Malia Obama y sus looks deportivos por las calles de Nueva York Malia Obama, la hija mayor de Barack y Michelle, ha dado una muestra de su estilo por las calles de Nueva York, con su hermana Sasha siguiendo su ejemplo

Parece que fue ayer cuando el entonces candidato Barack Obama realizaba campaña del brazo de su esposa Michelle y con dos pequeñas niñas a cuestas, Malia y Sasha Obama. Tímidas y siempre discretas, las hijas del matrimonio verían su vida cambiar completamente cuando su padre fue electo como presidente de Estados Unidos. Las nuevas habitantes de la Casa Blanca fueron recibidas por las gemelas Bush, que ya eran unas jovencitas, pero querían hacer el cambio de estafeta con las hermanas Obama, enseñándoles todos los rincones en los que podían jugar en la residencia oficial. Fue así como durante 18 años, los Obama se convirtieron en unos de los habitantes más queridos de la Casa Blanca, pero, a pesar de que las miradas se posaban sobre el carismático matrimonio, fueron especialmente cuidadosos de que sus hijas no sufrieran de una sobre exposición durante estos años. Michelle ha sido clara sobre esto, dentro de su casa, las niñas vivían una vida lo más normal posible y eso empezaba con hacer sus camas todas las mañanas, sin importar cuántas personas trabajaran para ellas. Aunque el servicio secreto hacía más complicado que su vida fuera enteramente normal, sus padres se empeñaron en que crecieran con una vida cotidiana, la que han aprovechado con el paso de los años. En vez de seguir los pasos de otros hijos de mandatarios que deciden quedarse bajo la mirada pública, las chicas Obama han apostado por la discreción, con sus propias carreras profesionales y viviendo la vida lejos de la comodidad de la casa de sus padres. Convertidas en unas mujeres, Malia y Sasha han compartido un departamento, al que invitaron a sus padres ante la mirada simpática de Michelle, quien ha sido la encargada de contar la anécdota. Es tal vez por esta discreción, que siempre las ha caracterizado que, cada vez que hay un vistazo de ellas, como el que se dio recientemente de Malia en las calles de Nueva York, cada detalle de ellas es analizado a profundidad.

El look Y2K de Malia Obama

Fue hace unos días que Malia fue vista en las calles de West Village en Nueva York con una de sus amigas. La graduada de Harvard, de 25 años, se dejó ver paseando por unas restaurantes y tiendas en el barrio trendy de Lower Manhattan. Mientras en la ciudad se llevaba a cabo la New York Fashion Week, Malia decidió apostar por un estilo Y2K de lo má relajado, con piezas que bien pudieron haber salido de un clóset de los años 90s. Una maxi falda deportiva en café, crop top azul modelo Bonija de la firma Motel y tenis Adidas, fueron las claves de este look que complementó con un bolso cruzado en azul cielo.

Que este no sería el único look en este estilo de Malia por las calles de Nueva York. Entregada a una carrera detrás de cámara con gran interés en la producción cinematográfica, la jovencita mantiene una cercana relación con la comunidad artística de la Gran Manzana, en donde hizo sus prácticas profesionales cuando era más joven. Aprovechando la visita a esta ciudad -ella vive en Los Ángeles con su hermana- Malia aprovechó para salir a dar un paseo con otra de sus amigas, en una playera blanca, jeans negros y botas en el mismo color, agregando un toque de color a su imagen con un bolso de parches, aparentemente vintage.

Antes de viajar a Nueva York, Malia dejó claro que la clave de su estilo son sin duda las faldas largas. La joven fue vista por las calles de Los Ángeles dando un paseo con quien, según el Daily Mail, es el fundador de The Speak Company, John Koch. Con su amplio interés en esta industria, no sería raro que Malia tuviera una reunión con el hombre que trabaja de la mano de Apple, Netflix, Warner Bros y The Walt Disney Company, entre muchas más. En esta ocasión llevó una maxi falda de mezclilla con una blusa naranja, sandalias negras y su bolso de parches.

La versión deportiva de Sasha Obama

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Sasha ha querido también marcar su propio camino. La joven ha sido vista recientemente en las calles de Los Ángeles, sobre todo cuando se da la oportunidad de ir al gimnasio. Dado a que a menudo sus fotografías son capturadas en este lugar, que lo que más se conoce del clóset de Sasha es su lado deportivo. Recién graduada de la USC, la joven fue vista dejando el gimnasio y camino a una tintorería orgánica, luciendo unos leggins negros con tops de ejercicio. Otro de los looks que se han captado de ella recientemente estuvo compuesto por unos pants verdes y un top deportivo en negro. Tal como su hermana, su larga melena es su sello característico, aunque Sasha va más allá luciendo unas unas XL en un llamativo manicure azul con incrustaciones.

