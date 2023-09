El orgullo de América Guinart al ver a su hijo Alex Fernández triunfar sobre el escenario en Las Vegas

Para América Guinart no hay nada más importante que saber que sus hijos están bien y que sus vidas son plenas, especialmente ahora que se han convertido en adultos y han comenzado a labrar sus propios caminos tanto el personal y lo profesional, por lo que América no podría estar más orgullosa de ellos. Tal y como lo dejó en claro este fin de semana, luego de haber visto triunfar sobre el escenario a su hijo Alex Fernández, quien se presentó en Las Vegas, al lado de Alejandro Fernández, este fin de semana, con motivo de las fiestas patrias, una ocasión en la que la familia se reunió para ser testigos del espectáculo que presentaron padre e hijo, en donde por su puesto ha estado América en primera fila mostrándole su total apoyo a su hijo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

América, la fan número 1 de Alex

Algo de lo Guinart habló en sus historias de Instagram, en donde de lo más orgullosa compartió una linda selfie en la que se le puede ver al lado de Alex, posando desde su camerino y tras haber concluido el show, una ocasión en la que la orgullosa mamá le dedicó un emotivo mensaje al joven intérprete. “Les comparto de la noche de anoche en Las Vegas… Puedo ver el crecimiento de Alex en estos años en todos los sentidos y me llena de emoción ¡y de orgullo! Felicidades, amor, ¡solo y siempre hacia adelante!”, expresó América emocionada.

Como era de esperarse, los vistazos al show no pudieron faltar, por lo que la madre de los tres hijos mayores del ‘Potrillo’ no dudó en compartir algunos detalles de lo sucedido en Las Vegas y de Alex Sobre el escenario, además de algunas postales tras bambalinas, en donde pudimos ver al guapo cantante cobijado por su familia y en especial por su pequeña Mía, a quien vimos tomando una siesta entre sus brazos.

VER GALERÍA

Cabe destacar, que la presentación de Alex de este fin de semana estuvo aderezada por un sinfín de momentos emotivos, pues además de que junto a su padre dio muestra de la complicidad artística que existe entre ellos y del buen equipo que son sobre el escenario, durante una de sus participaciones, la pequeña Mía, la primogénita de Alex, subió al escenario para acompañar a su padre y a su abuelo, protagonizando uno de los momentos más entrañables de la noche, pues este instante se dio mientras Alex interpretaba el tema El Tiempo No Perdona, una canción que habla sobre el paso del tiempo y sus consecuencias, y que además le ha dedicado a su papá en más de una ocasión.

Sus hijos, el más grande orgullo de América

Para América Guinart ver a sus hijos felices y consolidando su vida adulta en el terreno personal y profesional es un gran logro del que atesora ser testigo: “Tengo unos hijos excelentes, es algo que le doy gracias a Dios, porque los tres son súper buenos chavos, con unos valores de la vida muy bonitos, de lo que sí me puedo sentir orgullosa, obviamente su papá también ha tenido que ver en su educación, son unos chavos que aprecian, valoran y agradecen, son para mí, como si te graduaras y vieras a tus alumnos, con lo que tú les enseñaste poniendo en práctica en su vida diaria y con sus familias ahora, es una satisfacción enorme para mí”, reconoció América en una sincera entrevista que concedió al programa Ventaneando en 2020.

En la mejor etapa de su vida

Para América tener la oportunidad de ver crecer muy de cerca a Cayetana y Mía, sus dos nietas, es un privilegio: “Creciendo la familia, llena de bendiciones, estoy feliz, sé que no es tiempo para que me llenen de nietos, pero de repente digo: ‘¡Qué padre que ya tuviera más!’”, reconoció la tapatía quien desea tener una familia numerosa. Pendiente de cada etapa nueva en la vida de sus nietas, Guinart contó que la mayor de las niñas ya entró a la escuela: “Las disfruto cada día. A Cayetana ya la empezaron a llevar al kínder y las fotos de Cayetana en la escuela me llenan el alma”, admitió la exesposa de El Potrillo, en entrevista con Ventaneando, quien confesó que siempre se postula como niñera de las niñas, pues le encanta pasar tiempo con ellas.

VER GALERÍA