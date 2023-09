La exesposa de Marc Anthony, Dayanra Torres, regresa a la soltería

Después de que hace unos días los rumores sobre una posible crisis en el noviazgo de Dayanara Torres y Marcelo Gama tomaran fuerza, esta tarde, la ex Miss Universo utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su ruptura con el brasileño. Sin revelar los motivos que los llevaron a terminar la relación, la puertorriqueña se sinceró con sus seguidores en Instagram donde reveló que a pesar de haber terminado su noviazgo le guarda una alta estima al productor de televisión. Fue poco después de que Dayanara regresara a vivir a Miami, luego de que sus hijos se graduaron de High School, que Cupido la flechó con el brasileño, así lo compartió en mayo pasado la conductora durante el evento con el que celebró 30 años de haber sido coronada Miss Universo, en aquella ocasión, compartió pormenores de su relación con el programa puertorriqueño Lo sé todo: “Estoy contenta, Dios sabe siempre lo que es mejor para uno y mira cómo fueron las cosas, mis hijos se gradúan, me quedo sola en Los Ángeles, me regreso a Miami, encuentro el amor, estoy feliz”, dijo en aquella ocasión.

Dayanara confirma su ruptura

A pesar de que hace tres meses se mostraba feliz con su relación con el productor de televisión, Dayanara sorprendió a sus seguidores confirmando su ruptura: “Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar. Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí. Y aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes. Seguiremos trabajando en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido”, se lee en una de sus historias donde publicó una foto de ella junto a este texto.

El flechazo con Marcelo

Aunque Dayanara siempre ha preferido disfrutar de su vida privada alejada de los reflectores, en febrero pasado, le concedió una entrevista a People en la que, por primera vez, habló de la gran etapa que estaba disfrutando al lado de Marcelo, el hombre que le había devuelto la sonrisa: “El tiempo de Dios es perfecto, así lo defino hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuera así”, aseguró. La ex reina de belleza continuó compartieron más detalles de su relación con el brasileño: “Hace dos años llega el amor a mi vida en el momento más perfecto, hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa, porque no puedo estar más agradecida de estar trabajando, viajando y disfrutando la vida, acompañada de un hombre maravilloso que no solo me ama y me quiere ver brillar, sino que también ama a mis hijos y a mi familia”, puntualizó.

Una mamá entregada

En esa conversación, Dayanara también habló de sus dos hijos, Ryan y Cristian, quienes han comenzado a hacer su vida independiente, cada luchando por su sueño. Fue en mayo de este año que Dayanara compartió con sus seguidores en Instagram su felicidad por la graduación de Ryan, el mayor quien se recibió en la carrera de Ilustrador, profesión que el joven ya comenzó a ejercer. Fue en la graduación del joven de 22 años de edad que la ex Miss Universo se reencontró con el papá de sus hijos, Marc Anthony con quien, a pesar de su separación sentimental, hace más de 19 años, siempre han sido un gran equipo en la crianza de los niños, de hecho, fueron ellos la razón por la que Dayanara vivió muchos años en Los Ángeles: “Todos los niños están en Los Ángeles y a mí se me hace más fácil. Compré una casita simplemente para estar con ellos y compartimos mucho. Se aman, son inseparables y yo amo estar con ellos”, le contó el cantante a Adela Micha hace 10 años, cuando sus hijos con Dayanara y con JLo eran unos niños.

Después de que sus hijos se graduaron de la preparatoria, Dayanara decidió que era hora de retomar su carrera en la conducción y de estar más cerca de los suyos, razón por la que regresó a Miami. Fue durante la ceremonia con la que se conmemoraron tres décadas de su reinado en Miss Universo que la presentadora realizó un análisis de su evolución desde aquel importante suceso en su vida, hasta ahora: “A 30 años de haber sido Miss Universo, estoy disfrutando una vida plena, qué bueno que estaba tan jovencita cuando gané, porque mira todo lo que he podido hacer y ahora que mis hijos ya se fueron sigo rehaciendo mi vida con mi carrera y haciendo cosas que me gustan”, comentó.