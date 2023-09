Con nostalgia, Eugenia Cauduro recuerda el accidente que casi le cuesta la vida

Con la misma energía con la que Eugenia Cauduro conquistó al público mexicano siendo una de las modelos más destacadas de los años 90, la también actriz acudió como invitada al programa de Montse & Joe, donde recordó junto a Oliver la época en la que hicieron historias sobre la pasarela. Agradecida con la vida por estos más de 40 años de carrera en el medio artístico, recordó los momentos más retadores de su trayectoria, como el día en que casi pierde la vida a consecuencia de un aparatoso accidente vehicular que sufrió junto a su entonces novio, Miguel Alemán. Además de aquel suceso que marcó un antes y un después en su camino, Eugenia también compartió otras ocasiones en las que estuvo al borde de la muerte, como el secuestro exprés que sufrió en 1995 o el incendio en su departamento, del que salió ilesa. Fascinada de poder recordar con las conductoras del programa sus días de juventud, reconoció que, a pesar de los años, su esencia está intacta: “La misma esencia, libre aventurera, frontal, divertida, sincera, viajo ligera, muy despreocupada si les gusta o no les gusta, soy yo y sigo siendo la misma”, contó.

Al borde de la muerte

Agradecida con la vida por cada experiencia, Eugenia recordó las veces en a las que su bienestar ha estado en peligro: “Podría no estar aquí presente por muchas razones: tuve un accidente en coche durisísimo, todos lo saben, en el 93; tuve un secuestro exprés en el 95 y se me incendió un departamento en el que lo única que no se incendió fue donde yo estaba. Imagínate si yo le voy a decir a un año de vida que no, al contrario, honro y agradezco, lo digo muy feliz, voy a cumplir 55 años y pude haberme quedado a los 21”, contó reflexiva. Durante su visita al programa, Eugenia contempló varias fotos de su juventud y se animó a enviarle un mensaje a su yo del pasado: “Le diría que no perdiera el tiempo, porque el tiempo pasa. Porque cuando uno es joven siente que no va a pasar el tiempo”.

Los consejos a sus hijos

Cauduro abrió su corazón y confesó cómo conversa con sus hijos, Patricio y Luciana, ahora que ambos son adolescentes sobre el peligroso mundo de las drogas, una situación que ella experimentó en carne propia y de la que muchos de sus allegados no pudieron salir: “A mis hijos les digo, no cometas mis mismos errores y si sí, aquí estoy. Que sepan que si pruebas te va a gustar y después quién sabe si vas a salir, yo, por ejemplo, así, algunos no, entre ellos mi novio Tato”, confesó la actriz quien, hace un par de años acudió a este mismo programa en compañía de su hija Luciana quien, como ella, también quiere ser actriz y ya ha hecho sus pininos en la profesión: “Es algo que sí traigo en la sangre”, comentó la hija de Cauduro.

Los detalles del accidente

Esta no es la primera ocasión que Eugenia Cauduro habla del accidente que casi le quita la vida. En marzo del 2021 le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que recordó detalles de aquel suceso que marcó su vida. Tal como lo reportaron los diarios de aquella época, la modelo no iba sola, el conductor era Miguel Alemán, su entonces novio: “Tuvimos un accidente que estamos vivos de milagro. Fue en Campos Elíseos, yo no me acuerdo de nada, veníamos cruzando Mariano Escobedo, para tomar Reforma y un camión que carga camionetas, se nos estrella de mi lado y nos aventó hasta el paso a desnivel y quedamos como sandwichito”, puntualizó la actriz tras el accidente enfrentó una larga recuperación.

Según confesó, aquel accidente le dejó lesiones con las que, hasta el día de hoy tiene que lidiar; sin embargo, se siente muy afortunada de haber tenido una segunda oportunidad: “Él se lastimó, pero yo estoy muy lastimada hasta el día de hoy del lado izquierdo del cuerpo, pero estoy muy agradecida, porque después de accidente no tengo nada en la cara, imagínate, se me estrelló un tráiler, no me acuerdo de nada. Estuve mucho tiempo en cama, él también pasó mucho tiempo de recuperación en su casa”. Eugenia recordó que a pesar del gran amor que sentían, tras su accidente, la ruptura fue inminente: “Ahí la familia hizo lo que tenía qué hacer para lo que les parecía correcto para él y para la familia y de alguna manera esa fue la razón por la que terminamos, fue triste porque no se cerró”, añadió.