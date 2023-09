Más espectacular que nunca, Sofía Rivera Torres celebra sus 31 años en Colombia

Después del boom que provocó su paso La Casa de los Famosos y tras anunciar que alista su próximo debut como villana de telenovela, Sofía Rivera Torres preparó sus maletas con los looks más espectaculares para la playa y se dispuso a disfrutar de un romántico viaje junto a su esposo, Eduardo Videgaray, para celebrar sus 31 años de edad. Como cada año, la conductora de ¡Qué importa! decidió festejar su cumpleaños de vacaciones y, esta vez, eligió un destino que no conocía: Colombia. A través de su cuenta de Instagram, la festejada ha estado compartiendo pormenores de su paso por aquel país, que se ha convertido en el espectacular telón de fondo de sus fotos más impactantes en traje de baño: “Pues pasado mañana nos vamos a Cartagena a festejar mi cumple y ya me estoy saboreando el sol ¡Voy a conocerte Colombia!”, escribió hace unas horas la actriz quien emprendió esta aventura el pasado 14 de septiembre. El año pasado, Sofía eligió celebrar sus 30 años cobijada por su familia, por lo que viajó a San Diego, donde, rodeada por los suyos y por Eduardo Videgaray sopló las velitas de su pastel.

Sus 31 años en el paraíso

Hace unas horas, en la víspera de su cumpleaños, Sofía posó para unas series de fotos en las que aparece luciendo un bikini rosa desde un muelle en Cartagena. Con la bandera colombiana ondeando al fondo, escribió: “Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¡Salud y saludos desde Colombia!”, en tiempo récord, este álbum en el que también aparece a bordo de una embarcación en la que ella y su marido exploraron aguas colombianas, alcanzó más de 42 mil likes, entre los que destaca el de su esposo, quien fue el autor de esta y de todas las sexys fotos que comparte de sus viajes: “Qué árbol torcido tan bonito”, en otro comentario, Videgaray escribió: “Contigo la vida es un viaje”.

Más enamorado que nunca de su esposa, Eduardo Videgaray fue el primero en felicitar a su esposa por su cumpleaños. Desde las primeras horas de este 18 de septiembre, el presentador publicó en su cuenta de Instagram un álbum de románticas fotos junto a la festejada: “¡Feliz cumpleaños a la mejor compañera de vida que existe! ¡Te amo Sofía!”, para esta felicitación, Videgaray eligió dos fotos juntos de este inolvidable viaje a Colombia. En el exitoso matrimonio de Sofía y Eduardo una constante siempre ha sido su pasión por viajar y juntos han visitado lugares que ya forman parte de su historia de amor como París, ciudad que se convirtió en el primer destino al que viajaron juntos o su inolvidable luna de miel por Asía donde visitaron sitios como Bali, en Indonesia.

La villana que tanto pidió

Sofía Rivera Torres celebra sus 31 años de edad, no solamente en un paraíso terrenal como Cartagena, sino también en medio de una gran etapa profesional, pues después del éxito que fue la primera edición de La Casa de los Famosos, el trabajo no ha dejado de llegar. El proyecto que, sin duda, la tienen muy emocionada es su debut como villana de telenovelas un papel porque el que trabajó mucho para obtenerlo: “Estoy feliz porque, por fin llegó la villana que tanto pedí, es otra novela con Televisa, arrancamos ya en octubre ya tuve mis primeras lecturas de guión, entonces, estamos esperando ya arrancar este proyecto que se va a grabar entre Valle de Bravo y el Desierto de los Leones”, le contó la actriz a la prensa durante su paso a una alfombra roja, días antes de su viaje a Colombia.

La Casa de los Famosos, una gran experiencia

Aunque Sofía Rivera Torres lleva más de una década en los medios de comunicación, reconoce que su participación en La Casa de los Famosos ha marcado un antes y un después en su carrera: “Todas las oportunidades que, a Dios gracias, me están cayendo hoy, nunca he sido más conocida que hoy, nunca he sido más famosas que hoy, nunca he estado ganando más lana que hoy, nunca he tenido más proyectos en puerta que hoy y lo súper agradezco”, contó hace unas semanas en su visita al podcast Revista Influencer. Hace unos días, Sofía acudió como invitada al podcast de Jorge El Burro Van Rankin donde contó algunos detalles de su paso por el reality: “A mí no me gustó este juego y a veces de vale también ganar diciendo: ‘Oye no tienes que ganar todo lo que haces en la vida’. Empecé a ver ciertas formas de jugar y ciertos comportamientos que no me gustaban”, comentó haciendo referencia al día en que abandonó el cuarto Infierno para mudarse al Cielo.