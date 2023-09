Tras ser condenado a 30 años de prisión, la esposa de Danny Masterson le pide el divorcio

Después de ser su principal apoyo durante todo el proceso legal en el que Danny Masterson fue declarado culpable de violación a tres mujeres, delitos por los que recibió una sentencia de 30 años de prisión, Bijou Phillips, esposa del actor, solicitó formalmente el divorcio. A pesar de mantenerse cercana durante el juicio, la también actriz busca disolver legalmente su matrimonio con la estrella de That 70’s Show, con quien se casó en 2011. Para sorpresa de los fans de la pareja, esta tarde, el sitio TMZ publicó detalles de la demanda de divorcio que presentó este lunes ante un tribunal de California. El matrimonio, que comenzó a salir en 2004, luego de conocerse en un torneo de póker, se comprometió en 2009 y finalmente llegaron al altar en una boda de ensueño realizada en un castillo en Irlanda. La noticia llega sólo un par de semanas después de que el actor ingresara en la prisión donde cumplirá con su condena, cabe destacar que Bijou se mostró muy afectada durante la audiencia en la que su todavía esposo escuchó su sentencia, incluso, tuvo que ser consolada por su cuñado, Jordan Masterson. De acuerdo con Peter A. Lauzon, abogado de la actriz en el divorcio, el problema legal de Danny afectó de manera irreversible la relación.

Detalles de la demanda de divorcio

Fue el propio representante legal de la actriz quien compartió los pormenores de esta situación: “Phillips ha decidido solicitar el divorcio de su marido durante este desafortunado momento. Su prioridad sigue siendo su hija. Este período ha sido inimaginablemente duro para el matrimonio y la familia. El señor Masterson siempre estuvo presente para la sra Phillips durante los momentos más difíciles. Philips reconoce que el señor Masterson es un padre maravilloso para su hija”. De acuerdo con los informes, la actriz argumentó en la demanda de divorcio diferencias irreconciliables como la razón de su separación. Cabe destacar que en los documentos no se especifica la fecha en la que la relación entre los actores concluyó. Entre sus peticiones resaltan la manutención conyugal y los honorarios de sus abogados, además de buscar que su apellido legal vuelva a ser Phillips y no Masterson, como hasta ahora.

La custodia de su hija

Sobre la pequeña Fianna Francis, hija de ambos, será Phillips quien cuente con la custodia total de la menor de edad, toda vez, que Masterson permanecerá en prisión por las próximas tres décadas; sin embargo, también se sabe que la actriz está en la mejor disposición de que la niña visite a su papá en prisión. A lo largo de los dos procesos legales que Danny Masterson enfrentó por estas acusaciones, Phillips se mostró siempre firme junto a su marido, mostrándole en todo momento su solidaridad y apoyo, incluso, como algunos amigos del actor, también escribió una carta dirigida a la jueza para solicitar clemencia para su marido, luego de haber sido declarado culpable. En su carta, a la que tuvo acceso el Daily Mail, la actriz habló de la valentía que mostró su esposo quien, tras perder su carrera como actor, tras surgir las primeras acusaciones en su contra, se dedicó a la agricultura para mantener a su familia.

En su carta dirigida a la jueza, Phillips también resaltó el repudio del actor a las drogas, uno de los principios básicos de la Cienciología, religión de la que ambos son miembros. Aunque la actriz siempre mostró su apoyo a su esposo, el hecho de haber escuchado los testimonios de las tres víctimas en el estrado pudo haber provocado en ella un cambio de opinión. Durante la audiencia en la que las jóvenes narraron su versión, la actriz lució unas enormes gafas negras que impidió ver cualquier tipo de emoción en su rostro, aunque, a su salida, se le vio visiblemente conmovida, tal como ocurrió el día en que fue sentenciado a 30 años de prisión, momento en el que Danny no mostró ninguna reacción, más que enviarle un beso a su esposa, para después ser escoltado a la salida.

Su proceso tras la sentencia

De acuerdo con información del Daily Mail, un amigo cercano a la actriz les contó un poco de los sentimientos de ella tras conocer la sentencia: “Se sentía como si estuviera de luto por una muerte”. Aseguró que, en las últimas dos semanas, Phillips ha estado luchando por sobreponerse y reconstruir de nuevo su vida, luego de este suceso que terminó con su familia: “Ella es una sombra de lo que ha sido. Realmente está tratando de ser fuerte para su hija mientras intenta descubrir la vida y cómo será para ella”. En contraste con la información que trascendió esta tarde, la semana pasada, una fuente le había contado a People la actriz no tenía planes de disolver su matrimonio: “Ella ha pasado por un momento muy difícil desde la condena, ama a Danny y no tiene planes de solicitar el divorcio, ella estará a su lado en todo momento”. En ese sentido, otra fuente le aseguró al Daily Mail que Phillips estaba convencida de la inocencia de su esposo: “Danny está convencido de que no hizo nada malo y Bijou le cree, ella se aferra al hecho de que confía completamente en él”.