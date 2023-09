Andrea Legarreta: 'No ando por la vida dañando gente ni lastimando'

Dispuesta a no quedarse de brazos cruzados, Andrea Legarreta busca proceder legalmente en contra del medio de comunicación que ha lanzado críticas sobre su persona. Recordemos que en días pasados tal emisión adjudicó a Mónica Noguera la responsabilidad de su separación con Erik Rubín, versiones desmentidas de manera tajante por la también conductora del programa Hoy y los demás aludidos. Directa como suele ser, Legarreta reiteró su profunda indignación por este tipo de actitudes, defendiendo ante todo su integridad. Por ahora, prefiere mantener bajo discreción sus movimientos, mientras permanece enfocada en sus proyectos profesionales, ahora como integrante de la obra musical Vaselina, en la que por cierto comparte créditos con Rubín.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre el procedimiento legal?

Abierta como suele ser con la prensa al abordar la reciente polémica, Andrea respondió cuando los reporteros le preguntaron sobre la demanda con la que busca poner fin a los rumores, dejando un poco a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá. “En realidad, lo comentaba con otros compañeros, no voy a ahondar en el tema pero cuando suceda habrá señales…”, dijo durante la charla, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. En ese espacio, Legarreta se defendió de los señalamientos hacia ella. “No conecto con la maldad, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tratar a alguien como si te hubiera echo mucho daño, inventar cosas y dañar historias, familias, trayectorias y no estoy hablando solo por mí…”, explicó.

En su plática, Legarreta se pronunció sobre lo mucho que lamenta que ocurran este tipo de situaciones, refiriéndose a la manera en que a través de tal emisión se retrata a su persona. “De pronto hablan como si yo fuera una mala persona o que le he hecho daño a la gente. En cada programa, si tú sumas a todas las personas que han dañado, creo que ahí sí está muy duro y muy cruel…”, explicó. “Yo he cometido errores a lo largo de mi vida, pero soy una persona que trata de ser una mejor persona, de aprender de sus errores, no ando por la vida dañando gente ni lastimando, ni buscando hacerle el mal a nadie ni de gratis…”, dijo la también intérprete, abierta a compartir en el momento más adecuado detalles de la situación legal.

Agradece a quienes han sido respetuosos

En su plática con los medios de comunicación en el teatro en donde se lleva a cabo la puesta en escena Vaselina, Andrea también se mostró amable con los integrantes de la prensa que han abordado con respeto este tema, algo que asegura valora mucho. “Gracias a los que saben respetar, gracias a los que hacen su trabajo, gracias de verdad a los que tienen una sonrisa, a los que son empáticos, a los que son respetuosos. Esta carrera vamos de la mano y de alguna manera yo también soy parte de ustedes…”, dijo en otro momento de la charla, en la que se dejó ver tranquila y dispuesta a defenderse como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Sobre la querella, Andrea también ha dicho que son varias personas las que ha sido afectadas, mismas que se han puesto en contacto con ella para hablar de la situación. “No tienes idea de la cantidad de gente que me ha escrito…”, explicó en días pasados en otra de sus charlas con los comunicadores.

Luego de darse a conocer el rumor que implicó a Mónica Noguera, Andrea alzó la voz y defendió a la conductora, refiriéndose a la amistad que ella mantiene con su familia. “Resulta que hay un par de conductores… a lo que voy es a que ahora me entero que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, amante de Erik y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde…”, dijo en una emisión del programa Hoy.

