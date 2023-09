La ilusión de Ingrid Coronado ante la nueva oportunidad que le dio al amor

Después de que el verano pasado Ingrid Coronado le contó a la prensa que se había dado una nueva oportunidad en el amor, la conductora concedió una entrevista a Ventaneando en la que compartió algunos pormenores de su relación. Aunque prefiere reservarse la indetidad de su galán, admitió que está muy contenta y confirmó que hace un par de semanas disfrutó de un romántico viaje a la playa con su novio. Después de casi una década de soltería, la presentadora se dejó flechar por Cupido: “Tardó 9 años, fui paciente, pero llegó. Yo tenía que trabajar muchas cosas en mí, tenía mucho miedo de volver a estar con alguien y finalmente la vida me lo concedió, quiere decir, que era momento en el que ya estaba preparada”, confesó en agosto pasado Ingrid en un encuentro con los medios de comunicación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Su romántico viaje al mar

Tras el revuelo que provocó hace unos días al compartir un álbum de fotos, desde la playa, en el que en un par de ellas aparecían los pies de un hombre, Ingrid Coronado fue cuestionada sobre si se trataba de su novio: “En el mar la vida es más sabrosa y acompañada, mejor”, respondió divertida. Ilusionada, Ingrid continuó: “¡Sí!, ya les había compartido que me estoy dando una oportunidad en el amor, estoy con una persona y estoy muy contenta. Fueron varios años de soltería, siempre estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, es algo que te llena de energía positiva y linda”. La conductora reiteró que el hombre que le devolvió la sonrisa se desenvuelve en un ambiente ajeno al artístico: “No, no es del medio. Cuando las relaciones se vuelven públicas, pues se pueden llegar a complicar un poquito y es justo lo que no quiero”, detalló sobre su decisión de no revelar su identidad.

VER GALERÍA

El hombre que le devolvió la sonrisa

Fue durante la presentación del libro Pregúntale al oráculo que hizo en colaboración con Tamara Vargas, en julio pasado, que Ingrid se sinceró y admitió que está enamorada: “Sí hay alguien en mi corazón”. La presentadora aseguró que su novio llegó a su vida en el momento adecuado: “Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando”, contó. Durante ese encuentro con los medios, Ingrid explicó que, aunque está feliz y enamorada, todavía no cree prudente que sus hijos conozcan a su novio: “Para que yo le presente a mis hijos tengo que estar segura de que es la persona con la que quiero compartir mi vida para siempre. Estoy muy contenta y aunque las cosas están muy bien, creo que presentar a nuestros hijos es un paso fuerte, que tenemos que pensar muy bien, por el momento seremos él y yo nada más”, declaró de acuerdo con información del programa Sale el sol.

El año pasado, Ingrid Coronado le contó a Marco Antonio Regil, durante su visita a su podcast, un poco del proceso que la inspiró a escribir su libro Mujerón, en el que comparte algunas experiencias que la ayudaron a salir adelante tras su divorcio de Fernando del Solar, en 2012: “Es todo lo que a mí me ayudó a salir adelante, todo lo que a mí me enseñó a reconocerme como una mujer valiosa, poderosa y creativa, es todo lo que hice a lo largo de todos esos años para hoy por hoy pueda decir que todo eso era un regalo”, explicó. Para Ingrid fue todo un reto recuperarse de ese duro golpe de la vida que tuvo que enfrentar muy expuesta: “Una persona a la que difamaron o le rompieron el corazón tiene que pasar por un proceso similar al de una persona que tuvo un accidente o una enfermedad muy fuerte, porque es muy difícil salir de este tipo de situaciones, sobre todo porque no las esperas y porque nadie nos prepara para poder salir de esta situación”, dijo.

VER GALERÍA

Su petición al universo

Ingrid reconoció que tras este inesperado cambio en su vida comenzó un camino de aprendizaje que le ayudó a recobrar la confianza en sí misma: “Yo durante mucho tiempo pensaba que me amaba muchísimo a mí misma, hoy por hoy que lo veo la distancia, me doy cuenta de que me exigía muchísimo, trabajaba a marchas forzadas. Uno tiene que estar consciente que te van a amar por quien eres, no por todo lo que hagas”. Desde entonces, Ingrid reconoció que su fe fue lo que la ayudó a salir adelante: “Yo pedí ayuda a Dios, al universo y llegaba, siempre había una señal y era gracias a que yo pedía ayuda. A veces no sabes a quién pedirle ayuda, si le pides ayuda a Dios, al universo, como le quieran nombrar, el universo va a pensar a actuar y te va a poner a las personas”, recordó.