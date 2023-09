La ex esposa de Rodrigo Cachero se deja ver con el ex de Larisa Mendizabal Después de que Adianez Hernández, confirmó su divorcio con Rodrigo Cachero, fue vista con Augusto Bravo, ex novio de Larisa Mendizabal

A sólo unos días de que Augusto Bravo, el único involucrado en el divorcio entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero que no se había manifestado, rompió el silencio y ofreció una disculpa pública a su ex novia, Larisa Mendizabal, por la indiscreción que cometió con la esposa de Rodrigo Cachero, han salido a la luz unas imágenes en las que, por primera ocasión, la ex de Cachero y el ex de Mendizabal se dejan ver juntos. Después de que la exparticipante de Survivor México admitiera en un video que compartió en Instagram que se había enamorado de Bravo, todo apunta a que, ahora que la situación se ha hecho pública, sí se están dando una oportunidad como pareja. Hace apenas unos días, Augusto utilizó el micrófono de Ventaneando para ofrecerle una disculpa a Larisa Mendizabal y a su hijo Santiago (primogénito de Rodrigo Cachero) por los más de 11 años que compartieron juntos. Aunque accedió a hablar con el programa de espectáculos, Augusto no quiso confirmar la relación con Adianez.

Las primeras imágenes juntos

Mientras públicamente Adianez y Augusto no han querido admitir su cercanía, esta semana Flor Rubio presentó en la Zona de Espectáculos de Venga la Alegría las primeras imágenes de la ex de Cachero y el ex de Mendizabal en una fiesta infantil a la que, de acuerdo con la periodista, acudieron como pareja: “Estuvieron en la fiesta de la pequeña hijita de Gary Centeno, estuvieron en esta fiesta infantil y de ahí se filtraron estas imágenes de Adianez tratando de hacer su vida y de ir hacia adelante”, comentó Rubio. Más tarde, en su espacio en Radio Fórmula, llamado Fórmula Espectacular, Flor compartió más detalles del romance: “Adianez y Augusto son esta nueva pareja formada a raíz de una historia de infidelidad donde hay cuatro involucrados, las víctimas al parecer Larisa y Rodrigo Cachero. Justo el fin de semana poníamos esta imagen en la que Adianez y Augusto ya hacen vida de pareja pública, es decir, ya no tienen que esconderse de nada, esto ya explotó, ellos mismos lo reconocieron. Entonces ya se dejaron ver”, puntualizó.

La reaparición de Adianez en redes

En las imágenes, en las que aparecen conviviendo en una fiesta infantil a la que acudieron en compañía de los hijos de ella, tanto Augusto como Adianez se muestran cercanos y cómplices. Por su parte, luego de que se hicieran públicas estas imágenes, la conductora compartió una Tik Tok, que más tarde borró, en el que compartió una anécdota que la hizo reflexionar en su felicidad: “Oigan qué bonito es regresar a esto que tanto me encanta, que es la conducción. El día de hoy fue un evento presencial, fue conducción con señoras hermosas, con seres humanos preciosos. En este evento, en el que fueron más de 250 personas, sentir esta energía tan linda de toda esta gente, lo más, más bonito, fue al final una señora que se acercó conmigo, me abrazó y me dijo: ‘Adi estoy contigo, sé feliz’, o sea no saben, se me apachurró mi corazoncito, de ver que todavía hay seres humanos reales y no nada más inventados en redes sociales, tirando hate, sino deseando todo lo lindo. Gracias”, contaba en el clip.

Hace una semana, cuando Adianez compartió en su cuenta de Instagram el video en el que rompió el silencio entorno a su divorcio con Rodrigo Cachero no ocultó sus sentimientos hacía Augusto Bravo, incluso admitió que se había enamorado del ex de Larisa Mendizabal quien, a su vez, es mamá del hijo mayor de Cachero: “Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Medizabal (…) al padre de mis hijos, Rodrigo, a Santi, no supe controlar mis emociones y sí, me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebres y que con amor se superan en las relaciones, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites, superarlo es muy difícil y el amor se desgasta. Claro, hay que hablar las cosas antes de convertir todo esto en esta bomba que se convirtió. Yo reconozco sí, mi parte de los hechos, reconozco que lo hice mal, estoy muy apenada y me duele muchísimo todo lo que hice y me duele no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado”, reconoció Adianez.

La disculpa de Augusto a Larisa

A pesar de que Adianez reconoció públicamente sus sentimientos hacia Augusto, cuando él fue cuestionado por Ventaneando sobre la declaración de la conductora, fue tajante al decir: “Eso lo dijo ella, yo no tengo nada más qué comentar. No voy a hablar si tengo una relación o no, no voy a hablar”. Aunque prefirió no compartir ningún detalle de su actual relación con Adianez, Bravo aprovechó las cámaras para ofrecer una disculpa pública a Larisa, quien fue su novia durante más de una década: “Yo ya le pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, le pido mil disculpas, sobre todo a Larisa a Santi, obviamente, también a Rodrigo. Nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi, porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa con todo su cariño, con todo su amor y con eso me quiero quedar. Mi relación con La fue increíble, obviamente el que falló al final fui yo, ella no, el que falló fui yo, yo me hago responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más qué decir”, dijo.