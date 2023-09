Las reflexiones de Ana Araujo después de los comentarios sobre su vida personal

Son instantes de reflexión para Ana Araujo, quien en días pasados expuso públicamente su cercanía con un chico llamado Marco Lavín. Desde ese momento, la también exesposa de Pablo Lyle, -detenido en Estados Unidos acusado de homicidio involuntario-, fue objeto de críticas, mismas a las que hizo frente con un contundente mensaje, en el cual expresa su firme postura y se defiende de sus detractores. Tras haber levantado la voz, la también emprendedora ha vuelto a compartir una publicación en redes sociales para hacer evidente su pensamiento, una frase a la que no han sido indiferentes sus seguidores, pendientes en todo momento de sus movimientos y declaraciones relacionadas con su situación actual. Mientras tanto, ha puesto en marcha algunos proyectos para poder sacar adelante a sus dos hijos, Aranza y Mauro, enteramente motivada y contando con el apoyo de sus seres queridos.

¿Qué ha dicho Ana Araujo?

Luego de romper el silencio tras las críticas recibidas por su foto junto a Marco, el hombre con el que ahora ha sido vinculada sentimentalmente, Ana volvió a recurrir a sus redes para hacer eco de una de sus reflexiones. “La inteligencia se manifiesta a través del diálogo, seamos compasivos”, escribió. Sin profundizar más en la raíz de su texto, Araujo llamó así la atención de sus seguidores, a quienes ha compartido detalles de los acontecimientos de su entorno personal, no solo los relacionados con sus proyectos y emprendimientos, también de algunas de sus situaciones familiares. Para Ana, no hay nada más importante que preservar la armonía en su entorno, pues tras la detención de Pablo Lyle en Miami su vida do un giro dramático, según ha compartido con anterioridad al revivir a través de su participación en algunos espacios de charla parte de ese episodio mediático ocurrido en el año 2019.

A la par de su reflexión, Ana replicó una frase de otra cuenta en Instagram sin ahondar en más explicaciones, reiterando así su posición en este momento de su vida colmado de una ola de cambios. “Tu percepción de mí es un reflejo de ti. Mi reacción a ti es responsabilidad en mí”, dijo la también influencer. Para Araujo, se trata de un periodo crucial de contrastes, aunque lo más importante para ella es procurar la estabilidad y el bienestar de sus hijos, por quienes ha tenido que redoblar esfuerzos en cada uno de sus emprendimientos. De esta manera ha logrado conquistar poco a poco cada uno de sus propósitos, mismos de los que se siente enteramente orgullosa. De hecho, cada día crece más su comunidad de seguidores en redes, pues entre otras cosas se dedica a ofrecer talleres de repostería en línea, una de sus más grandes pasiones. A su vez, se enfoca en el cuidado de la espiritualidad, según ha dejado ver a lo largo de estos meses.

Las contundentes palabras de Ana Araujo

Días después de destapar su cercanía con Marco Lavín, quien hoy se sabe es un reconocido peluquero en Mazatlán, Ana hizo público un mensaje para poner un alto a sus detractores. Sin referirse de manera directa a la circunstancia, expresó su postura a través de firmes palabras. “Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duelen. Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada hacia ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta de que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz. Ana Araujo”, concluyó.

Para Ana, este ha sido un tiempo complicado, además reconoce que tras la detención de Pablo Lyle muchas cosas cambiaron en su vida, como el hecho de hacerse a la idea de que su entorno familiar se había modificado de alguna manera. “Lo que me costó mucho aceptar es que a partir de ese suceso mi familia dejó de ser para siempre eso que éramos, en ese viaje. Ya nunca volvimos a vivir juntos todos, ya nunca pudimos estar tranquilos juntos todos, nos embarcamos en una situación distinta de la vida…”, contó durante su participación en el espacio titulado Cada Quien El Podcast.

