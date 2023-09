La respuesta de Joe Jonas a la demanda de Sophie Turner Si de forma velada se dejaba ver un fuerte distanciamiento entre la ex pareja, la demanda que Sophie Turner interpuso contra Joe Jonas elevó todas las apuestas

El anuncio del divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner llegó de forma sorpresiva, pero rápidamente se dejó ver que el desencuentro entre la pareja era uno mayor a lo que se informaba por el comunicado en conjunto que emitieron dando la noticia. La estrategia de relaciones públicas de Jonas no era tan discreta como su equipo pensaba. Una salida con sus hijas a quienes, antes de esto, nunca se había visto de forma pública, las lágrimas durante uno de sus conciertos y la filtración de cierta información que dejaba en una luz poco favorable a Turner fueron llegando rápidamente, mientras la actriz mantenía el silencio. Si se pensaba que aquella salida a cenar de este fin de semana entre Taylor Swift -ex de Jonas- y Sophie era la ligera revancha mediática que preparaba, se estaba muy equivocado. Al parecer, el tiempo que Sophie decidió guardar silencio y no dar respuesta a los varios reportes negativos que se hacían en contra de ella, era solamente la calma antes de la tormenta, y es que esta mañana de forma sorpresiva se dio a conocer que la británica ha demandado a Jonas. En los documentos legales que se ingresaron en la corte de Nueva York, Sophie deja ver que se enteró de la solicitud de divorcio a través de los medios de comunicación y su intención con este proceso es que sus hijas regresen a Reino Unido. Los escritos de los abogados de Sophie apuntan a que tras una discusión el 15 de agosto, Joe ingresó la solicitud de divorcio el 1 de septiembre, con ella enterándose de esto hasta el 5 de septiembre, cuando se hizo público a través de la prensa. Por supuesto, fue en cuestión de minutos que el equipo de Joe dio respuesta a estos dichos, y ha manifestado su postura a través de un extenso comunicado.

Qué ha respondido Joe Jonas a la demanda de Sophie

A través de un comunicado de un vocero de Jonas, que ha sido replicado en distintos medios internacionales, se lee: “Después de múltiples conversaciones con Sophie, Joe inició el proceso de divorcio en Florida, ya que Florida es la jurisdicción apropiada en este caso. Sophie estaba enterada de que Joe iba a solicitar el divorcio. La Corte de Florida ya ha ingresado una orden que restringe a ambos padres de relocalizar a las niñas. Sophie fue notificada de esta orden el 6 de septiembre del 2023, hace más de dos semanas”, comienza el mensaje que parece adherirse a la situación de forma técnica por su estilo de redacción.

“Joe y Sophie tuvieron una reunión cordial este pasado domingo en Nueva York, cuando Sophie vino a Nueva York para estar con las niñas. Han estado con ella desde esa reunión. La impresión de Joe de esa reunión era que habían llegado a un acuerdo de que trabajarían juntos para tener un plan amigable de co-crianza”, se explica, antes de continuar señalando: “Menos de 24 horas después, Sophie consideró que quería llevar a las niñas permanentemente a Reino Unido. Después de eso, exigió a través de esta demanda que Joe entregue los pasaportes de las niñas para que pueda sacarlas del país inmediatamente. Si él cumple (con esto), Joe estaría violando la orden de la Corte de Florida”.

A través de este comunicado se trata de establecer que Joe, “está buscando compartir la crianza de sus hijas para que crezcan tanto con su madre y padre, y por supuesto, también está de acuerdo con que las niñas sean criadas tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Las niñas nacieron en Estados Unidos y han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son ciudadanas estadounidenses”.

La respuesta directa a lo que menciona la demanda

“Éste es un desafortunado desacuerdo legal acerca de un matrimonio que tristemente está terminando. Cuando el lenguaje como ‘secuestro’ es usado, es por decir lo menos, engañoso, y un serio abuso del sistema legal. Las niñas no fueron secuestradas”, se apunta en esta siguiente parte del comunicado.

“Después de haber estado bajo el cuidado de Joe por los últimos tres meses según el acuerdo de ambas partes, las niñas se encuentran actualmente con su madre. Sophie está haciendo esta denuncia únicamente para trasladar el proceso de divorcio a Reino Unido y para remover a las niñas permanentemente de Estados Unidos”, se lee.

“Joe ya ha desestimado cualquiera y todos los comunicados supuestamente hechos a su nombre en los que desacreditaba a Sophie. Fueron hechos sin su aprobación y no son consistentes con sus opiniones. Su deseo es que Sophie reconsidere su dura posición legal y continúen de forma más constructiva y privada. Su única preocupación es el bienestar de sus hijas”, finaliza.

