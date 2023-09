El reencuentro de Eugenio Derbez y Loreto Peralta a 10 años del estreno de No Se Aceptan Devoluciones

En 2013, la carrera de Eugenio Derbez dio vuelco de 180° tras el estreno de la película No Se Aceptan Devoluciones. Y es que al ser el primer proyecto cinematográfico en el que el intérprete se involucró de lleno, tanto en la actuación como en la dirección, las cosas salieron mejor de lo que esperaba Eugenio, pues la emotiva película, también protagonizada por Loreto Peralta, resultó ser todo un éxito en taquilla, logrando convertirse en el largometraje más rentable de la historia del cine mexicano. Un hito que le serviría al intérprete para seguir construyendo su carrera dentro de la industria cinematográfica, la cual ha alcanzado niveles que ni él mismo se imaginó, pues en la actualidad el actor se ha convertido en una figura reconocida en Hollywood, pues incluso ha sido parte de películas que han triunfado en el Oscar. Es por eso que Eugenio se encuentra sumamente agradecido con No Se Aceptan Devoluciones, por lo que ahora que se cumplen 10 años de su estreno, no podría dejar pasar la oportunidad de celebrar por todo lo alto este hito al lado de su coprotagonista, quien ahora se ha convertido en toda una jovencita que también ha comenzado a labrar su propio camino en la industria.

Loreto y Eugenio 10 años después

A través de su perfil de Instagram, Eugenio compartió un video en el que se mostró sumamente emocionado ante el décimo aniversario del estreno de No Se Aceptan Devoluciones, revelando que para conmemorar esta ocasión tan especial, el filme será reestrenado en algunas salas de Cinépolis. Por si eso fuera poco, Eugenio y Loreto se unieron nuevamente para recrear uno de los carteles promocionales de la película, despertando la nostalgia de todos sus seguidores. “Si supieran la cantidad de vidas que cambió esta película, empezando por la mía… Hay tantas historias y anécdotas que contar”, expresó el intérprete en su video, antes de dar la noticia del reestreno de la película.

Y aunque todo el anuncio en torno al aniversario de No Se Aceptan Devoluciones causó revuelo entre los seguidores de Eugenio, la foto que compartió el actor, en la que aparece al lado de Loreto, recreando el cartel de la película, sin duda fue uno de los detalles que más emoción causó entre sus seguidores, pues sin duda fue sumamente especial para todos ver a los dos protagonistas nuevamente en los zapatos de sus entrañables personajes. “¡Qué emoción poder vivirlo otra vez contigo!”, expresó Loreto de lo más emocionada al pie del video que compartió Eugenio, mostrándose sumamente ilusionada por ver de nuevo su película en el cine.

Así fue el debut en el cine de Eugenio

Sin duda alguna, No Se Aceptan Devoluciones es una película que le trajo muchas satisfacciones a Eugenio Derbez, pues tras haber enfrentado el rechazo de muchos directores y productores, quienes se negaban a darle una oportunidad por no considerarlo apto para el cine, debido a su pasado como creador de programas de comedia, el intérprete decidió crear su propia oportunidad. “Cuando estaba en mi mejor momento en tv, con los mejores ratings, decidí entrar al cine y pedí ayuda a muchos productores, aunque fuera un papelito, hasta que alguien me dijo que cada que mencionaban mi nombre, se reían”, recordó Derbez en una charla que sostuvo con El Universal.

Sin embargo, todas esas puertas que se le cerraron solo sirvieron para impulsarlo a salir adelante y crear sus propios proyectos. “Primero pensé: ‘Qué poca que no me contraten’, pero era el universo que me estaba empujando. Si me hubieran dado ese papelito, me hubiera quedado en mi zona de confort y estaría haciendo ahora La Familia P.Luche”, reflexionó.

