Leonardo de Lozanne se sincera sobre su ruptura con Sandra Echeverría: 'Se hizo todo lo posible'

En días pasados, tanto Sandra Echeverría como Leonardo de Lozanne confirmaron el término de su relación sentimental. Esta decisión fue tomada de común acuerdo tras un intento de reconciliación, aunque finalmente dieron un paso definitivo procurando mantener la estabilidad y buena convivencia dentro de su círculo familiar, pues lo más importante para ambos en estos instantes es brindar armonía a su hijo en común, Andrés. Como pocas veces, Leonardo se sinceró para compartir cómo se encuentra en este momento de cambios en su vida, dando detalle de su postura con respecto a Sandra, quien al igual que él se ha enfocado en sus múltiples proyectos profesionales, mientras pasan ambos pasan la página de su época como pareja, la cual duró poco más de una década.

Abierto a conversar con la prensa, Leonardo se refirió al intento que hubo por salvar su relación amorosa con Sandra, asumiendo con total madurez las circunstancias de cómo concluyó todo. “Nada, es la vida. Pero bueno, nos quedamos tranquilos que hicimos todo lo posible y estamos viendo el bienestar común que es lo más importante…”, expresó en entrevista con los medios de comunicación reunidos tras una presentación de la obra musical Vaselina, en la cual participa. A pregunta expresa sobre si en algún futuro se podrían dar otra oportunidad para reconciliarse, expresó: “Cualquier cosa puede pasar, no tengo la bola mágica pero por lo pronto no. Pero estamos bien, yo estoy muy contento, con muchísimo trabajo, hoy vino Andrés, mi hijo, que está emocionadísimo con la alfombra, mis hijos muy bien que es lo más importante…”.

Unidos por su hijo

Más allá de sus diferencias personales, Leonardo reconoce lo importante que ha sido para él trabajar de la mano de Sandra con la finalidad de brindar a su hijo Andrés toda la estabilidad necesaria. Por tal motivo, la comunicación ha sido muy importante en todo este proceso. “No es fácil, no estoy diciendo que esto sea un cuento de hadas, es lo que es, hay cosas que son negociaciones. El chiste es que el equipo gane, que todo el mundo esté bien, sobre todo los niños. Si hay algún problema se discute en privado y se resuelve, por eso es que siempre nos ven bien porque resolvemos las cosas en privado y yo comunico las cosas que van pasando, pero no tengo tampoco certeza de qué va a pasar…”, explicó el intérprete en otro momento, declaraciones retomadas por TVNotas. “Estamos bien y eso es lo importante, y que Andrés esté bien que el bienestar prevalezca…”, agregó.

Leonardo también fue enfático al poner en alto su respeto hacia Sandra, a quien ha descrito como una mujer llena de cualidades, especialmente por su trabajo y desenvolvimiento en cada uno de sus retos profesionales, ya sea en la música o en la actuación, dos terrenos en los que ha dado muestra de su ferviente amor por los escenarios. “Yo nada más tengo cosas buenas que decir de Sandra, estoy seguro de que vamos a estar mucho mejor así y ella es mega talentosa, mega trabajadora, siempre va a tener éxito, le deseo lo mejor siempre y no tengo nada malo que decir, simplemente es una relación que no funciona…”, explicó en su plática con el medio antes citado, despejando así cualquier duda en torno a su mediática ruptura amorosa.

¿Qué ha dicho Sandra Echeverría?

En días pasados, la actriz y cantante habló sobre el momento que vive, siendo sincera pero reservada, una conversación en la que confirmó su soltería. “Ahorita la verdad que estamos en una época complicada de toma de decisiones pero pues sí, ahorita estoy solita…”, comentó en una entrevista concedida a UnoTV.com. Al referirse al intento por salvar su relación, dijo: “Ha sido muy difícil, yo creo que el tiempo es clave. Otra cosa creo que también que el hecho de que uno se quede en paz, sabiendo que uno luchó hasta el final creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da… He estado como tratando de estar muy distraída, he estado tomando mucho trabajo, he estado leyendo mucho, que me sirve mucho… tener planes con mi hijo, disfrutarnos. Es como una serie de cosas que van ayudando a que cada día uno esté un poquito mejor…”, contó.

