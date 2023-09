Sandra Echeverría sobre su proceso de separación de Leonardo de Lozanne: 'Estaba en una terrible depresión'

Desde el terreno del respeto y un profundo cariño, Sandra Echeverría se abrió de capa sobre su ruptura con Leonardo de Lozanne, un proceso por el que los cantantes han navegado desde finales del año pasado cuando tomaron la decisión de separarse por alrededor de siete meses. Si bien, los artistas atravesaron por un periodo de reconciliación dando todo de sí mismos en un intento por restablecer su relación amorosa, finalmente optaron por continuar sus caminos por separado conscientes de que era lo mejor para ambos y poniendo ante todo el bienestar de su hijo Andrés, algo de lo que la actriz se ha sincerado en una entrevista para el canal de YouTube del reportero Chano Jurado, en donde habló de lo duro que ha sido esta etapa de vida señalando que mientras hacía frente a ella se encontraba grabando su nuevo proyecto cinematográfico, con el que tuvo una conexión inmediata debido a la naturaleza de la historia.

Con el corazón en la mano, Sandra comentó que mientras atravesaba por esta compleja situación trabajaba en un largometraje que le sirvió para canalizar sus emociones: “Fue muy duro porque acabo de pasar por una película que fue como una catarsis para mí. Es una película que ya verán en un futuro, que se llama Contigo en el futuro”, dijo antes de explicar la sinopsis de la cinta, la cual narra la experiencia de una pareja que está a punto de concretar su divorcio, “Fue para mí una cosa muy ruda porque era un poco contar mi historia y aparte estar completamente vacía y destrozada en mi ser”.

La también actriz hizo énfasis del aprendizaje personal que le dejó este proyecto: “Era de repente no dormir, irme directo a mis llamados y llegar a la siete de la mañana como zombie, muerta en vida teniendo que sacar el llamado y a mi hijo, entonces fue muy muy duro, pero al mismo tiempo fue una terapia que me ayudó y me enseñó que sí soy una guerrera y que si puedo con eso, puedo con todo”, mencionó agradecida por el apoyo que recibió de la producción y el elenco, “Tuve gente tan amorosa en ese proyecto, y gente que me cobijó y me abrazó y me mandaban botellas de vino y flores porque me veían tan triste que me querían animar de cierta forma, Michelle Brown también, que lo adoro y le mando un abrazo gigante, porque no había día que no me hiciera carcajearme de la risa y a pesar de que estaba en una terrible depresión siempre era una luz llegar al set (...) La verdad es que fue lo mejor que me pudo haber pasado en el momento en el que me pudo haber pasado”.

Dando muestra de una actitud sumamente positiva, Sandra compartió cómo ha sido su proceso de sanación: “Ahí vamos, mejor cada día, sanando, me estoy dedicando muchísimo a mi trabajo emocional”, dijo antes de hablar de las distintas terapias que ha tomado, “He ido con psicólogos, con psiquiatra, con Theta Healing (método de meditación), he leído libros de todo tipo y he estudiado de todo esto, y me ha ayudado mucho a salir de todo esto. No te voy a salir que ya estoy bien, de repente tengo mis momentos maravillosos y de repente estoy en el piso como un tapete, pero es parte del proceso del duelo. Lo mejor es pensar que es lo mejor para ti, para tu hijo y que finalmente las dos personas van a estar mejor así”.

Sincera, la intérprete abordó bajo qué circunstancias se dio la reconciliación y cómo fue que decidieron ponerle fin a su relación: “Hubo una separación de siete meses, luego regresamos y en esta segunda oportunidad yo di todo de mí porque yo dije: ‘A ver, ¿qué es lo que hice mal? No me voy a poner a señalar lo que hizo el otro mal, ¿qué puedo yo cambiar para mejorar, para ser una mejor esposa, para comprenderlo mal, para apoyarlo más?’. Yo sugerí vayamos a terapia, y a partir de ahí empezamos a trabajar”, indicó reservando los detalles más privados para ella y el padre de su hijo, “Pero me di cuenta de que yo aún cambiando todo eso no iba a funcionar, pero me quedé en paz, me quedé muy tranquila, dije: ‘Yo sé que di todo de mí, sé que fui la mejor esposa que pude ser, traté de ser la mejor compañera, de apoyarlo en todo lo que pude’, y pues ahora sí que no funcionó, pero no me quedé con esa espina”.

