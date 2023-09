La inesperada demanda de Sophie Turner a Joe Jonas tras anunciar su divorcio

El divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner ha dado un vuelco en las últimas horas, luego de que se hiciera pública la demanda que la actriz de Game of Thrones interpuso en contra del padre de sus hijas, situación a la que el cantante ya reaccionó. De acuerdo con información del Daily Mail, la modelo británica acudió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Nueva York, para solicitar a un juez “el regreso de sus hijas a Inglaterra”, argumentando que el cantante se negó a entregar los pasaportes de las menores quienes tenían previsto viajar a Inglaterra este 20 de septiembre. En dicha querella, la actriz también revela que se enteró de su separación de su esposo a través de los medios de comunicación, luego de que él presentara la solicitud de divorcio ante la corte. En dichos informes se revela que Turner no tenía idea de que la relación con Joe había terminado, aceptó que protagonizaron una discusión el 15 de agosto, pero no fue hasta que la prensa difundió los detalles de la demanda de divorcio que interpuso en Florida que supo que el matrimonio con el padre de sus hijas había llegado a su fin: “El 5 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha, la madre se enteró, a través de los medios de comunicación que el padre había solicitado el divorcio”, se lee en el documento.

La negativa de Joe

En concreto, lo que Sophie solicita en esta demanda es el retorno de sus dos hijas menores de edad al Reino Unido: “La peticionaria, Sophie Belinda Turner (madre) a través de sus abogados, abajo firmados, presenta esta petición verificada para el retorno de las niñas a Inglaterra, contra el demandado Joseph Adam Jonas (padre)”, se lee en la querella. A lo largo de documentación se explica que la actriz se vio orillada a recurrir a este recurso legal, luego de que Joe se negara a entregar los pasaportes de sus hijas: “El 17 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha, las partes se reunieron para discutir la separación. La madre reiteró el plan acordado por las partes de que las niñas regresarían a Inglaterra esa semana. El padre tiene posesión de los pasaportes de las hijas. Se niega a devolver los pasaportes a la madre y se niega a enviar a las niñas a Inglaterra con la madre”, se explica en otra parte de la demanda.

La ilusión de la mudanza familiar a Inglaterra

A pesar de haber informado a Joe de sus planes de regresar a Reino Unido, cuando el abogado de Turner acudió a solicitar los pasaportes, el cantante se negó a proporcionarlos, razón por la que la actriz se vio obligada a hacer la solicitud de manera legal, ya que tenía previsto viajar este 20 de septiembre. En la demanda Turner también explicó por qué, actualmente ella y las niñas se encontraban en Estados Unidos: “Su ex pareja tenía planes para que ella y sus hijas se unieran a Jonas y su familia en la gira de la banda por Estados Unidos antes de regresar al Reino Unido, donde viven en una propiedad de alquiler”. Aunque Sophie fue quien se mudó a Estados Unidos desde el inicio de su matrimonio, en repetidas ocasiones, habló abiertamente de sus ganas de regresar a su país natal y de criar allá a sus hijas, un tema que, de acuerdo con la demanda, fue el origen de varias peleas conyugales.

De acuerdo con Turner, fue durante la Navidad del año pasado cuando, la familia disfrutaba de la época en una casa de alquiler, cerca del hogar de los padres de la actriz, cuando en conjunto tomaron la decisión de mudarse a Reino Unido para que sus hijas crecieran en aquel país: “Las partes acordaron que era el momento adecuado para que la familia se estableciera permanentemente en Inglaterra, especialmente teniendo en cuenta la edad de su hija mayor. Ambas partes estaban emocionadas por el traslado de la familia a Inglaterra”, detalla la actriz en su demanda en la que también narró que por meses ella y él buscaron la casa ideal para su nuevo comienzo, hasta que encontraron una hermosa propiedad en el campo de Oxfordshire a la que tenían planeado mudarse en diciembre de este año, con la ilusión de pasar las fiestas con sus niñas y su familia en aquel país.

Reino Unido el primer hogar de las niñas

Cuando Sophie puntualiza que quiere que sus hijas “regresen” a Reino Unido, se refiere a que, desde abril de este año, la familia habitaba una casa de alquiler en aquel país pues, como lo habían acordado, se convertiría en el primer hogar de las niñas, quienes actualmente se encuentran en Miami con su papá por una razón en específico: “En cumplimiento del plan, las niñas viajaron a Estados Unidos con el padre y su niñera. A partir de entonces, la ruptura del matrimonio se produjo de forma repentina (…) el padre ha impedido el regreso de las niñas a Inglaterra, lo que constituye una violación de los derechos de custodia de la madre según la ley inglesa, ya que Inglaterra es la residencia habitual de las niñas”, se detalle en otra parte de esta querella que se convierte en el principio de la batalla legal de los actores por sus hijas Willa, de tres años y la bebé de un año de la que todavía no han revelado su nombre.