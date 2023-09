Atala Sarmiento celebra cuatro años de su mudanza a Barcelona

Los giros en la vida de Atala Sarmiento la llevaron a tomar una decisión definitiva. Cuatro años atrás, luego de abandonar las filas de TV Azteca y de concluir su trabajo en el programa televisivo Ventaneando, la presentadora cerró un capítulo en México para emprender un nuevo sueño en otras tierras. El destino elegido por ese entonces fue Barcelona, una ciudad con enorme conexión sentimental para ella, pues a la par de sus raíces familiares por esas latitudes, también es el lugar de nacimiento de su esposo, David Ródenas. Conmovida por el paso del tiempo, la conductora ha celebrado un año más de radicar en la capital catalana, agradecida por todas las satisfacciones a raíz de ese significativo cambio, sin dejar de reconocer lo difícil que le resultó en su momento emprender desde cero.

Con el sentimiento a flor de piel, Atala recordó el día de su partida de México, con nostalgia evocó la serie de cambios en su vida y lo complejo que eso resultó. Sin embargo, nada la hizo perder la motivación dando el paso definitivo en compañía de su esposo. “Hace 4 años dejé mi país, mi carrera, mis rutinas, amigos, y muchas cosas que me importaban, para comenzar una nueva vida en Barcelona. Empezar de cero ha sido una constante en mi andar, y aunque el proceso nunca es sencillo, lo que aprendo y crezco compensa todo lo que voy dejando atrás…”, escribió la presentadora en las primeras líneas de su texto publicado este 21 de septiembre, fecha importante en el calendario familiar y que sin duda marcó un antes y un después en su vida. De esta manera, reflexiona a profundidad sobre este acontecimiento de relevancia del cual han sido testigos sus fieles seguidores.

Atala sobre lo difícil de los nuevos comienzos

Mudarse a Barcelona no fue un proceso sencillo para Atala. Establecerse en una nueva ciudad implicó para la periodista de espectáculos todo un reto. Sin embargo, nada se interpuso entre su anhelo de cambio, una decisión que ha colmado su presente de gratificaciones, según expuso en la continuación de su mensaje. “Crecer duele, pero hay que crecer porque si no la vida no es ni tan rica, ni tan divertida. Y en el camino seguimos; soltando, doliendo, bailando, aprendiendo, sanando, cantando, riendo, llorando, ¡creciendo!”, escribió en la parte final de su publicación, enteramente segura de los pasos que dio en su momento para poder evolucionar en diversos sentidos a nivel personal, un reto cumplido para ella, orgullosa de contar en todo momento con el apoyo de sus seres queridos.

Rodeada de su familia en España

España es la patria en la que hoy Atala construye su nueva vida. Orgullosa de sus logros por esas tierras, comparte esta dicha también con su hermano, Rafa Sarmiento, quien se mudó en 2019 a Madrid junto a su esposa, Jimena Pérez, y sus hijos, Iker e Iñaki. A pesar de la distancia entre las dos ciudades, la familia suele visitarse en ocasiones muy especiales, como ha ocurrido en vacaciones de verano. Recordemos que en julio de 2020 fueron los protagonistas de un emotivo reencuentro, luego de que Rafa y su familia viajaran a la capital catalana para visitar a Atala. En este viaje, la conductora pudo convivir con sus sobrinos y su guapa cuñada, dando muestra de la cordialidad que prevalece al interior de su círculo familiar, algo de lo que ha dado vistazos a través de las redes sociales, teniendo como principales testigos a sus fieles seguidores.

¿Por qué Atala se fue de México?

En su momento, Atala compartió las razones detrás de su partida de México, un asunto ligado a la nostalgia y al deber de perseguir su rastro familiar, dos aspectos que la motivaron a seguir adelante en sus planes. “Mi familia es española y la verdad, no sé por qué, desde niña he sentido un deber moral de ser la generación que le tocaba volver a la raíz; mis abuelos hicieron muchos sacrificios para dejar su patria y nunca volvieron; ellos siempre vivieron agradecidos con esta tierra que les dio todo, pero siempre he tenido la espinita de alguna manera de rendirles tributo”, dijo la conductora en entrevista con El Universal.

