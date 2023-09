El cariñoso abrazo de Jennifer Garner y Ben Affleck que ha llamado al atención de todos

Luego de su separación en 2015, Ben Affleck y Jennifer Garner lograron construir una sólida relación basada en el profundo amor que tiene por sus tres hijos, Violet, Samuel y Seraphina, y en el cariño que hasta la fecha prevalece entre ellos. Algo que sin duda ha sido evidente en las ocasiones en las que suelen coincidir, pues a pesar de su historia y de las circunstancias en las que se dio el fin de su relación de pareja, es evidente que entre ellos solo existe buena onda y una gran complicidad. Algo que quedó en claro durante el pasado fin de semana, cuando la expareja fue captada en un momento muy especial, mientras paseaban en familia por calles de Los Ángeles, California, un instante en el que incluso Jennifer y Ben dejaron en claro que el cariño que los ha unido los últimos ocho años sigue vigente y más fuerte que nunca.

El cariñoso encuentro de Jennifer y Ben

En las fotografías obtenidas por medios estadounidenses como Page Six, se puede observar a Garner y a Affleck dando un paseo en el auto del actor. Sin embargo, en un momento de ese paseo, Ben se detuvo, al parecer para que Jennifer descendiera del auto y siguiera su camino, pero antes de esto la actriz se despidió de su ex con efusivo abrazo, el cual el intérprete correspondió de forma muy cariñosa, pues incluso recargó su cabeza sobre el cuerpo de Jennifer, mostrando así el afecto que siente por ella y la cercanía que existe entre ellos.

Y aunque en primera instancia las fotos encendieron las alarmas entre sus fans, pues algunos de ellos comenzaron a crear algunas teorías en torno al cariñoso momento que vivieron, lo cierto es que la mayoría entendió que esta es la forma de relacionarse entre Jennifer y Ben, pues además los actores estuvieron acompañados en todo momento de su hija Seraphina, lo que dejó en claro que, más allá de todo lo que se pueda especular en torno a ellos, Ben y Jennifer tienen muy presente que su familia es prioridad y que el cariño que se tienen prevalecerá para siempre.

Jennifer Garner prefiere no saber sobre la vida de Ben

A pesar de que llevan una relación cercana y de mucha confianza, luego de haber compartido sus vidas por más de 10 años, Jennifer Garner y Ben Affleck han procurado mantenerse al margen de lo que sucede en sus respectivas vidas, especialmente a nivel sentimental, tal y como lo comentó la intérprete hace unos meses, luego de que fuera cuestionada acerca de los memes que surgieron a raíz de la entrega de los Grammys de este año, una ocasión en la que Ben fue el acompañante de su esposa, Jennifer Lopez, y en donde fue captado en más de una ocasión con un semblante poco optimista. Sobre este tema, Garner fue muy clara, pues se encargó de dejar en claro que, pese a que mantiene una buena relación con Ben, prefiere no estar al tanto de lo que sucede en su vida o de lo que se dice de él en los medios. “Realmente trabajo duro para no ver a ninguno de nosotros en la prensa”, dijo Garner en entrevista con la revista australiana Stellar. “No me hace sentir bien, incluso si es algo bueno acerca de uno de nosotros”, agregó.

Con total sinceridad, la actriz de películas como Juno ahondó en el tema para recalcar que no le gusta ver nada de lo que se publica sobre la gente que quiere, por lo que procura hacer caso omiso a este tipo de publicaciones. “Solo trato de olvidar que estoy ahí fuera de alguna manera, y lo mismo con cualquier persona que amo”, detalló Jennifer. “No necesito ver a nadie en mi familia convertida en un meme. Aunque estoy seguro de que es bastante digno de meme, ¡sí!”, admitiendo que aquel momento de Ben en los Grammys sí que daba mucho material para muchos memes.

