de YouTube La Cueva de Patty.