Irina Baeva habla del estado de salud de Gabriel Soto

En medio de sus múltiples compromisos de trabajo, Gabriel Soto tomó la decisión de planificar una pausa de algunos meses. Luego de realizarse estudios médicos, el actor fue diagnosticado con dos hernias discales, por lo que ha tenido que tomar diversas medidas para poder estar mejor y recuperarse de manera favorable. Una de las posibilidades era la de someterse a una cirugía, aunque tras la evaluación del caso, sus especialistas determinaron que por ahora ese procedimiento queda descartado, así lo reveló su prometida, Irina Baeva, quien dio detalles del estado de salud del galán de telenovelas, enteramente positivo sobre esta circunstancia de la que anteriormente habló con total apertura ante los medios de comunicación.

¿Cómo se encuentra de salud Gabriel?

Cercana como suele ser a los medios de comunicación, Irina habló del estado de salud de su prometido, celebrando el hecho de que todo en estos instantes permanezca bajo control, lo que implica descartar por ahora un procedimiento quirúrgico. "Lo que sí es que el doctor le dijo que en estos momentos no es candidato para hacerle la operación, lo cual es obviamente muy bueno…”, contó la actriz visiblemente emocionada para las cámaras de Televisa Espectáculos. De esta manera, da muestra del apoyo incondicional que brinda a diario a su novio, mientras ambos se enfocan en sus respectivos proyectos profesionales. Ante este panorama, Irina se muestra enteramente optimista. “Esperamos con fe que sí, efectivamente se evite la cirugía”, agregó durante la charla.

En otro momento de la conversación, la también protagonista de telenovelas ahondó en detalles sobre la salud de Gabriel, reiterando que todo ha sido favorable para él. La actriz incluso contó que los médicos de Soto han sido muy claros al respecto. “Buenas noticias, está muy bien, ya tuvo su cita con su equipo médico, como que ya se siente mejor, inclusive él mismo lo dice: 'Ya no me dolió' …”, dijo la intérprete de origen ruso. Por ahora, Gabriel mantiene todo con calma, tratando de tomarse el tiempo debido para relajarse e ir disminuyendo sus actividades laborales, dispuesto a disfrutar de su merecido descanso en compañía de su novia y demás seres queridos, dando prioridad a su salud.

¿Cuál es el padecimiento de Gabriel Soto?

El actor se sinceró semanas atrás sobre lo que le ocurre, dando a conocer que le fueron detectadas dos hernias discales. “Ha sido un tema complicado, traigo dos hernias en dos cervicales, estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y muchas cosas para evitarme una cirugía”, dijo durante una charla concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca. “Digamos que (la cirugía) fácil y sencilla no es. Tengo toda la fe de que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y el tratamiento que estoy llevando salir a delante y estar de regreso muy pronto…”, explicó en aquel momento. A pesar de ese panorama, Gabriel ha sido muy optimista, por lo que hoy puede estar más tranquilo tras los resultados de su reciente evaluación. Pero, ¿qué es una hernia discal? Según explica la Clínica Mayo, las vértebras o huesos que conforman la columna vertebral cuentan con un mecanismo de discos redondeados y planos, los cuales actúan como amortiguadores para la columna, ayudando también a mantener su flexibilidad, esto cuando están saludables. Si se llegan a dañar, es posible que se lleguen abultar o se rompan, lo que es conocido como hernia de disco o discal.

No se retira de las telenovelas

La noticia del estado de salud de Gabriel Soto también generó incertidumbre entre sus seguidores y la prensa, pues se especuló que debido a esta situación se retiraría de su trabajo en la televisión. Al respecto, fue el mismo Soto quien puso fin a los rumores. “Quiero aclarar… no me retiro de las telenovelas para nada, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí 25 años… Sí, voy a tomar una pausa porque sí tengo un tema de salud de las cervicales. Sí tengo dos hernias en las cervicales, sí me tengo que atender…”, aseguró el protagonista de melodramas en días pasados a la cámara de Televisa Espectáculos.

