El especial apoyo de Karla Laveaga a Alejandro Fernández en el arranque de su gira

Como cada año, este fin de semana, Alejandro Fernández cumplió con su público mexicano en Las Vegas durante la presentación que ofreció en la ciudad con motivo de El Grito de Independencia, una cita obligada para el cantante. Una vez más, compartió el escenario con su hijo mayor, Álex, con quien protagonizó el momento más entrañable del concierto durante el tema El tiempo no perdona que el joven entonó mientras El Potrillo cargaba a su nieta Mía, hija de Álex. Para Alejandro Fernández la unión familiar es lo más importante, por esta razón, procura siempre estar rodeado de los suyos tanto fuera como dentro de los escenarios y esta presentación no fue la excepción. En primera fila, vimos a su hija América Fernández -quien acudió en compañía de su mamá, América Guinart- y de su novia, Karla Laveaga quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió románticas fotos junto a El Potrillo con quien recientemente bromeó frente a la prensa sobre la posibilidad de llegar al altar, después de 12 años de relación amorosa. La joven tapatía ya es una integrante más del clan Fernández y además de llevarse de maravilla con los cinco hijos del intérprete de Me dediqué a perderte, también es muy cercana a doña Cuquita, mamá de Alejandro.

Su incondicional compañera

Karla se encargó de captar desde la primera fila los momentos más especiales de Alejandro sobre el escenario, desde su tierno momento con su nieta, hasta instantes en solitario con los que quiso recordar esta especial ocasión. Ya en el backstage, la tapatía posó muy enamorada junto al cantante ambos vestidos con atuendos firmados por Dolce & Gabbana. También a través de sus historias, la influencer compartió algunos detalles de su siguiente destino en esta gira que acaba de comenzar El Potrillo por Estados Unidos. De acuerdo con Karla, la siguiente parada será Phoenix. En este tour, una vez más, el cantante contará con la compañía de su novia quien también participa en el proceso creativo siendo la encargada de elegir el vestuario de las coristas, como lo ha hecho anteriormente.

Aunque tienen más de una década juntos, en los últimos años, Alejandro y Karla son más abiertos a la hora de compartir detalles de su relación. Han encontrado el equilibrio entre su amor y la exitosa carrera del cantante. Una de las cosas que más disfrutan hacer juntos es viajar, por lo regular eligen dos temporadas al año para hacerlo, a inicios y en verano, donde este 2023 hicieron un recorrido por Asía visitando ciudades como Tailandia, Camboya y Vietnam. Fue durante estas vacaciones que la influencer compartió las instantáneas más entrañables al lado de El Potrillo con quien, hace unos días desfiló sobre la alfombra roja de un evento realizado en la Ciudad de México, en la que, como nunca, hablaron de la posibilidad de llegar al altar.

¿Boda en puerta?

A propósito de que fueron invitados por una marca de joyería, El Potrillo fue cuestionado por la prensa sobre cuándo le entregaría el anillo de compromiso a Karla: “¿Este año se entrega el anillo?, hay que preguntarle a ella, porque es ella quien me va a dar el anillo”, comentó divertido Alejandro. Cuando los cuestionaron si ha sido fácil la relación Alejandro comentó: “Tiene sus complejidades”, frase que Karla interrumpió diciendo: “Soy bien divertida”, lo que provocó que el cantante se sincerara: “Ella hace que la vida sea más fácil”. Aunque Karla prefiere desenvolverse lejos de los reflectores, mostró un poco su sentido del humor durante esta entrevista: “Yo les aviso”, dijo sobre cuándo le entregará el anillo de compromiso al cantante.

Mía, una más en la gira familiar

Además de la compañía de Karla, durante esta gira que tiene programa por Estados Unidos, Alejandro también contará con la presencia de su hijo Álex con quien compartirá algunas presentaciones, pero el joven intérprete no viaja sólo, como su papá, también tiene la fortuna de hacerlo junto a su esposa Alexia Hernández y su pequeña hija Mía. Sin duda, la presencia de la pequeña, de un año de edad, ha hecho de este tour algo inolvidable, así lo expresó esta mañana El Potrillo en sus redes sociales donde compartió una linda foto junto a su nieta, captada en su vuelo rumbo a Phoenix: “Mi compañera de vuelo. Se le cansó el caballo y van 6 días de gira apenas”, escribió junto a un álbum de entrañables instantáneas en las que se le ve a la niña dormida recargada en su pecho”. Previamente, en sus historias, El Potrillo compartió un clip en el que se ve, caminando de la mano de su nieta, rumbo al jet privado que usa la familia para las giras.