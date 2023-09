Salma Hayek celebra los dulces 16 de su hija Valentina Paloma

Después de celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 57, el pasado 2 de septiembre, Salma Hayek se vuelve a vestir de fiesta, esta vez, para festejar los dulces 16 de su hija Valentina Paloma. Con un emotivo video en el que incluyó varias imágenes de la infancia de su “bebé”, la mexicana utilizó su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 26 millones de seguidores alrededor del mundo, para felicitar a la joven. Además de compartir signo zodiacal (ambas son Virgo), Salma y su hija también comulgan en su gusto por la moda, incluso, según confesó la mexicana en entrevista con Vogue el año pasado, ahora que su hija es una adolescente, es muy usual que ingrese a su armario para tomar algunas de sus prendas y accesorios, razón por la que, a su corta edad, cuenta con un estilo que sobresale en los eventos públicos: “Yo estoy viendo en esa bolsa todo lo que no encuentro en mis cajones”, comentó divertida Salma Hayek durante la grabación de esta dinámica junto a su hija en la que ambas revelaron qué es lo que llevan en sus bolsos.

La cariñosa felicitación de Salma

Para este año, en el que su hija ya es una jovencita, Salma quiso echar un vistazo al pasado y desempolvó varias memorias de la época más tierna de su hija. Para comenzar, usó un clip en el que se ve a Valentina, alrededor de los 4 años de edad cantando el éxito del dinosaurio más famosos de la televisión, Barney, I Love You: “Hoy mi bebé cumple 16 años y mi corazón estalla de amor, orgullo y gratitud por el día en que naciste. Sigue brillando con tu hermosa luz sin vergüenza mi niña encantadora, aunque ciegue a los tontos”, escribió Salma en la primera parte de su mensaje haciendo referencia a la encantadora personalidad que posee su hija quien, sin contar con redes sociales públicas, es toda una celebridad en Tiktok donde suele aparecer en videos junto a su amiga, Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón.

Salma continuó su mensaje escribiendo: “Para todos los que tenemos la suerte de tenerte en nuestras vistas, gracias por hacernos más fuertes con tu valentía. Por llenar nuestras vidas de risa y alegría con tu malvado ingenio. Por desafiarnos a crecer con tu profundidad y por inspirarnos con tu alma cada día. Felices dulces 16 Valentina. Que este sea el año más dulce hasta ahora”, finalizó. El tierno mensaje de Salma Hayek provocó la reacción de más de 150 mil seguidores de la mexicana, entre ellos el actor hollywoodense Anthony Hopkins, quien le escribió a la cumpleañera: “¡Felices dulces 16 Valentina! Te queremos”. También llamó la atención la felicitación de Linda Evangelista, mamá de August, hermano mayor de la festejada, quien le deseó un feliz cumpleaños.

Su estilo de alfombra roja

Después de que Valentina Paloma disfrutó de su infancia alejada de los reflectores, desde hace un par de años, la joven ha decidido dejar el anonimato con el que vivió sus primeros años y poco a poco ha ido ganando terreno en la vida pública. Este año, se convirtió en la gran sorpresa de la alfombra de los premios Oscar, entrega en la que, por primera vez, acompañó a su famosa mamá derrochando estilo ataviada en un espectacular vestido rojo que usó su mamá en 1997. Para su gran debut en la fiesta más importante del séptimo arte, la hija de Salma eligió un vestido largo, con escote strapless que, de acuerdo con Rebecca Corbin-Murray, stylist de la actriz y de la joven, forma parte del selecto clóset de la veracruzana: “Sacamos este hermoso vestido de Isaac Mizrahi para Valentina del archivo de Salma”, escribió la mente maestra detrás de los looks de impacto de madre e hija.

Su sueño al frente y detrás de las cámaras

En marzo pasado, Valentina Paloma también acaparó miradas durante su aparición el desfile de Gucci en la Fashion Week de Milán, evento al que acudió en compañía de sus padres y de su hermana mayor, Mathilde Pinault quien, como ella es una it girl en el mundo de la moda. En aquel evento, Salma le confesó a People que es muy respetuosa del estilo de su hija: “Trato de ser muy respetuosa, no sólo de su privacidad, sino de quien es ella y en quien se transforma y no ser una persona que le tiene que estar diciendo todo el tiempo: ‘Tienes que ser así’, si no darle el espacio para que descubra quién es ella sin mis prejuicios, sin mis expectativas”. Durante este evento, Valentina le confesó a la prensa que buscará continuar con el legado artístico de su famosa mamá: “Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora, porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza, además, creo que debe ser más complicado ser directos si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla”, le contó la joven a Vogue.