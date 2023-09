Por primera vez, Miguel Bosé narró lo ocurrido durante el robo a su casa

A un mes de haber sufrido un asalto en su domicilio en la Ciudad de México, Miguel Bosé rompió el silencio y por primera ocasión narró lo sucedido la noche en que un comando de más de 10 personas armadas, ingresaron a su casa, donde se encontraba con sus hijos, para despojarlo de prácticamente todas sus pertenencias. A su regreso a su natal España, donde se encuentra promocionando la serie basada en su vida Bosé Renacido, el cantante acudió al famoso programa El Hormiguero donde le contó al presentador Pablo Motos detalles de este suceso que calificó como: “Una experiencia para olvidar lo antes posible, horrible y terrorífica”. A pesar de haber sido un evento traumático para él y su familia, el cantante resalta que todos en casa se encuentran en perfecto estado: “Corrimos con la suerte, porque tenía alrededor a mi armada de arcángeles que me estaban protegiendo para que no nos pasara nada, ni a mis hijos, ni a mí, ni a nadie de la casa y eso es lo importante, el resto da igual”, confesó el cantante.

El asalto a mano armada

Bosé quiso compartir con la audiencia española el momento en el que la pesadilla comenzó: “Estamos ya dormidos en mi casa. Mis hijos estaban en el saloncito que hay antes de las habitaciones, haciendo una pijamada con su mejor amigo, estábamos dormidos ya. De repente, me despierta alguien, veo unas caras que no conozco y me tenían encañonado, con una pistola con silenciador, fue un momento en el que me sentí perdido, no sabía lo que pasaba, en eso veo a mis hijos a pie de cama, estaban rodeados de toda esta gente armada hasta los dientes con metralletas, tenían una artillería pesada, todos encapuchados, con máscaras, en fin”, recordó. El cantante sospecha que este grupo de personas no tenía experiencia en este tipo de asalto y un pequeño detalle los dejó al descubierto: “No eran profesionales, a pesar de que ellos lo decían, no lo eran, porque al final nos ataron con los lazos de mis deportivas”, dijo.

La valentía de Bosé

Sobre si él o sus hijos sufrieron algún tipo de violencia física, más allá de la intimidación con las armas, contó: “No, había empujones entre ellos, había insultos hacía mí, pero no hubo violencia física”. Con el objetivo de mantener a su familia a salvo, Bosé intervino y los cuestionó: “Les dije: ‘¿Qué queréis?’, me dijeron: ‘Todo lo que nos podamos llevar de valor y además una cifra que nos han dicho que hay en esta casa’, yo les dije: ‘Esa cifra no la tienen más que los narcos’, total, empezamos a dialogar”, recordó. Cuando escuchó que los asaltantes separarían a sus hijos, en un acto de valentía les propuso: “‘No, a los chicos si los separáis, van a entrar en pánico, se van a poner nerviosos. Yo les aconsejo que los metáis, junto con la señora de la casa -que también despertaron-en una misma habitación y yo os doy la vuelta a la casa y les doy todo lo que tenga, más lo que se quieran llevar’. Me dicen: ‘¡Muy buena idea!’”. Y así lo hizo, fue Miguel Bosé quien los guió por su hogar para que pudieran tomar las cosas que desearan, mientras sus hijos estuvieron atados por más de dos horas en su vestidor.

El cantante, quien notó que quien diría la operación era una mujer que, vía telefónica les daba órdenes, contó que, durante el asalto los delincuentes lo reconocieron: “Les di todo lo que tenía y, en un determinado momento, se me queda el jefe mirando, mira a los otros y dice: ‘Chavos, este es Miguel Bosé’, le digo: ‘sí’, se quita la máscara y me dice: ‘Yo soy tu fan’. Os los juro, México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista, entonces, le dije: ‘Vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos’. De repente se escucha una voz por detrás que dice: ‘Una selfie’, de esas cosas que dices: ‘No es posible lo que está pasando"', recordó el cantante quien, admitió, ese gesto le dio cierta seguridad: “Tuve la sensación de que no iba a pasar nada me entró más tranquilidad, además, cuando vi entrar a mis hijos, que fueron unos campeones, en sus ojos, no había miedo, no había nada de miedo”.

El ángel que ayudó a sus hijos

El cantante hizo una mención especial a la valentía que mostraron sus hijos Tadeo y Diego: “Afrontaron esta situación de una manera muy diferente y esta generación nos va a salvar a nosotros y nos va a recuperar”. Miguel Bosé compartió que, dentro del grupo delictivo, hubo un chico que, de alguna manera, veló por el bienestar de sus hijos: “Los metieron a mi cuarto de vestir, los ataron, los taparon y ahí se quedaron dos horas y pico sin moverse, controlados por un chaval que luego fue un ángel guardián”. A lo que se refería el español con este señalamiento fue al gesto que el asaltante tuvo con su hijo mayor: “Les dijo a mis hijos: ‘No os preocupéis a papá no le va a pasar nada a vosotros no les va a pasar nada, vamos a terminar en una hora y nos vamos a ir’. Antes de irse, este chico que resultó ser un ángel debió haber pensado: ¿En qué me he metido?, porque agarró a Tadeo y le dijo: ‘Te voy a desatar para que, en medio hora, no antes, termines de desatarte y desates a los demás, pero no lo digas’”, finalizó.