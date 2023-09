La sorprendente manera en la que Olivia Rodrigo grabó el video de 'get him back!'

La cantante y actriz norteamericana Olivia Rodrigo se encuentra de celebración, pues el pasado 8 de septiembre estrenó su segundo álbum de estudio titulado ‘GUTS’, (vísceras, en español) del que hasta el momento sobresalen tres sencillos: ‘all american bitch’, ‘bad idea right?’ y ‘get him back!’. Éste último es el que más ha resonado en las listas de popularidad, pero no solo por su lírica que remonta a la característica indecisión de un romance adolescente, ni por la forma en que su instrumental muestra la rabia que la artista desea transmitir, sino por su video musical. El clip resulta único, pues fue filmado en su totalidad con el nuevo dispositivo de Apple, el iPhone 15 Pro Max, móvil de última generación que saldrá a la venta el próximo viernes 22 de septiembre y que por lo visto, promete mucho en cuanto a la calidad de sus cámaras.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Explotan recursos tecnológicos del nuevo celular

El video está dirigido por Jack Begert y cuenta con la fotografía de Xiao "X" Liu, quienes utilizan magistralmente las innovaciones de la cámara con zoom 5x del nuevo iPhone 15 Pro Max. Los expertos en producción se dedicaron a explotar los recursos con secuencias continuas e imágenes dinámicas, nítidas y en muy alta resolución, mismas que generan encuadres perfectos, tanto para sets en interiores como para locaciones exteriores.

El pasado 7 de septiembre la intérprete de ‘Drivers License’ habló con Zane Lowe para Apple Music 1 sobre el origen de ‘get him back!’ y como es que la frustración colocada en las letras sí existió en la realidad tras un breve quiebre creativo. “Escribimos una canción que no me gustó y tuve un colapso total. Yo estaba como: ‘Dios, no puedo escribir canciones. Soy tan mala en esto’ (…) Luego nos tomamos un descanso, volvimos y escribimos get him back! y es una de mis canciones favoritas”, comentó en la entrevista. Además, aprovechó el espacio para dejar en claro que, aunque las cosas no pinten bien, tirar la toalla nunca debe ser opción. “Así que esto es sólo para mostrarte, nunca te rindas. Sí, fue muy divertido escribirla. Me gusta mucho el coro. Me parece pegajoso y se siente como algo que me gustaría que cantara una multitud”, añadió.

VER GALERÍA

El director Jack Begert comentó: "Para este video estamos haciendo muchos movimientos avanzados de cámara para crear energía. Me impresionó la calidad de las imágenes y escuchar sobre el zoom 5x en el iPhone 15 Pro Max me emocionó mucho". Por su parte, el director de fotografía Xiao "X" Liu sostuvo que "Se necesita mucho tiempo en el set para cambiar los objetivos entre las tomas, pero el iPhone 15 Pro Max tiene siete objetivos en un paquete, incluido un nuevo zoom de 5x. Con sólo unos pocos toques en la pantalla, ahorro tiempo y obtengo lo que necesito en una resolución nítida”.

¿Cómo se logró el video?

Los modelos de iPhone 15 Pro Max cuentan con potentes actualizaciones de cámara que permiten el equivalente a siete lentes profesionales, con una increíble calidad de imagen y vídeo. Con el nuevo conector USB-C, los creadores y cineastas pueden disfrutar de los beneficios de los nuevos flujos de trabajo profesionales como la grabación ProRes directamente en una unidad externa de hasta 4K a 60 fps. Y el iPhone 15 Pro Max ahora permite la codificación Log, ofreciendo más alcance y flexibilidad para los efectos visuales y la gradación de color en la postproducción. También es el primer teléfono inteligente del mundo que es compatible con ACES (Academy Color Encoding System), un estándar de color global para las principales producciones cinematográficas.

VER GALERÍA

Siguiendo el característico diseño minimalista, funcional, amigable e intuitivo de la marca, los nuevos modelos iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max ofrecen lo mejor de las innovaciones de última generación de Apple, con un diseño de titanio fuerte y ligero, bordes contorneados, un nuevo botón de acción personalizable y asistencia en carretera por satélite. Las potentes actualizaciones de la cámara ofrecen a los usuarios el equivalente a siete objetivos profesionales con una calidad de imagen extraordinaria, incluyendo un nuevo valor predeterminado de súper alta resolución de 24 MP en la cámara principal de 48 MP, la próxima generación de retratos con control de enfoque y profundidad, mejoras en el modo Noche y HDR inteligente, la ya mencionada cámara de teleobjetivo de 5x en el iPhone 15 Pro Max y el potente chip A17 Pro que marca el comienzo de una nueva generación de silicio de Apple para iPhone.