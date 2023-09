El gran apoyo del novio de Paola Rojas en su momento más vulnerable

Este año ha sido de cambios para Paola Rojas quien, en enero pasado, se despidió de su espacio de noticias en las mañanas que se transmitía por Las Estrellas, ante tan retador cambio de rutina, la periodista ha hablado abiertamente del reto que representó para ella acostumbrarse a la nueva dinámica laboral. En contraste con las alteraciones en el terreno laboral, en el plano sentimental Paola disfruta de una linda relación con Marcelo Imposti con quien comenzó a salir en septiembre del año pasado, luego de reencontrarse después de más de 20 años de haberse conocido en una fiesta. Aunque ha preferido guardar los detalles de su relación, a través del programa Netas Divinas, Paola ha ido compartiendo algunos pormenores de su noviazgo, como lo que relató en el último episodio del programa donde contó que, durante una etapa muy difícil en su vida, describió en su novia a su principal apoyo.

El apoyo incondicional de su novio

Aunque es una mujer muy racional, en su relación con Imposti, ha descubierto cómo se construye una relación en la que puede recargarse en el otro: “Mi apuesta desde lo racional es de no necesitar”, comenzó diciendo. La periodista aseguró que a pesar de tener una concepción del amor, las acciones de su novio la hicieron descubrir una nueva forma de amar: “Yo siempre hablo, pero es muy fácil desde el discurso, hasta que se te estampa la realidad en la cara, siempre hablo de la importancia de relacionarte desde el amor y no desde la necesidad, no sólo lo digo, sino que trato de aplicarlo en mi vida, no necesitar a alguien, sino amarlo, bastarte y amar a alguien más”, le explicó al especialista que acudió al foro para hablar de la dependencia emocional.

En ese sentido, Paola reconoció que debido a que, en el pasado, no había experimentado una relación en la que tuviera que pedir ayuda al otro, hablando en terrenos emocionales, dijo: “Recientemente que tuve una etapa muy dura y muy triste, estuve muy descolocada meses, mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa, nunca había sido necesario que me protegiera así, porque yo no había estado débil ni vulnerable y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba”, reconoció la periodista quien, en este mismo programa se ha confesado muy enamorada: “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”, declaró hace un par de semanas la conductora en entrevista para el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!

Amor a segunda vista

De los detalles que Paola ha compartido con la audiencia de Netas Divinas es la divertida anécdota de cómo reencontró a Marcelo, dos décadas después de haberlo conocido. Según recordó, sus caminos se volvieron a cruzar un día que ella estaba comiendo con Daniela Magún en un restaurante: “Nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir y se fue. Pasaron los años, yo me casé, me multipliqué, él también y nos encontramos años después, yo estaba comiendo con Daniela. De pronto se para Dani y cuando regresa me dice: ‘Oye ese tipo que está ahí’ y yo: ‘¿Cuál el guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar?’ y me dice: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada”, recordó.

El Cupido de la historia

La periodista confesó que, aunque fue Daniela Magún quien le dio el recado, quien terminó de juntarlos fue Miguel Ángel Fox, productor del programa quien se encontraba en la misma mesa que Marcelo y fue quien se encargó de darle su teléfono: “¿Adivinen quién más estaba? El productor de este programa, Marcelo estaba comiendo con Miguel Ángel Fox. Yo termino rápido de comer, me tenía que ir al noticiero de radio y estaba ahí Fox, entonces, me acerco a despedirme de Fox y estaba al lado el señor en cuestión. Me despedí rápido y me fui a informar a la nación y ese señor le pidió insistentemente mi teléfono al productor, qué bueno que se lo diste Fox porque estoy muy contenta”, contó sobre su flechazo.