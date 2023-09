La romántica revelación de Matthew McConaughey sobre su matrimonio con Camila Alves

Siempre abierto a compartir los detalles de su vida y su carrera, Matthew McConaughey ha abierto su corazón en una sincera charla en la que ha hecho algunas revelaciones sobre su vida familiar y especialmente sobre su relación con Camila Alves, con quien ha formado una hermosa familia al lado de sus tres hijos, y a quien conoció en 2006, año en el que comenzaron a salir y consolidar su relación, la cual solo se ha ido fortaleciendo con el tiempo y se ha ido transformando según las experiencias y circunstancias que la vida les ha puesto en su camino, lo que ha hecho que sean cada vez más unidos. Tal y como lo compartió durante un Live Talk que sostuvo con Katherine Schwarzenegger, en la que con total sinceridad se refirió a cómo es que han vivido su relación a lo largo de estos años, en los que al parecer, la idea de estar separados por algún tiempo no es algo que funcione para ellos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió el ganador del Oscar durante su charla con Schwarzenegger, la cual se ha dado en el marco de la presentación de su primer libro infantil, en la que visiblemente conmovido reveló que solo ha pasado nueve días separado de su hermosa mujer, desde que unieron sus vidas en matrimonio en 2012, seis años después de haber comenzado su relación y tras el nacimiento de sus dos hijos, Levi y Vida, quienes actualmente se han convertido en adolescentes. Cabe destacar, que durante la entrevista, Matthew se mostró emocionado y muy cálido a la hora de compartir detalles muy entrañables de su vida familiar.

En 2018, Matthew concedió una reveladora entrevista a People, en la que con total apertura habló de cómo fue que inició su historia de amor con la modelo de 41 años, a quien conoció en un club nocturno en 2006. "Quiero decir, el tiempo corría", recordó. "Estaba a punto de cumplir 40 años y mi plan era casarme y tener hijos a esa edad", compartió el intérprete al recordar los planes que tenía en mente sobre su propia vida.

En medio de ese momento de su vida, fue que Camila se atravesó en su camino y las comenzaron a tomar un rumbo diferente: “Pero no quería jugar al juego de empezar a sentirme ansioso porque, con demasiada ansiedad, no puedes encontrar pareja. Y luego tomas una decisión apresurada. Conocí hombres que habían tomado decisiones apresuradas y mujeres que habían hecho lo mismo. Pero en ese momento yo no estaba cazando. Y entonces esta mujer increíble cruzó mi campo de visión y pensé: '¿Quién es esa?' Y era Camila”, agregó.

Tras haberse conocido, la pareja comenzó a salir y a formalizar su relación. En 2008, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Levi. Dos años después llego a sus vidas la pequeña Vida. En 2011, McConaughey y Alves se comprometieron, y se casaron seis meses después, en su casa de Austin, Texas, en junio de 2012. Más tarde ese año, dieron la bienvenida a su tercer bebé, Livingston.

El nuevo libro de Matthew

A principios de septiembre, el actor de Dallas Buyes Club publicó su primer libro compuesto de varios cuentos con inspiradoras moralejas, el cual ha sido ilustrado por Rennée Kurilla. Sobre este libro y el recibimiento que ha tenido entre sus críticos más cercanos, sus tres hijos, el actor ha dicho: "Les encanta (el libro a mis tres hijos)", compartió el actor al New York Times. “Mi hija es muy visual. Mi hijo mayor realmente lo entiende y piensa que es realmente genial. Mi hijo menor todavía no me dice lo que le gusta", continuó. "Él se sienta un poco más y me lo cuenta más tarde".