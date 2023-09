Desde Barcelona, Atala Sarmiento le dedica un romántico mensaje a su esposo por sus 38 años

Cuando Atala Sarmiento decidió dejar México para comenzar de nuevo en Barcelona, su esposo David Rodenas se convirtió en su principal apoyo. Más enamorada que nunca, este 19 de septiembre, la conductora quiso compartir con sus seguidores en Instagram una romántica dedicatoria a su compañero de vida por su cumpleaños número 38. Con una foto del español, le escribió un mensaje en el que le hizo un guiño a sus raíces incluyendo una frase en catalán, en este texto, la presentadora reveló que su esposo disfruta mucho celebrar su cumpleaños, razón por la que invitó a sus más de 630 mil seguidores en Instagram a felicitarlo a través de esta red social. Atala también utilizó sus historias para compartir un clip en el que, con entrañables fotos junto a David, recordó algunos cumpleaños que han pasado juntos, conmovido con el gesto de su esposa, retomó este clip y lo compartió con sus seguidores en su perfil.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La romántica felicitación

Desde las primeras horas de este miércoles, Atala Sarmiento le escribió al cumpleañero: “No he conocido nunca a nadie a quien le guste tanto el día de su cumpleaños como a él. David está lleno de luz y compartir la vida con él es llenarse de brillo. Que sigamos celebrando tu gusto por vivir muchos años más”, se lee en la primera parte del mensaje que terminó escribiendo en catalán la frase: ¡Feliz cumpleaños mi amor!”. Confirmando lo escrito por su esposa, Rodenas se mostró muy emocionado por su cumpleaños en su Instagram, donde publicó un mensaje dedicado a esta fecha: “Hoy cumplo 38 y, como cada año, me gusta agradecerle a la vida por todo lo vivido y todo lo que me queda por vivir. Sigo despertándome con ilusión el día de mi cumple y no me avergüenza reconocer que me gusta mucho que me feliciten”.

VER GALERÍA

En otra parte de su publicación, David hizo una mención especial a su esposa, Atala Sarmiento quien, siempre hace que su cumpleaños sea un día inolvidable: “Gracias a mi familia (especialmente a Atala) y a mis amigos por ser parte de mi vida y contribuir a que, año con año, mi historia sea más bonita y rica”, escribió el español. Consciente de lo mucho que le gusta a su esposo ser felicitado, Atala volvió a manifestarse en los comentarios de esta publicación: “Te amo guapo, lindo, este era el día en que tenías mucha paz y fuiste muy feliz”, escribió la conductora haciendo referencia a la instantánea que eligió David, se trata de una que ella captó durante sus inolvidables vacaciones de verano a Bali, Indonesia.

Sus viajes más especiales

Una de las pasiones que la pareja comparte es el viajar, por esta razón, en su historia juntos cada destino que han visitado representa algo muy especial. Eso fue lo que ocurrió con Bali, el sitio que conocieron este verano y que se convirtió en el telón de fondo más espectacular de sus fotos juntos. De hecho, David calificó estas vacaciones como las mejores que han tenido: “Justo 1 mes después de uno de los viajes más increíbles de nuestra vida y ya asimiladas todas las experiencias voy a empezar a compartir el resumen de lo que a mi forma de ver y sentir ha sido Bali”, escribió en julio pasado el español como descripción del álbum donde compartió las fotos más entrañables de su viaje. Como Bali, a finales del 2022, visitaron Roma, una ciudad de la que incluso se llevaron un recuerdo en la piel, se trata de un tatuaje que ambos se hicieron en el brazo con la leyenda: “La dolce vita’.

VER GALERÍA

Su adiós a México

En septiembre del 2019, antes de su mudanza a Barcelona, Atala Sarmiento y David Rodenas concedieron una entrevista a ¡HOLA!Tv en la que, la presentadora, confesó que, desde el inicio de su relación con el español, sabía que la Madre Patria sería su casa en algún momento: “David fue muy claro conmigo desde el principio, me dijo: ‘Yo en México estoy de paso, el tiempo que deba estar aquí, pero eventualmente regresaré a vivir a Barcelona”. En aquella conversación, la conductora confesó todo lo que echaría de menos en nuestro país: “¿Qué vamos a extrañar de México?, muchas cosas, empezando por la familia que se queda aquí, aquí se queda mi mamá, se queda una de mis hermanas, la mayor, eso es lo que más voy a extrañar. Voy a extrañar a mis amigos, a los amigos más cercanos a los que más quiero y que me han demostrado que de verdad están conmigo”. Haciendo un recuento de su historia juntos, Sarmiento reconoció que cuando Cupido los flechó, jamás imaginaron lo felices que serían juntos: “Al principio, ni él, ni yo pensábamos que esto iba a pasar, nunca nos imaginábamos que íbamos a terminar casados tantos años después y menos yéndonos a Barcelona”.