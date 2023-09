La romántica declaración de El Canelo a su esposa: ‘Es la mujer de mi vida’

En medio de la concentración de Saúl Canelo Álvarez para la pelea que protagonizará el próximo 30 de septiembre contra Charlo, abrió las puertas de su gimnasio a las cámaras de la producción de Showtime Sport que realizan un trabajo audiovisual con el boxeador mexicano, a manera de reality que llamaron Acceso total. En el segundo episodio de este proyecto compartió con la audiencia cuál es su mayor motivación: su familia. A través de un clip en que el que muestra un poco de cómo se alista para este importante encuentro, por primera ocasión, habló de la importancia que tiene para él el apoyo que tiene por parte de su esposa, Fernanda Gómez y sobre la energía que le inyectan sus tres hijos: Emily, María Fernanda y Adiel. En este capítulo, El Canelo confesó cómo posee dos personalidades, una que utiliza sobre el ring y otra con la que disfruta de su vida privada: “En mi casa soy Saúl siempre, en mis peleas soy El Canelo, pero para mi familia soy Saúl, trato de ser la misma persona donde quiera que esté, con mi familia”, así lo explicó el tapatío.

La mujer de su vida

Como pocas veces, Canelo abrió su corazón y habló del gran pilar que representa en su vida Fernanda Gómez, su esposa, a quien le dedicó una romántica declaración de amor: “Me siento muy bien, es la mujer de mi vida”, comentó el mexicano mientras, a cuadro se ve cómo, durante su entrenamiento toma un momento para darle un beso a su esposa. Por su parte, Fernanda Gómez habló de cómo ella tiene la fortuna de conocer los matices de su esposo, quien, es uno en casa y otro sobre el ring: “Para mí es como conocer a Canelo y conocer a Saúl y disfrutar de las dos personalidades. Canelo es un hombre serio y un hombre disciplinado. La parte de Saúl es la de papá y esposo, es cariñoso y chistoso. Me enamora más conocer las dos partes de él”, comenta Fernanda con quien, el año pasado, protagonizó una boda de ensueño realizada en la Catedral de Guadalajara.

Para el boxeador es muy importante sentir el apoyo de su familia a quien no puede ver tan seguido cuando se encuentra en concentración: “Me motiva mucho ver a mi familia, los extrañaba mucho, ya tenía mes y medio que no las veía. Ya se van mañana, nada más estuvieron unos días para estar aquí, me motiva muchos verlos unos días y después regresar a la concentración, al final de cuentas sigo en aquí entrenando, pero tengo que estar concentrado al 100%”, comentó sobre la dinámica que tienen cuando él tiene que entrenar para una pelea como la que tendrá a finales de este mes en la que, como en cada combate, tendrá a su familia en primera fila apoyándolo.

La ternura de María Fernanda

En este video, que compartió con sus más de 15 millones en Instagram, robó cámara su pequeña María Fernanda quien, en compañía de su mamá, visitó al boxeador en el lugar donde realiza su concentración. Con celular en mano, la pequeña de cinco años de edad, estuvo captando los momentos más especiales del entrenamiento. De acuerdo con el boxeador, su pequeña hija es la más sensible de los tres y en varias ocasiones ha tenido qué explicarle en qué consiste su trabajo: “Ser papá, obviamente, es de las mejores cosas, mis hijos traen la alegría a cualquier lado que esté, me ven entrenar, saben que es mi trabajo, de repente, mi hija se pone nerviosa y se pone a pelear en la pelea, lo único que le digo es: ‘No pasa nada. Este es mi deporte, este es mi trabajo y para eso entreno’”.

El próximo Canelo

En este episodio, El Canelo también habló de su hijo menor, Adiel quien, al parecer quiere continuar con el legado de su padre y, a su corta edad, ya se prepara para el ring: “Adiel, mi hijo, tiene cinco, quiere ser boxeador, quiere ser peleador, de hecho, se siente peleador, llegó un momento en el que le que me dijo que cuándo iba a pelear en Las Vegas, le dije: ‘No, ya que seas mayor de edad vas a pelear en Las Vegas’. Vamos a ver si cuando reciba el primer golpe a ver si le sigue gustando”, comentó divertido el mexicano quien, en el pasado, ha asegurado que apoyará a sus hijos en cualquier profesión que deseen desempeñar.