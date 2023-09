La sincera charla de Eugenio Derbez con su hijo Vadhir: 'Lo último que quería como padre era fallarte'

Con las emociones a flor de piel, Eugenio Derbez se unió a su hijo Vadhir en una íntima conversación en la que ambos se abrieron de capa sobre su relación recordando los vacíos que se formaron en el pasado y que fueron sanando a lo largo del tiempo. El joven cantante ha querido organizar este encuentro con el histrión para dar respuesta a las reacciones que generó Morrito, su nueva canción en la que refleja las complicadas situaciones que enfrentó durante su infancia y adolescencia debido a la intermitente presencia de su padre en su vida. Conmovido hasta las lágrimas, Vadhir ha explicado que hubo significativos momentos en los que le hubiera gustado contar con la compañía de Eugenio, dejando en claro que ahora comprende los motivos de aquellas ausencias: “Puede sonar como un reclamo, como que el papá realmente nunca estuvo, como que falló de una manera rotunda y he tratado de aclarar que no necesariamente es así, simplemente se van creando heridas y no te das cuenta hasta que maduras, creces y trabajas”, comentó.

Durante esta personal charla que mantuvo con su hijo para su canal de YouTube, Eugenio explicó que desde que vio el video supo que éste iba a conectar con el público dado el tema que aborda, además de que le permitió explorar con mayor profundidad su relación con sus hijos mayores: “Cuando me lo enseñaste por primera vez me preocupé porque en mi cabeza tenía otra historia muy diferente. Si tú me preguntas: ‘¿Qué hiciste para ver a tus hijos?’, te diría: ‘Más de lo que te puedes imaginar’. Cada fin de semana hacía y deshacía con tal de verlos (...) Realmente hice un esfuerzo, había veces donde ya no podía o no daba más, pero en mi cabeza nunca me desatendí”, dijo señalando que su perspectiva cambió cuando escuchó finalmente la canción, “Fue un poco shockeante porque no entendía exactamente en qué momentos de fallé porque lo último que quería como padre era fallarte”.

Tras escuchar las palabras del reconocido actor, Vadhir recalcó que su tema musical no es una queja a lo sucedido y mencionó que, si bien, Eugenio no pudo estar en determinados eventos, siempre ha sido una figura constante en su vida: “Lo que sí me encantaría aclarar es que no me hiciste falta porque yo crecí con una mamá que siempre apoyaba el hecho de que tú y yo nos viéramos y siempre tú hacías el esfuerzo”, añadió haciendo memoria de los viajes de vacaciones, las salidas al teatro y otras actividades que compartieron, “Parecías como autobús de escuela, yendo por los niños para llevarnos a todos lados y darnos lo mejor, pero al mismo tiempo siento que tú también estabas en un lugar de tu carrera donde había que picar piedra, había que crecer y creo que los niveles a los que has llegado ha sido por esa perseverancia, por esa disciplina que también nos has enseñado a nosotros”.

Vadhir confesó que no fue hasta que recurrió a la ayuda psicológica que se dio cuenta de lo mucho que le había afectado la separación de sus padres: “No me di cuenta de nada de esto, ni de que algo me dolía ni de ningún vacío hasta que fui, lo he dicho mucho, a terapia”, indicó, “Sentía que estaba en un punto de mi vida donde estaba ya haciendo películas con Bruce Willis y sacando música y cumpliendo muchos de mis sueños, ya con mi primer casa, y aún así me sentía raro, como vacío. Relaciones amorosas y también sentía que algo faltaba ahí. Empecé a ir a terapia y a ayudarme a tratar de ver como para dentro y de sanar yo mis cosas, y cuando le rascas, sé que tú también has tomado terapia, a muchas cosas del pasado, a muchas cosas que tienes atoradas, que nunca trabajaste”.

Con el corazón en la mano, el cantante relató cómo fue su estancia en el colegio militar y la falta que le hizo la presencia de su papá en los eventos que realizaban. “Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que sí me dolieron y que en una de esas yo no veía, en especial hubo una etapa de mi vida que fue cuando fui a la escuela militar y me tocó ver ese contraste de repente con mis compañeros (...) los papás iban, los apoyaban y estaban ahí, y ese tipo de momentos son los que de repente me hacen un nudo en el pecho de: ‘Me hubiera encantado que me vieras’”, dijo Vadhir sin poder contener las lágrimas, lo que llevó a Eugenio a darle unas palabras de aliento demostrándole su total comprensión.

