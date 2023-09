Las fuertes acusaciones en contra de Russell Brand y lo que ha respondido

Aquella escena del documental Katy Perry: Part of Me fue una de las más conmovedoras en su momento, cuando la cantante, justamente antes de entrar a uno de sus conciertos recibía la noticia, su marido, el comediante Russell Brand, había solicitado el divorcio. La producción del 2012 mostraba un lado muy diferente de la vibrante cantante, dejándose ver completamente devastada ante la ruptura, después de que la distancia y sus agitadas agendas crearan una brecha irreparable entre la pareja. Desde entonces, Brand parecía estar en la mira, pero no por romper el corazón de Katy, sino por sus controvertidas declaraciones. Dedicado a la comedia y con lo que parecía ser un personaje irreverente, que no tenía problema en hablar de sus adicciones y vicios con el público, sus actos rayaban en lo políticamente incorrecto, pero lo que vendría sorprendería a más de uno. Desde hace algunas semanas corría un rumor cada vez más fuerte en Reino Unido, en el que se decía que estaba por explotar un caso de acusaciones de abuso sexual en el mundo de la comedia. El nombre de Brand no tardaría en surgir, pero él se adelantaría a que se hicieran públicas las acusaciones y en un video negaría vehementemente cualquier tipo de abuso. A pesar de aquella imagen que había llevado a lo largo de los años, en los últimos tiempos, Brand se había convertido en un esposo y padre de familia que se ha dedicado a trabajar en su ‘despertar’ según explica en sus redes, pero estas acusaciones vienen de tiempo atrás. Por lo menos cuatro mujeres han tomado la palabra para contar su historia, una de ellas narrando que los abusos se dieron cuando ella tenía apenas 16 años. A partir de que estos testimonios se dieran a conocer en el programa Dispatches, a la par de una investigación de The Times, más mujeres se han sumado a esta denuncia. ¿De qué se ha acusado a Russell Brand?

Las acusaciones en contra de Russell Brand

El comediante ha sido acusado de violación, abuso sexual y abuso emocional, en situaciones que habrían tomado lugar entre los años 2006 y 2013. Las mujeres que han compartido su historia han preferido mantener el anonimato, pero algunos de los datos que han proporcionado han sido corroborados por The Times, por ejemplo, en uno de los casos, a través de los registros médicos que indican que, en efecto, fue atendida en un centro para víctimas de violación el mismo día de los hechos que ha revelado. La acusación más fuerte dentro de las cuatro que se han presentado fue la hecha por una mujer que ha explicado que al momento de los hechos tenía solamente 16 años y ha apuntado a que la relación con Brad fue de un predador. Alrededor de esto, otra mujer que tomó la palabra fue quien fuera la asistente personal del comediante en el 2006, quien contó actitudes que vio de Brand en el artículo publicado por The Times.

Lo que no se esperaba es la revolución que estas acusaciones significarían en Gran Bretaña. Además de las mujeres que se han sumado a las acusaciones en contra de Brand, se ha hablado de que este caso sería únicamente la punta del iceberg en una conducta ampliamente conocida y protegida dentro del mundo de la comedia británica. Se han retomado declaraciones de algunas mujeres dedicadas a este tipo de entretenimiento y cómo hablaban de casos de este tipo por parte de sus compañeros, además de la protección que se les daba para seguir perpetuando este tipo de agresiones.

La postura de las autoridades en este momento

El asunto ha ido más allá y la Metropolitan Police ha pedido que las mujeres que se hayan visto involucradas en este tipo de casos hagan su respectiva denuncia, además de que han revelado que una de las mujeres que dio su testimonio en esta investigación mediática, ha recurrido ya a las autoridades para denunciar un caso de abuso sexual que data del 2003. En el comunicado en el que dan a conocer este caso en específico que habría tomado lugar en el área de Soho, en Londres, agregaron: “Continuamos animando a cualquiera que crea que pudo ser víctima de una ofensa sexual, sin importar hace cuánto haya sido, a que nos contacte”.

La respuesta de Brand

Una noche antes de que se dieran a conocer las dos investigaciones en su contra, Brand tomó sus redes sociales para negar toda acusación a través de un video. En el clip que tituló en sus redes sociales, “Esto está pasando”, inició explicando que éste no es el tipo de video que publica en su canal actualmente. “En esta historia yo soy la noticia. He recibido dos cartas perturbadoras, una carta y un email. Una de una popular cadena de televisión, la otra de un periódico, enlistando una letanía de impresionantes y extensos ataques, al igual que cosas muy estúpidas, como que mi festival comunitario debe ser detenido, que no debería poder atacar la narrativa de los medios de comunicación masiva en este canal. Pero, en medio de una letanía de impresionantes, y barrocos ataques hay algunas alegaciones muy serias que absolutamente refuto. Estas acusaciones datan del tiempo en el que estaba trabajando en los medios masivos, cuando estaba en los periódicos todo el tiempo, cuando estaba en películas, y como he escrito extensamente en mis libros, fui muy, muy promiscuo. Pero, en ese momento de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron siempre, absolutamente consensuales. Siempre fui transparente sobre eso en ese entonces, casi demasiado transparente. Y estoy siendo transparente sobre eso ahora también. Y el ver que esa transparencia hace metástasis en algo criminal que absolutamente niego, me hace preguntarme, ¿hay otros intereses en juego? Particularmente cuando hemos vistos ataques coordinados de la prensa antes”.

El comediante continúa poniendo ejemplos hasta llegar al punto de decir que algunas de estas acusaciones se contradicen, por lo que califica las investigaciones de un ataque coordinado. Explicando que no comentará más por la seriedad de las acusaciones, dice: “Me siento atacado”. Los comentarios en este video dejan clara la opinión de sus seguidores quienes apuntan a que están con las mujeres que lo han acusado. Hasta el momento, se sabe que no ha cancelado las apariciones públicas que tiene en los próximos días.

