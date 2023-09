Tras interponer la demanda en contra de Joe Jonas, Sophie Turner reaparece con Taylor Swift

Los expertos en crisis de relaciones públicas no han tenido un momento de descanso con el divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner. Lo que parecía una separación en la larga lista de rupturas que se han dado en estos meses, ha tomado un giro llamativo. Todo comenzó con la velada estrategia en la que se filtró información poco favorable en contra de Sophie, sumado a una aparición de Joe con sus hijas -quienes antes de esto habían sido celosamente resguardadas lejos de la mirada pública-, pero nadie podía esperar que las cosas se intensificaran aún más. De forma sorpresiva, justamente después de que se le viera cenando con Taylor Swift -ex de Jonas-, Sophie Turner decidió levantar una denuncia en contra de su todavía marido, pidiendo que devolviera los pasaportes de sus dos hijas, para poder viajar con ellas a Reino Unido como se tenía planeado. El documento iba más allá, apuntando a que Sophie se enteró del divorcio hasta el 5 de septiembre (cuatro días después de que Joe comenzara el proceso legal) a través de los medios de comunicación, después de que la pareja tuviera un enfrentamiento el pasado 15 de agosto. En los documentos de la corte de NY, también se dejaba ver que la pareja tenía un tiempo planeando la mudanza de la familia al completo a Reino Unido, país natal de la actriz de Game of Thrones. Si esta demanda daba luz a una situación mucho más compleja entre la pareja, el comunicado que emitiría un vocero por parte de Jonas iba más allá. En él, se negaba por completo que Sophie no estuviera enterada del divorcio, además de que se calificaba de ‘engañoso’ el lenguaje que se había usado en la demanda, asegurando que nunca se ‘secuestro’ a las niñas. Más allá de esto, en el comunicado se habla de una orden por parte de la corte de Florida que prohíbe a ambos padres cambiar la residencia de las niñas, por lo que el equipo de Jonas, asegura que si él entrega los pasaportes, estaría incumpliendo la ley. Como si este torbellino de información no fuera suficiente, parece que Sophie se mantiene firme en su postura y fue vista cenando nuevamente con Taylor Swift en la Gran Manzana.

Los lazos entre Sophie Turner y Taylor Swift

Aunque parece que estos encuentros entre las famosas no tienen ningún tipo de relevancia en la compleja situación familiar que se encuentra viviendo en este momento la actriz, cada aparición entre Taylor y Sophie se ha vuelto viral. ¿Por qué? Ha de recordarse que Joe y Taylor tuvieron una relación que terminó en el 2008, cuando famosamente, según Swift, Jonas terminó con ella a través de una llamada de apenas 27 segundos. Como suele pasar con las historias de amor de la cantante, lo sucedido quedó enmarcado en dos de sus populares canciones, Forever & Always y Mr. Perfectly Fine. Pero, como pasa a menudo con los Swifties, ésta no es la única canción que se ha relacionado con Jonas, y es que en las últimas horas, gracias a las dos apariciones que Taylor y Sophie han tenido, un tercer tema ha sido ligado a la seria situación que vive la pareja.

En Vigilante S*** del 2022, mucho antes de que se diera la ruptura entre Sophie y Joe, se escucha en una estrofa: “Ella necesitaba pruebas puras y duras, así que le di algunas. Ella tenía el sobre, ¿de dónde crees que salió? Ahora se queda con la casa, se queda con los niños, se queda con su orgullo. Imagíname a mí y tu ex esposa como uña y mugre”.

La segunda aparición de Sophie y Taylor

Si la primera vez que se vio a las famosas fue justamente un par de días antes de que se diera a conocer la demanda que Sophie estableció -y que según dieron a conocer se vio impulsada por la negativa de Jonas de entregarle los pasaportes de sus hijas el pasado fin de semana-, el mismo día en el que llegó esta noticia, las estrellas se volvieron a encontrar, ahora en el barrio de Tribeca en Nueva York.

Lejos de alejarse de los reflectores ante la difícil situación que está viviendo, Sophie fue vista en dos ocasiones durante el día, la primera con su hija menor, de la que ni siquiera se conoce el nombre de forma pública, y la segunda, cenando nuevamente acompañada de Taylor. Ha de recordarse que, aunque no se sabía que tuvieran una amistad previa, en alguna entrevista, Sophie se había declarado fanática de la cantante, causando mucho gracia al hacerlo en frente del padre de sus hijos, que como varios exes de Taylor fue protagonista de sus canciones de desamor. Previo a estas apariciones en la Gran Manzana, solo se les había visto coincidir en el 2019 en el Graham Norton Show.

