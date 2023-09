Por primera vez, Kendall Jenner y Bad Bunny presumen su amor en la ‘front row’ de Gucci en Milán

En lo últimos días, Milán se ha convertido en el epicentro de la moda a nivel mundial con la edición de la Fashion Week donde, las miradas no sólo han estado puestas en las tendencias propuestas sobre la pasarela, las celebridades que se han sumado a esta fiesta de alta costura también han acaparado los reflectores. Durante la jornada de este viernes, los flashes estuvieron sobre la primera fila del debut de Sabato de Sarno como el nuevo director creativo de Gucci donde vimos a la pareja del momento: Kendall Jenner y Bad Bunny. Después de meses de preferir guardar distancia, cuando asistían a un evento juntos, como lo hicieron en la pasada edición de la MET Gala, por primera vez, la modelo y el reguetonero, se sentaron juntos y se mostraron públicamente cercanos y cómplices. La pareja tomó su lugar junto a Anna Wintour quien, como ellos, disfrutó del desfile luciendo sus tradicionales gafas oscuras.

Después de que hace unos días, su hermana Kylie Jenner se convirtió en el centro de atención junto a La Rosalía en la front row del desfile de Prada, ahora tocó el turno a la mayor de las Jenner quien, sorprendió a todos llegando, primero en solitario, para luego reunirse con su novio, Bad Bunny. Para la ocasión la pareja arribó derrochando estilo con atuendos de la firma de pies a cabeza; ella con una gabardina corta color camel, a modo de vestido, que combinó con zapatos de charol en un tono vino y el bolso de la firma Jackie. Por su parte, el puertorriqueño eligió un look casual que consiguió con una camisa, jeans y una gorra del mismo color de la gabardina de Kendall. En esta ocasión, como lo han hecho desde que comenzaron a salir, llevaron dos accesorios en conjunto, las gafas y el bolso, ella en color vino, como sus zapatos y él en negro.

Aunque Kendall y Bad Bunny ya se han dejado ver en público en varias ocasiones en juegos de Los Lakers o cenando con amigos, el desfile de Gucci en la Fashion Week de Milán se convirtió en su debut como pareja en un evento público, razón por la que vimos a Kendall, quien ya se mueve como pez en el agua en este tipo de espectáculos, muy al pendiente de su novio. En internet circulan imágenes del momento en el que, en backstage, Kendall y Bad sostienen un encuentro con el diseñador italiano Sabato de Sarno, el protagonista de este desfile quien saludó a ambos de manera muy familiar. En las imágenes se aprecia como Kendall, después de posar con el napolitano, invita a Bad a unirse a la foto para posar los tres juntos.

Hace unas horas, medios italianos reportaron la llegada de Kendall Jenner y Bad Bunny a Milán, la pareja arribó a la ciudad a bordo de un jet privado del que descendieron juntos luciendo atuendos muy cómodos con los que le hicieron frente a este viaje trasatlántico. Hace apenas unos días, el puertorriqueño se sinceró en una entrevista con Vanity Fair en la que admitió que, aunque se siente más cómodo hablado en español, ha mejorado mucho su inglés para poder comunicarse con Kendall: “Pienso en español, como en español, canto en español. Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas. Con una de ellas antes no podía hablar”, dijo haciendo referencia a la modelo. Durante esta entrevista confesó por qué no se ha mudado definitivamente a Los Ángeles: “Llevo mucho tiempo buscando el lugar perfecto en Puerto Rico para crear la casa de mis sueños y espero vivir aquí para siempre”, puntualizó.

Milán Fashion Week pasará a la historia de Kendall y Bad, no sólo por ser el primer evento en el que acudieron juntos como pareja, sino también, es la primera ocasión en la que el puertorriqueño ve a la modelo sobre la pasarela. Como parte de su viaje a Italia, Kendall también cumplió con su cita con Donatella Versace quien la convocó, junto a Gigi Hadid, en el desfile de su marca donde, este viernes, demostró por qué sigue siendo de las modelos consentidas. Aunque Kendall no ha hablado públicamente sobre su relación con el cantante, ya no se oculta de los paparazzis y al menos, en Los Ángeles, la pareja se mueve con total libertad, de hecho, el Conejo Malo ya hasta se ha dejado ver conviviendo con las hermanas de su novia, Kylie y Kim Kardashian. Fue en agosto pasado cuando Bad Bunny se unió a parte del clan Kardashian en el concierto del rapero Drake, en esa presentación vimos la familiar convivencia del puertorriqueño con su cuñada Kim, quien se mostró muy divertida a su lado.