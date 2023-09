La sincera confesión de José Eduardo Derbez sobre su relación con el esposo de su mamá, Victoria Ruffo

Luego de la separación de sus padres, la cual enfrentó cuando era muy pequeño, José Eduardo Derbez se volvió muy unido a su mamá, Victoria Ruffo, con quien vivió gran parte de su infancia y adolescencia, mientras su padre, Eugenio Derbez, hacía lo propio y hasta donde las circunstancias de su relación con Victoria se lo permitían. Y aunque los dos actores han tenido un papel fundamental en la crianza de José Eduardo, lo cierto es que el joven intérprete tuvo la gran fortuna de contar con el gran apoyo y cariño de Omar Fayad, esposo de Ruffo, a quien el hijo de Eugenio respeta profundamente y a quien considera una figura paterna dentro del hogar que ha formado con la actriz. Algo de lo que habló en una reciente entrevista en la que con total sinceridad se refirió a la relación que mantiene con el exgobernador de Hidalgo.

Fue durante una charla con el programa De Primera Mano que José Eduardo abrió su corazón para referirse a la forma en la que ha logrado conectarse con Omar a lo largo de todos estos años, dejando en claro el lugar tan especial que el político tiene en su corazón y en su vida. “(Omar sí es) una figura paterna en mi casa, sí, claro, y siempre lo he dicho, y él sabe que lo adoro y lo quiero, somos grandes amigos", compartió el juez del programa Veo Cómo Cantas, poniendo en alto el profundo cariño que tiene por el esposo de su mamá.

En ese mismo espacio, José Eduardo habló de cómo le hace a la hora de celebrar fechas importantes como el Día del Padre, pues a pesar de que reconoce que Fayad no es su padre biológico, tiene un lugar muy especial en su vida, pues reconoce las aportaciones que ha hizo en su vida en cuanto a su crianza. "Como mi papá luego no está, luego sí está, y el otro luego no está y luego sí está, entonces con el que esté más cerca de mí con ese festejo, y con el que pueda y tenga tiempo, con ese festejo", señaló el intérprete con su particular sentido del humor, dejando en claro el respeto y admiración que tiene tanto por Eugenio como por Omar.

La petición que José Eduardo le hizo a Victoria sobre su relación con Omar

Durante los primeros años de relación de Victoria Ruffo y Omar Fayad, José Eduardo tuvo presente el hecho de que la estructura de su familia cambiaría por completo, pues durante muchos años solo fueron él y su mamá. Sin embargo, siempre fue claro con la posición y el lugar que debía ocupar su papá, Eugenio Derbez, con respecto a Omar Fayad, algo que platicó con Victoria Ruffo. “Obviamente aclaramos el punto de: ‘Yo tengo a mi papá, si quieres ausente, no lo veo tanto, lo veo poco, pero tengo un papá. No va a sustituir a mi papá, no quiero que sustituya a mi papá, no quiero que me regañe, ni me va a castigar’…”.

Gracias a la madurez con la que abordaron esta circunstancia, todo logró tomar su cauce, incluso Fayad, asegura, fue muy abierto al conocer su posición. “Siempre fue como de: ‘Él entra a nuestras vidas como tu marido, como tu esposo, como tu novio, como lo que quieras, y en mi vida entra como un amigo, como un compañero, como alguien que va a estar en nuestras vidas, como alguien que te va a cuidar, que nos va a cuidar, como una figura paterna, sí, como el hombre de la casa, pero no va a sustituir a mi papá’… Omar también entró así, nos guiamos por ese lado… Omar fue de: ‘Vamos a ser cuates, vamos a ser amigos’…”.

