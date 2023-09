Se ha revelado la causa de la muerte de Angus Cloud estrella de 'Euphoria'

Después de la repentina muerte de Angus Cloud, el pasado 31 de julio, su familia dio a conocer a través de un comunicado los resultados del informe forense con el que se determinó la causa de su muerte del histrión de 25 años de edad. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso People, el actor, quien dio vida al personaje de Fezco en la exitosa serie de HBO, Euphoria, murió de una intoxicación aguda, luego de una sobredosis accidental de varias sustancias. Tras su muerte, el cuerpo del actor fue sometido a la autopsia de ley para hallar la causa del deceso que, de acuerdo con los resultados de los análisis arrojó que, al momento de su muerte, el organismo de Angus tenía restos de cocaína, metanfetamina, fentanilo y benzodiacepinas. Al parecer, el fallecimiento de la estrella de televisión se debió a la mezcla de estas drogas depresoras utilizadas, comúnmente para tratar trastornos de ansiedad, insomnio y convulsiones.

Los resultados de la autopsia

Tras la muerte del actor las especulaciones sobre la causa comenzaron a surgir, de ahí la relevancia de estos resultados que dejan claro que lo que le ocurrió a Angus fue una sobredosis accidental. Cloud, de 25 años de edad, fue hallado sin vida al interior de su casa en Oakland, California, sólo una semana después del lamentable fallecimiento de su papá, una situación que afectó su estado de ánimo de manera importante: “Luchó intensamente con esta pérdida”, reveló su familia en un el comunicado con el que despidieron al histrión quien, entre sus planes a corto plazo estaba la grabación de la tercera temporada de Euphoria, proyecto que lo catapultó a la fama internacional y en la que daba vida a un joven traficante de drogas.

El comunicado tras su muerte

En el documento hecho público por su familia tras su muerte, sus seres queridos resaltaron su valiente lucha en contra de la depresión: “El único consuelo que nos tenemos es saber que Angus ahora se han reunido con su padre, que era su mejor amigo. Angus fue abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y que no deben luchar solos contra esto en silencio. Esperamos que el mundo lo recuerde con su humor, risa y amor”, se lee en el documento. Tras darse a conocer la muerte a Angus, los rumores entorno a cómo ocurrió tomaron fuerza, razón por la que su mamá se manifestó en su cuenta de Facebook días después para desmentir que la partida del actor hubiera estado relacionada con un suicidio.

En su escrito, su mamá puntualizó que a pesar de la tristeza que enfrentaba por la muerte de su papá, no tenía intenciones abandonara su familia tras la pérdida: “Aunque mi hijo estaba profundamente afligido por la prematura muerte de su padre por mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando objetos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad. No tenía intención de acabar con su vida”, puntualizó Lisa Claud, mamá del actor. Recordó en este mensaje cómo fue su último encuentro con Angus: “Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches, dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me varía por la mañana”.

Los mensajes en su honor

De acuerdo con la mamá del actor, el actor fue hallado en su mesa de trabajo donde, aparentemente le ocurrió la sobredosis: “No sé qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso (del abrazo). Sólo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se quedó dormido no despertó. Antes de conocer los resultados de la autopsia la madre del actor ya sospechaba que la ingesta de sustancias prohibidas podría estar relacionada con su muerte: “Está muy claro que no tenía intención de abandonar este mundo”. A lo largo de estos dos meses, Lisa Cloud ha lidiado con la ausencia de su hijo compartiendo mensajes dedicados a su memoria: “Honra tu dolor, pero recuerda que Angus vive en nuestros corazones. El amor es la fuerza que nos une. El valor de la vida no se mide por cuántos días vives, se mide por cómo vives esos días. Los 25 años que Conor Angus Cloud Hickey pasó en esta vida son inmensamente valiosos”, escribió.