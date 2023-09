El Chicharito Hernández presume su nuevo encuentro con sus hijos y Sarah Kohan en Londres

Aunque Javier ‘Chicharito’ Hernández ha procurado ser muy discreto respecto a los detalles que comparte de su vida privada, especialmente cuando se trata de la vida de sus dos hijos, los pequeños Noah y Nala, a quienes tuvo durante su relación con Sarah Kohan, de vez en cuando comparte algunos vistazos de lo que sucede en su vida como papá, dejando en claro que no hay faceta que disfrute más. Tal y como sucedió recientemente, cuando el futbolista se dejó ver en su papel de papá al lado de sus dos pequeñitos, disfrutando al máximo de su compañía y feliz de seguir creando nuevas memorias junto a Noah y Nala, quienes sin duda son su más grande prioridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS COMO ÉSTA:

El reencuentro del Chicharito con sus hijos

A través de su perfil de Instagram, el tapatío compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver de lo más feliz al lado de sus pequeños, a quienes visitó en Londres, lugar al que Sarah y sus hijos se mudaron, luego de haber finiquitado su relación de pareja con el futbolista. “No se necesita descripción”, fueron las palabras con las que el deportista acompañó las entrañables imágenes que dan cuenta de su paternidad y en las que se le puede ver abrazando a los menores y caminando con ellos de la mano, postales con las que el ‘Chicharito’ ha enternecido a todos sus seguidores, quienes no han dejado de aplaudir el hecho de que el futbolista haya compartido con ellos una mirada a su faceta más especial.

¿Cómo es la relación de Sarah y el Chicharito?

Cabe destacar, que también redes sociales, Sarah Kohan ha hecho eco de la buena relación que mantiene con su ex y padre de sus dos hijos, pues en su perfil de TikTok compartió un video, grabado en primera persona, en el que se le puede ver jugueteando con el futbolista, mientras disfrutan de una tarde de café. En el clip, se pude ver como Sarah invita a Javier a probar una cucharada de Vegemite, un aderezo muy popular en Australia de sabor un tanto fuerte, algo que por supuesto no fue del completo agrado del mexicano, quien al probar dicho alimento no pudo evitar hacer algunos gestos de disgusto, haciendo reír a la madre de sus hijos, quien no apartaba su lente de él.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que Javier Hernández se deja ver al lado de sus retoños en redes sociales, pues recordemos en que en junio pasado, el mexicano, que actualmente juega en el L.A. Galaxy de Los Ángeles, compartió una serie de fotografías en las que se le podía ver al lado de su ex, Sarah Kohan, y de Noah y Nala, mientras recogían algunos frutos en medio de un campo de fresas. En esa ocasión, el Chicharito se sinceró respecto a cómo ha sido la experiencia de la cocrianza de sus hijos, algo de lo que dijo, sigue recibiendo algunas lecciones. “Aprendiendo continuamente a co-criar a nuestros bebés ¡con todo el amor del mundo!”, expresó el deportista sin entrar en mayores detalles, dejando en claro a través de estas postales familiares, que su relación con su ex sigue siendo cordial.

Un amor a prueba de todo

Tras la separación de Sarah Kohan y El Chicharito, la influencer australiana decidió cambiar su residencia y mudarse a Londres, donde nació su hijo Noah, una situación que provocó que el futbolista comenzara a ejercer su paternidad a distancia, pues en la actualidad juega en Los Ángeles, California. Y aunque Javier ha encontrado un segundo hogar en esta ciudad, lo cierto es que no ha sido nada fácil estar lejos de sus retoños. Algo de lo que habló en una sincera entrevista con Jorge Ramos a quien, entre lágrimas, le confesó lo doloroso que ha sido separarse de Nala y Noah: “Mucha gente ha dicho que soy mal padre, cuando no tienen idea. Sí, estos dos años he experimentado mucho dolor, sí, mucho”. Visiblemente conmovido, aseguró que confía que, en un futuro, sus hijos sepan por qué no pudieron estar juntos: “Algo que también sé es que mis hijos, cuando crezcan, sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido y que no puedo vivir con ellos todavía, pero haré que valga la pena”, dijo.

VER GALERÍA