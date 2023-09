La reacción de Eduardo Santamarina a la decisión de su hijo de cambiar su nombre artístico

La familia de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se ha convertido en un verdadero semillero de actores juveniles. Tras el debut de Sebastián Poza en las telenovelas, vino el de su hermana mayor Romina -ambos hijos de la actriz- mientras que, Eduardo Zucchi, uno de los gemelos que el actor procreó con Itatí Cantoral, también ha comenzado a escribir sus primeras memorias en la actuación. Orgullosos del talento de sus herederos, la pareja desfiló sobre la alfombra roja de la función especial de Vaselina, donde Eduardo fue cuestionado por la prensa sobre la decisión de su hijo de no utilizar sus apellidos y adoptar el Zucchi como nombre artístico. Sincero, el actor reconoció que fue un gesto que su hijo le quiso hacer a su abuela materna, doña Itatí Zucchi de Cantoral quien falleció hace tres años. Santamarina reconoció que la mamá de su exesposa desempeñó un papel primordial en la vida de sus gemelos, una razón por la que los chicos le guardan un gran cariño: “¡No!, ¿cómo me voy a enojar, al contrario, me dio mucho gusto, es un detallazo de mi hijo para la familia Cantoral”, reconoció el histrión.

¿Cómo tomó la decisión de su hijo?

Eduardo contó cómo fue que su hijo le comunicó que no usaría el Santamarina en su carrera como actor: “El Zucchi, el de su abuelita materna, me parece padrísimo. Cuando nos contó, casi casi con lágrimas y todo, porque la abuelita fue para Roberto y para Eduardo un personaje muy importante en sus vidas, entonces, cuando nos dijo que quería honrarla siendo Eduardo Zucchi fue padrísimo. Ya en las redes tiene Eduardo Zucchi”, recordó. Para Eduardo este guido de su hijo a doña Itatí habla del gran corazón del joven: “Es para su abuelita que está allá arriba, se nos adelantó, pero nos está viendo. Qué bonito que le haga un homenaje a su abuelita, porque ese nombre se lo va a llevar hasta que se muera y es una forma de agradecerle lo cariñosa y lo buen ser humano que fue con mis hijos”, detalló el actor.

Durante esta alfombra roja, a la que acudió de la mano de su esposa, Mayrín Villanueva y de Julia, la hija que tienen en común, la jovencita anunció que, como sus hermanos mayores, también quiere continuar con la dinastía artística. Sobre los planes de la menor de sus hijos, Eduardo aseguró: “Lo que ella decida, se lo hemos dicho tanto su mamá como yo, la vamos a apoyar siempre”, puntualizó. Antes del viaje que Eduardo Zucchi, hijo del actor, realizó a Londres, donde se encuentra estudiando actuación, el joven de 23 años de edad contó cómo reaccionó su papá cuando le dijo que usaría el apellido de su abuelita: “Mi papá fue el más feliz de todos, porque él idolatraba a mi abuela, la relación tenía con mi abuela era fenomenal, siempre que estábamos juntos nos carcajeábamos, siempre la amó. Me dijo qué bonito detalle, porque sabe que mi abuela es como una madre para mí”, comentó durante un encuentro con varios medios de comunicación.

Zucchi, en honor a su abuela

El joven reveló que antes de morir, doña Itatí Cantoral supo que él seguiría los pasos de la familia en el mundo artístico: “Desde que supo que yo me quería dedicar a la actuación, porque sí logró saberlo, ella está muy orgullosa de mí y yo decidí que para hacerle un homenaje a ella y agradecerle por eso me voy a llamar Eduardo Zucchi”, explicó el joven. Sobre la reacción de su mamá al saber que llevará el apellido de doña Itatí fue muy entrañable: “Para mi mamá fue más especial, saben lo apegada que fue con mi abuela toda la vida, entonces ella está muy orgullosa”, comentó el joven quien en su estancia en nuestro país realizó la filmación de su primera película, un proyecto en el que, por coincidencia, también trabaja su mamá: “Me dice mi mamá: ‘Muchas felicidades, ¿cómo se llama el proyecto?’, me dice yo soy la protagonista, no sabíamos, entonces fue un agasajo”.

Su primera película con Itatí Cantoral

Sobre cómo es trabajar con su mamá, con quien ya había colaborado en la serie de Telemundo de José José, Eduardo confesó que la experiencia en cine fue completamente distinta y que pudo tener mucha más interacción con ella a la hora de preparar sus escenas: “Repasaba conmigo, veíamos la intenciones, las acciones, todo lo que yo he podido aprender al estudiar actuación en Nueva York y ahora pude ponerlo en práctica, pero justamente ella me da esta refinación, como lleva tantos años, ya se sabe su texto al derecho y al revés, sabe lo que tiene qué hacer y lo que no, trabajar con ella y crear un personaje me hace sentir muy orgulloso”, reconoció el joven actor.