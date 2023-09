El fuerte susto que se llevó Aislinn Derbez en medio de sus vacaciones por Italia

En medio de unas merecidas vacaciones y de un momento de profunda relajación, Aislinn Derbez se ha llevado un susto muy grande. Y es que durante su estancia en la provincia de Forli-Cesena, en Italia, lugar donde visitó un centro especializado en la prevención, el bienestar y la belleza, en donde fue consentida por medio de varios procedimientos y técnicas que le permitieron relajarse y reconectar con ella misma, su tranquilidad fue robada, luego de que en medio de la madrugada fue despertada por un fuerte sismo. Una experiencia que sin duda puso a prueba su capacidad para mantenerse serena ante un exabrupto como lo es un temblor, especialmente tras los sismos de 2017, los cuales dejaron destrucción y desolación a su paso, así como una marca imborrable en los corazones de todos los mexicanos, un evento que la hija de Eugenio Derbez vivió en carne propia y que le dejó un sinfín de lecciones aprendidas, de las cuales habló en sus redes sociales al relatar esta escalofriante anécdota.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Un sismo en medio de sus vacaciones

A través de sus historias de Instagram, Aislinn compartió cómo fue que vivió los instantes del sismo, durante su estancia en Italia. “Ya saben que la vida no es todo miel sobre hojuelas y siempre hay altibajos y situaciones incontrolables cuando menos lo esperas. A las 5 de la mañana nos despertó un temblor muy perro”, compartió la intérprete, mientras narraba a través de sus stories su experiencia en el spa. “Dicen que es el más fuerte que se ha sentido en la zona, duró poco, pero se movió bien cabr**”, agregó la intérprete, quien detalló que el epicentro del movimiento telúrico fue a tan solo media hora del lugar en el que s encuentra hospedada.

En otra historia, la intérprete recordó cómo fue que vivió el primer sismo de 2017, el cual ocurrió la noche del 8 de septiembre. “Cuando estaba embarazada de Kai, me tocó el de 2017. Cuando pasó el primero me prometí que si volvía a pasar iba a estar lo más tranquila posible para no alterar a Kai”, compartió Aislinn. “Una semana después pasó el terremoto grande y cumplí mi promesa de reaccionar tranquila”, agregó. "Me acuerdo que estábamos grabando La casa de las flores en la Roma y se cayeron muchos edificios alrededor. Así que me acordé de esa promesa aunque Kai no estuviera en mi panza y a pesar de tener el corazón a mil, pude regresar a la calma y a la confianza rápidamente", concluyó.

VER GALERÍA

Las lecciones que Aislinn le ha transmitido a su hija Kailani

Sin duda alguna, los sismos de septiembre de 2017 han dejado en los corazones de todos los mexicanos una marca imborrable, pues fue una tragedia que enlutó a todo un país debido a las vidas que cobró y la destrucción que dejó. Es por eso que para Aislinn ha sido muy importante brindar las herramientas emocionales necesarias a su hija para que pueda hacerle frente a situaciones sumamente dolorosas o inesperadas, y al mismo tiempo poder procesarlas de la mejor manera.

Algo que se vio reflejado tras la partida de Fiona, la perrita de la familia Derbez, quien tenía un lugar muy especial en la vida de los Derbez, una experiencia en la que Aislinn pudo ser testigo de la serenidad con la que su pequeña hizo frente a esta situación. “La muerte de Fiona nos agarró por sorpresa. Afortunadamente se fue de la manera más tranquila y feliz. Creo que los que más sufren son los que se quedan, y ver a nuestras niñas (Kailani y Aitana Derbez) confrontar por primera vez una muerte tan de cerca y ver la manera tan sabia, natural y valiente como lo hicieron, comprendiendo que la muerte es parte inevitable de la vida, es algo que quedará en mi corazón para siempre…”, compartió la actriz en un mensaje que compartió en sus redes sociales, mostrándose orgullosa de la madurez con la que su pequeña, de cinco añitos, ha enfrentado esta dolorosa pérdida.

VER GALERÍA