Erik Rubín dejará ya la casa que comparte con Andrea Legarreta

A un tiempo de anunciar su separación, Erik Rubín y Andrea Legarreta mantienen intactos los lazos de cordialidad, pues el inmenso cariño entre ambos también se ve alimentado por su necesidad de brindar un entorno de armonía y estabilidad para sus hijas, Mía y Nina. Apegados a este pensamiento, ambos han transitado con toda calma por su separación, tanto así que Erik ha continuado viviendo en el hogar familiar, aunque según confiesa, en algunos días, dará un importante paso al mudarse de casa próximamente. Sincero como suele ser, el músico habló de esta determinación, seguro de que finalmente ha llegado la hora de concretar este asunto pendiente, el cual había postergado por razones muy específicas.

¿Cuándo se mudará Erik?

Abierto a compartir detalles de su vida personal, Erik conversó para el programa televisivo De Primera Mano, en donde dio detalles de cómo se ha organizado estos días para que todo fluya de la manera más conveniente. Así mismo, expuso los motivos por los que esta decisión no había podido concretarse. “Sigo aquí en casa, no hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento…”, expresó durante su charla con la emisión, revelando la fecha contemplada para iniciar su mudanza. “Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo, entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente (lo que pasa)”, explicó durante la emisión en la que se dejó ver tranquilo al abordar el tema.

En otro momento, Erik fue muy claro al referirse a lo difícil que pueden resultar este tipo de transiciones, específicamente en este instante de calma y reflexión entre él y Andrea, siempre priorizando el bienestar de su familia. “No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes…”, explicó, para luego exponer la confianza que ha depositado en el tiempo, enteramente seguro de que llegará el día en que ambos puedan tener certeza de las decisiones tomadas. “Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”, dijo durante la plática con el programa televisivo.

Asegura que no es una ruptura

En más de una ocasión, Erik Rubín y Andrea Legarreta han sido cuestionados sobre la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, ambos han sido claros al respecto, pues por ahora su prioridad es mantener la cordialidad que por muchos años han cultivado. Así, es como se ha referido a su convivencia, de la cual se sienten enteramente orgullosos. “Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo, porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar porque inclusive es algo que veníamos tiempo atrás, platicándolo…”, dijo el músico, quien ahora se concentra de lleno en sus proyectos profesionales, ahora compartiendo escenario con Andrea en la obra de teatro Vaselina, otro motivo que llena de felicidad a ambos.

Consciente de las medidas tomadas, Erik también pone de frente todo lo que hasta ahora él y Andrea han podido realizar, asumiendo el tema de su separación con la mayor madurez. “Llegó el momento en el cual tenemos que tomar la decisión y lo estamos haciendo, eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo algo al respecto…”, dijo en su plática con el programa De Primera Mano. Recordemos que de igual manera ha hablado de su buena relación con Erik, un sentimiento enteramente recíproco. “Somos muy equipo, trabajamos juntos, hay mucho amor y respeto, vamos a ver qué sucede con el tiempo”, dijo la conductora del programa Hoy a las cámaras de la emisión Ventaneando, revelando que de darse una reconciliación lo informarían de manera oportuna. “Quiero dejarlo para nosotros, cuando suceda algo distinto, algo qué comunicar, lo haremos”, explicó con total apertura ante las cámaras y los micrófonos.

