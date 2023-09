Lucero Mijares revela cómo sus padres la han enseñado a lidiar con las críticas

En su naciente carrera como actriz de teatro musical, Lucerito Mijares se siente enteramente entusiasmada por el aplauso del público, ahora como protagonista de la puesta en escena El Mago. Sin embargo, la jovencita de 18 años sabe muy bien lo que implica dar un paso hacia la vida pública, pues más allá de las satisfacciones inherentes a la fama, la exposición mediática también trae consigo la crítica de algunas personas, especialmente en las redes sociales. Con total claridad, Lucerito revela cuál ha sido su actitud frente a esta circunstancia, dando el merecido reconocimiento a sus padres, Lucero y Mijares, quienes se han encargado de guiarla y aconsejarla de la mejor manera a lo largo de este tiempo.

¿Cómo enfrenta las críticas Lucerito?

Abierta a compartir detalles de su vida personal, Lucerito fue la invitada al programa de entrevistas de Anette Cuburu en YouTube, Anetteando, espacio en el que la presentadora leyó algunas preguntas de los usuarios, una de ellas, relacionada con la manera en que ha hecho frente a las críticas y señalamientos hacia su persona. “En estos tiempos la gente escribe lo que piensa sin filtro alguno. La gente que pone comentarios malos no piensa que a uno le pueda afectar… Siento que mis papás me han enseñado como a blindarme mucho, y obviamente ellos también lo hacen…”, explicó la joven durante la charla, haciendo evidente el enorme apoyo de sus padres, siempre pendientes de su proceso, ya sea sobre los escenarios o fuera de este. “Siempre va a haber este hate (odio) pero pues yo le llamo que es como un tiro al blanco, hay flechas que se clavan, hay otras que se caen o se rompen pero al final del día, por más difícil que sea, las vas a poder sacar…”.

Desde los días en que se dispuso a realizar colaboraciones musicales con sus padres, Lucerito asumió una actitud consciente ante las críticas. Después de todo, reconoce lo importante de tomar lo más valioso de los comentarios por encima de lo negativo. “Yo no les pongo mucha atención (a las críticas), se me resbala mucho y pienso que es como si te dijeran: ‘Oye, qué calva estás’. Entonces pienso a veces que no son cosas reales o si sí, ver de quién es el comentario, ver de quién viene y ver qué puedes agarrar porque si ya hay mucha gente que lo pone (piensas): ‘Chance canto esto en vez de esto’…”, explicó en otro momento de la plática, en la que se dijo feliz por esta oportunidad de probar su talento en el teatro musical, oportunidad brindada por el productor Juan Torres.

Lucerito reconoce el apoyo de sus papás

Para Lucerito Mijares la realización de sus sueños como intérprete no se habría dado de la misma manera sin la guía y el consejo de sus papás. Durante estos años, ellos han sido su mayor impulso y ejemplo, según reconoce, poniendo de frente los años de trayectoria en que ellos han logrado construir dos de las carreras más fuertes en el espectáculo mexicano, un asunto de total admiración para ella. “Creo que lo he tratado de una manera bastante buena por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años…”, dijo en otro momento de la charla, en la que ahondó sobre más aspectos de sus inquietudes profesionales y personales, dando muestra de su desenvolvimiento y de la seguridad que ha ganado a lo largo de estos meses.

Mientras tanto, Lucerito valora todo el esfuerzo realizado para poder emprender su sueño sobre los escenarios, algo que puso en marcha días antes de debutar en El Mago, pues lo más importante para ella era poder dar lo mejor de sí misma en este proyecto, un sueño cumplido. “Siete semanas antes de empezar los ensayos de El Mago, tomé como unas clases particulares de canto, de actuación y de baile, no tanto de actuación como de expresión corporal y obviamente sigo tomando mis clases de canto. Eran padrísimas, me servían muchísimo, afortunadamente lo pude hacer yo solita porque luego pienso que en un salón con 40 personas (es complicado)”, dijo.

