Por qué Kevin Costner y su ex esposa se encontrarán en la corte a pesar de su acuerdo

De forma completamente inesperada, se dio a conocer que después de meses de enfrentamientos legales basados en intereses económicos, Kevin Costner y Christine Baumgartner habían llegado a un acuerdo en medio de la batalla de su divorcio. A pesar de que cuando se dio a conocer que tras 18 años de matrimonio, Christine había decidido solicitar el divorcio al protagonista de Yellowstone, se hablaba de una separación mucho más sencilla que la de la primera ruptura del actor, ante la existencia de un acuerdo prenupcial, las cosas han sido muy distintas desde que comenzó este peregrinar en mayo pasado. A pesar de que el documento que la pareja firmó hace casi dos décadas era bastante claro, Christine decidió luchar por todo lo que fuera posible, incluso asegurando que no comprendía qué significaba la palabra ‘entendido’ en el documento que firmó. Las cosas pintaban para complicadas, a sabiendas de que el encontronazo por el divorcio comenzaría hasta diciembre y que hasta ahora todas las batallas que habían librado con sus abogados eran por cuestiones alternas. La más complicada, por supuesto, fue la lucha que se dio ante la petición de Christine para incrementar la mensualidad que Kevin estaba dando para sus hijos, pasando de los 129,000 dólares que estaba recibiendo a 161,000 dólares, argumentando que esto era para que sus hijos mantuvieran el estilo de vida que tendrían con su padre, sin imaginar que el juez decidiría no solamente no darle la cifra solicitada, sino que reduciría la mensualidad a 63,000 dólares. Con esto en mente, los siguientes problemas involucraban también dinero, como la petición de Christine de que fuera Kevin quien pagara sus gastos legales. Fue precisamente por estas luchas que la sorpresa de un acuerdo llegó como una completa sorpresa, pero esto no significa que no se tengan que encontrar en la corte en los próximos días, ¿qué tema tratarán ahí?

Por qué Kevin Coster y su ex se verán en la corte

A pesar de que este martes se dio a conocer que Kevin y Christine habían llegado a un acuerdo, la cita que estaba pendiente en la corte para el próximo miércoles, en la que se buscaría que Costner se hiciera cargo de los gastos legales de su exmujer -cosa que ya quedó descartada- sigue en pie. Según reporta el Daily Mail, en lugar de decidir quién se hará cargo de los pagos de Christine, ahora la audiencia podría hacer públicos los detalles del acuerdo al que la pareja llegó después de meses de enfrentamientos. Será el próximo miércoles cuando se sabrá qué pasará en esta cita que se anticipa muy diferente a las otras que han tenido en las últimas semanas.

El anuncio del acuerdo

Después de haberse enfrentado a través de sus equipos legales y de haber dado sus respectivos testimonios en la corte, este martes llegó un inesperado comunicado replicado por distintos medios locales, en el que se leía: “Kevin y Christine Costner han llegado a un amigable y mutuo acuerdo en la resolución de los temas pertinentes a su proceso de divorcio”. A pesar de que en el comunicado no se daba más información, TMZ publicó algunos detalles de este acuerdo entre la pareja que comparte tres hijos.

De acuerdo con la plataforma digital, para llegar a este acuerdo, se decidió que Christine recibirá una suma mayor a los 1.5 millones de dólares que se tenían acordados en el acuerdo prenupcial que firmó hace 18 años. Ha de recordarse que, en aquel documento, además de esa suma, se incluía hasta 1 millón de dólares para el pago de una hipoteca para comprar una residencia. Se cree que en este nuevo acuerdo también se mantiene la oferta que el actor hacía el 30 de junio, para dar a una manutención de 75,000 dólares mensuales a sus tres hijos, suma que es mayor a la dictada por el juez hace algunas semanas.

Mucho se ha dicho en las últimas 24 horas que, la razón por la que se llegó a este acuerdo es por los varios reveses que Christine ha sufrido en la corte, dejándola ver que era muy probable que saliera de un juicio con mucho menos de lo que ya tenía asegurado si se apegaba al documento que había firmado en un inicio.

