El personaje que faltaba en manifestarse en torno al divorcio de Rodrigo Cachero rompe el silencio

Mucho ha trascendido desde que Rodrigo Cachero anunció a través de su cuenta de Instagram su divorcio con Adianez Hernández, luego de 11 años juntos, 5 de matrimonio y dos hijos en común. Aunque, en un principio, el actor no quiso revelar las razones que los llevaron a tomar la decisión de separarse, Larisa Mendizabal, mamá del primogénito de Cachero, informó a través de un comunicado que la posible causa era la relación extramarital que su exnovio, Augusto Bravo, sostuvo con Adianez. Días después, la propia exparticipante de Survivor México enfrentó la polémica a través de un video en el que ofreció una disculpa a Larisa por lo ocurrido. Luego de semanas de guardar silencio, Augusto Bravo, el único implicado en este caso que no se había manifestado, ha dado la cara y en entrevista con el programa Ventaneando ha reaccionado a todo lo sucedido y, como Adianez, también le envió un mensaje con sus sinceras disculpas a Larisa, quien fue su novia por más de 11 años.

Sus disculpas a Larisa Mendizabal

Después de negarse hace unos días a conversar con el programa comandado por Pati Chapoy, esta vez, Augusto Bravo hizo frente a la situación y reconoció que, en privado, ya tuvo la oportunidad de ofrecerle una disculpa a los involucrados en este caso: “Yo la le pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, le pido mil disculpas, sobre todo a Larisa a Santi, Obviamente también a Rodrigo y nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi, porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa con todo su cariño, con todo su amor y con eso me quiero quedar”, puntualizó. De la misma forma en la que Larisa lo leyó en su comunicado, Bravo reconoció que el noviazgo con la actriz fue de total armonía, hasta que él cometió esta indiscreción: “Mi relación con La fue increíble, obviamente el que falló al final fui yo, ella no, el que falló fui yo, yo me hago responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más qué decir”, añadió.

Sin comentarios sobre Adianez

Augusto también fue cuestionado sobre el video que compartió la semana pasada Adianez en su cuenta de Instagram en el que, no sólo aceptó la relación con Bravo, sino también aseguró que se había enamorado de él: “Eso lo dijo ella, yo no tengo nada más qué comentar”. Aunque está consciente de que este tema ha generado mucho interés por parte del público, apeló a su derecho a la privacidad y a atravesar este proceso alejado de las cámaras es su calidad de persona no pública: “Es lo único que yo voy a comentar, mi vida no es pública, a la gente no le interesa mi vida, no debería interesarles mi vida”. A pesar de su negativa por responder, el reportero de Ventaneando se mostró interesado en saber si la relación con Adianez continúa: “No voy a hablar de mi relación o no, no voy a hablar, no es contra ti, tú estás haciendo tu chamba y está bien, pero ya”, comentó tajante.

De lo que sí quiso hablar fue de la ola de críticas y ataques de los que ha sido blanco en redes sociales, un tema que también ha afectado a Adianez: “Esto no es para los perfiles falsos de los que me escriben deseando la muerte, pero ya, es lo último que voy a decir, te lo prometo”. Tras romper el silencio, Augusto aclaró que esta entrevista será la última que conceda, pues quiere vivir esta experiencia alejado de los reflectores, aunque no se cerró a la posibilidad de compartir su versión en redes sociales, tal como lo han hecho las partes involucradas en esta situación: “Esto no significa que abro las puertas para que vengan más medios a preguntarme, yo haré mi comunicado, mi video, no sé cómo se diga”, puntualizó. Por último, reiteró: “Les pido mil disculpas a todos, de verdad no sé qué más hacer”.

¿Qué pasó con los videos?

Hace unos días, Rodrigo Cachero contó en entrevista para el programa Hoy, la razón por la que decidió bajar de sus redes sociales el video con el que anunció su divorcio de Adianez. Según compartió, tras esa publicación una ola de especulaciones comenzó a rodear la noticia provocando ataques a la mamá de sus dos hijos: “La gente empezó a hablar y a mí me duele, porque yo la quiero mucho, yo la admiro, creo que es una gran mujer y la mamá de Ian y de Kai y justamente por eso bajé eso, porque no era para que empezaran a filtrar información, ni a inventar chismes”, explicó Cachero. Por su parte, Adianez también hizo lo propio y ha retirado el video en el que admitió su relación con Augusto de sus redes sociales, mientras que Larisa Mendizabal le contó a sus seguidores que Instagram le había eliminado el video en el que contaba su versión.