Con un elegante look en negro, Eiza González parte plaza en Milán Guapísima, Eiza González deslumbró con su look en negro durante la Semana de la Moda en Milán

El encanto de Eiza González no solo se limita a sus constantes papeles en distinguidas producciones de Hollywood. La guapa actriz además ha sabido conjugar su faceta de estrella con su pasión por la moda, dando inolvidables lecciones de estilo en cada uno de los prestigiados eventos públicos a los que de manera recurrente es invitada. Esta vez, la intérprete mexicana voló hasta Europa para aterrizar en la ciudad de Milán, una visita imprescindible para muchas celebridades internacionales como Rosalía, Emma Watson, Kylie Jenner, entre otras, invitadas a participar en la Semana de la Moda de la reconocida metrópoli italiana. Fiel a su tradición de conquistar con sus atinadas elecciones de estilo, la protagonista de filmes como Baby Driver o Ambulance, partió plaza durante su asistencia al desfile de la colección Primavera – Verano 2024 de Prada, instante captado por la lente de los fotógrafos ávidos por tener las mejores tomas de su paso por el evento.

El sexy y elegante look de Eiza por Milán

Sin romper la regla de cumplir con la debida elegancia, Eiza echó mano de una combinación que le permitió brillar durante el front row de la marca milanesa, la cual realizó su último desfile. Para esta ocasión especial, la actriz se decantó por un top halther de crochet, así como una falda larga satinada, ambas prendas en color negro. Para complementar su look, la intérprete incluyó zapatos en punta con acabado de charol, un detalle que logró potenciar su atuendo marcado a su vez por la sobriedad. Esta elección, sin duda, también permitió a Eiza presumir su figura, dejando al descubierto su vientre. Así, la estrella suma otro éxito a su largo historial de memorables apariciones sobre alfombras rojas y eventos de prestigiadas firmas, ocasiones en las que ha recibido todas las ovaciones del público, siempre atento a lo que acontece en su entorno personal y profesional.

Para cuidar cada detalle de los pies a la cabeza, Eiza optó por llevar suelta su larga melena castaña, la cual peinó en ligeras ondas. Así mismo, optó por el maquillaje nude, acentuando su discreto maquillaje con un labial en tono cereza, uno de sus favoritos. Los accesorios con los que coordinó su atuendo incluyen pequeños pendientes así como un par de gafas de sol, así como un clutch negro firmado también por Prada. A través de sus redes sociales, la mexicana dio breves vistazos de su paso por la ciudad de Milán, una visita que la ha reconfortado del todo, según dejó ver al despedirse de aquel fascinante destino del que cualquier celebridad o turista puede enamorarse desde el primer momento. “Ciao @prada”, escribió Eiza en una de sus historias de Instagram, red social en la que suele ser muy activa dando detalles de los proyectos y prestigiados eventos en los que participa.

Un año inolvidable para Eiza

A la par de su notable presencia en las principales capitales de la moda, Eiza también se mantiene enfocada en sus múltiples proyectos profesionales. Meses atrás se estableció en la ciudad de Londres para iniciar el rodaje de la cinta titulada The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en la que comparte créditos con Henry Cavill, un proyecto dirigido por el cineasta Guy Ritchie. Así mismo, voló a Croacia y a Nueva Zelanda para cumplir con algunos compromisos de trabajo, sin dejar de mencionar su participación en series televisivas, recientemente, La Máquina y Three Body Problem, producciones con las que ha podido suma nuevos éxitos a su trayectoria frente a las cámaras, consiguiendo así mayor proyección internacional.

En enero pasado, Eiza también dio la bienvenida a su cumpleaños número 33, una fecha tan especial en la que además recibió la felicitación de su mamá, Glenda Reyna, orgullosa de los éxitos de su famosa hija. A propósito de ello, le dedicó un profundo mensaje. “Hoy eres una hermosa, elegante y tenaz mujer que ha trabajado con ahínco por sus objetivos, me siento muy orgullosa y plena como madre, tu andar ha sido cauteloso, pero con pasos firmes, tu corazón es compasivo y eso me enorgullece aún más. Disfruta la vida, mi amor hermoso, y que el universo te llene de paz, de amor, de mucha salud y sobre todo que sigas tan elocuente como hasta ahora…”, escribió.

