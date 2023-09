Inesperadamente, Kevin Costner y su ex esposa llegan a un acuerdo de divorcio lejos de la corte

Lo que se preveía como uno de los divorcios más largos y costosos de Hollywood, ha tenido un desenlace un tanto predecible y antes de lo esperado. Luego de cuatro meses de acusaciones y de millonarias peticiones, Kevin Coster y Christine Costner finalmente han llegado a un acuerdo y han finiquitado su matrimonio, dejando atrás la dura batalla legal que se extendió por varias semanas y que mantuvo a sus seguidores al pendiente, debido a las altas sumas de dinero que Christine había exigido para poder firmar el contrato y a la frontal negativa de Kevin de cumplirlas. Sin embargo, todo parece indicar que los representantes legales lograron lo que parecía imposible y han hecho que la expareja se ponga de acuerdo, siendo el mayor beneficiado el protagonista de películas como The Bodyguard.

Los detalles del acuerdo de divorcio de Kevin y Christine

Así lo ha adelantado TMZ, medio que ha asegurado que el actor de 68 años y la diseñadora de 49 finalmente han puesto fin a su matrimonio, tras 18 años de relación, al firmar un acuerdo de divorcio que ha beneficiado en su totalidad a Costner, quien en las últimas semanas se anotó varias victorias en la corte de Los Ángeles, siendo una de ellas la que tenía que ver con la exorbitante cifra de dinero que Christine solicitaba al actor para la manutención de sus hijos, pues pedía 284 mil dólares mensuales para poder continuar con el estilo de vida que sus retoños tenían hasta antes de su separación. Sin embargo, el equipo legal del ganador del Oscar, liderado por la abogada especializada en divorcios de Hollywood, Laura Wasser, logró reducir esa cifra a los 63 mil dólares mensuales, algo que finalmente fue aceptado por un juez de Santa Bárbara, California, quien falló a favor del artista, luego de dos días de audiencias y de haber escuchado los alegatos de ambas partes.

Cabe destacar, que durante esas audiencias, el juez a cargo determinó que se aplicaría por completo el acuerdo prenupcial que la pareja firmó antes de su boda, la cual se llevó a cabo en septiembre de 2004, una decisión que Christine buscaba impugnar, pero de lo cual desistió finalmente. Aunque de haberse mantenido firme, ella habría tenido que devolverle a su expareja a Kevin más de un millón de dólares, además de pagar los honorarios de sus representantes legales para gestionar este nuevo enfrentamiento legal, por lo que se cree que ese fue el motivo por el que Christine finalmente desistió. Sin embargo, TMZ detalló, sin especificar cifras, que al final, la diseñadora obtendrá más dinero de lo que se estipulaba en aquel contrato prenupcial. Eso sí, ella tendrá que pagar por los honorarios de sus abogados por el proceso de divorcio, pues ella también había solicitado que el actor fuera quien le pagara 850 mil dólares para solventar este pago, una petición que quedó fuera del acuerdo final, según detalló el medio estadounidense.

¿Por qué Christine solicitaba una cifra tan alta para la manutención de sus hijos?

Entre los argumentos que Christine Baumgartner -su apellido de soltera-, presentó durante los días de audiencias, resaltó el hecho de que consideraba que la nueva vivienda de los niños, con valor de 40 mil dólares al mes, no era comparable con la propiedad que posee Costner junto a la playa con un valor de 73 millones de dólares. La idea de Christine era poder rentar una propiedad equiparable, una vez que el juez accediera su solicitud de manutención, pues creía justo que los niños pasaran tiempo con ella en una propiedad cerca de la playa como los menores están acostumbrados. Baumgartner también mostró su molestia porque, en la casa que actualmente habita con sus hijos, no cuenta con vista al mar.

La reacción de Costner ante la cuantiosa petición de su exesposa

Desde la primera ocasión que Costner se subió al estrado durante este breve juicio, mostró su preocupación por lo solicitado por su ex: “Mi mayor preocupación es que el tribunal me ordene pagar una manutención de mis hijos que esté por encima de las necesidades razonables de los niños, que no es lo que ellos necesitan, sino lo que Christine necesita. Podría quedarme sin dinero muy rápidamente”, puntualizó. Para el actor era importante expresar que, de fallar a favor de su ex, sus propiedades y patrimonio estarían en peligro: “Mis casas de Aspen y aquí, podría perderlas. He pasado toda mi vida construyendo esos lugares para mí, mi familia y amigos”, puntualizó.

