Andrea Escalona explica cómo ha vivido su maternidad ante la ausencia de Magda Rodríguez

En el último par de años la conductora Andrea Escalona ha experimentado una serie de vivencias que se asemejan al recorrido de una montaña rusa, con pronunciadas subidas y bajadas en lo emocional. Por un lado, el lamentable fallecimiento de su madre —la productora de televisión Magda Rodríguez— y por el otro, la formación de su familia, con la inesperada llegada de su pareja a la vida de la también actriz, su sorpresivo embarazo y el nacimiento de Emilio, su primogénito. Sin duda, lidiar con ambos polos no ha sido tarea fácil para la presentadora, aunque por contrarios que parezcan los eventos, y por opuestos que sean los sentimientos que generan, la famosa ha logrado generar una conexión única entre estos dos instantes que la marcaron como persona. Durante su participación en el podcast ‘Auténtico’, conducido por su colega Pedro Prieto y Titi Jaques, Andrea compartió algunos detalles de su maternidad y de cómo a través de esta nueva faceta puede sentir el acompañamiento de su madre.

Tan pronto como comenzó la charla, la conversación se encaminó a su etapa maternal, pues aún no pasa ni un año desde en nacimiento de su bebé, aunque también se refirió al duelo por la muerte de Magda y cómo es que sobrellevó su ausencia. “Muere mi mamá en 2020, tengo una gran pérdida, yo siento que perdí al amor de mi vida, porque mi mamá no era solo mi mamá, era mi mamá, mi productora, mi mejor amiga, con la que viajaba (…) Cuando se muere Magda de verdad se murió el 80 por ciento de mi vida, quedaba un 20 por ciento por ahí que era yo, pero yo decía: ‘¿Qué voy a hacer?’”, comentó. Explicó también que su trabajo fue lo que la sacó adelante, aunque recién asimiló la noticia, consideró hacer cosas inimaginables por el shock que ésta le ocasionó. “Cuando vi a Magda ahí tirada en el piso dije: ‘Ya, me voy a ir a Cancún, voy a fumar mota y voy a ser de esa banda que en un año diga ¿qué pasó?’ (…) De repente respiré y dije: ‘No, no te gusta la mota, no fumas mota, tú no vas a vivir en Cancún, vas a trabajar’”.

De igual manera explicó que se trata de un recorrido muy íntimo, y aprovechó para dar un poco de claridad al público respecto a las fechas y tiempos que vivió. “Mi trabajo la verdad me salvó, pero siento que todavía estaba en una ensoñación, pasar el duelo es algo muy personal, es algo muy raro, pero me sentía como flotando, poco a poco fui regresando. Magda muere el 1 de noviembre del 2020 y yo conozco al papá de mi hijo, que es hermoso, estoy muy enamorada, en el 2021, en agosto, en mi cumpleaños”, añadió. Pero la llegada de Marco, su novio, no representó en un principio algo significativo, de hecho, consideró que sería pasajero dado que no es el estereotipo de hombre por el que hasta entonces había sentido afinidad. “Cuando lo conozco digo: ¿Qué es esto? ¿qué es esto? De repente unos besos y tal, ojo, me gustaba pero no para en serio, según yo como que no era mi tipo… y que bueno que no era mi tipo porque me hubiera ido muy mal si lo fuera”.

La conexión viva con Magda

En más de una ocasión Andrea ha reconocido que tanto Marco como Emilio fueron regalos enviados por la propia Magda, y esta no fue la excepción. Incluso dejó ver que al paso del tiempo e intentando encontrar consuelo ante lo sucedido, el fallecimiento de su madre podría haber sido necesario para que se produjeran estos cambios. “Siento que mi mamá me lo mandó, no sé si ustedes creerán, esto es un poco cursi, pero cuando mi mamá estaba viva, yo le decía ‘Mamá, pide por mi alma gemela’, porque se supone que uno no debería pedir por uno mismo, si otra persona pide por ti es como desinteresado y le llega más directo a Dios, yo pensaba eso. ‘Mamá, pide por mi alma gemela, pide por mi alma gemela’ (…) Yo siento que mi mamá me dijo: ¿De verdad Andrea me tuve que morir para traerte a tu esposo, a tu hijo?”, comentó.

Para diciembre de 2021 Marco y Andrea hablaron sobre su futuro, llegando a la conclusión de que ambos querían tener hijos, pero no en un tiempo cercano, no obstante, de forma inesperada para abril de 2022 recibieron gustosos la noticia de que serían padres. “Cuando veo esa prueba (de embarazo) y veo al hombre que tengo a mi lado digo: Gracias mamá, sí, esto era”.

¿Cómo fue la dualidad de emociones?

Escalona explicó que si bien una pérdida humana nunca se supera, es algo con lo que se aprende a vivir, revelando que a través de múltiples terapias intentó llevar “el hoyo” en su vida, analogía que hizo al vacío generado por la partida de Rodríguez. “No te puedo decir que salí rápido, porque no es algo de lo que sales y tampoco es algo que vas a superar, es como si te quedara un hoyo, y pones al rededor cosas lindas que día a día te hagan sentido y que te vayan nutriendo, pero ese hoyo va a estar”. También habló sobre la pandemia y cómo en su caso fue funcional, pues a la par de la muerte enfermó con este virus. “Cuando pasó lo de mi mamá yo quería regresar ya (a trabajar) pero no pude porque aparte vino el covid, pero fue bueno para mi en ese momento, porque fue el que me hizo hacer esa pausa, y quedarme tres semanas en mi casa a llorar”.

Además, se valió del cuerpo para regresar a su centro, en un símil al “pellízcame para saber que no estoy durmiendo”, ella se entregó al ejercicio, a los pilates, ventosas, agujas y demás terapias que mediante el dolor le hicieran saber que está viva. “Tomé terapias de lo que cada quien crea porque creo que no hay algo para el duelo que a todos nos sirva, pero poco a poco sentía que ese hoyo lo iba llenando de cosas bellas, mi pareja también nutrió en esas cosas bellas, y en eso lo de la noticia de mi hijo fue como llenarlo de flores al rededor”.

Ve a Magda en su bebé

Finalmente, como parte del puente que ella misma construyó entre la muerte de Magda en noviembre de 2020 y el nacimiento de su hijo en diciembre de 2022, habló sobre la presencia que percibe de su madre por medio de Emilio, aunque también reconoció que podrían ser las ganas de ver de nuevo a quien fuera su amiga. “Mi hijo es un niño bueno, veo mucho a mi mamá en él, no sé si también porque a veces me la quiero… esta onda de querértela volver a encontrar, pero sí (…) Me criticaban: Ay, tiene mamitis, o es la hija de Magda, su llaverito que trae a todos lados. ¡Qué bendición! Qué bendición que pude ser su llaverito, que pude ir a todos lados con ella, que nos tomamos todo, que viajamos, que nos comimos todo, sí me faltó esta parte (de abuela), a veces en las noches sí digo: Ay ma, cómo no conociste a tu nieto. Esa parte sí jode, pero también qué lindo que me lo mandó. Estoy perdidamente enamorada de mi pareja y de mi hijo”, concluyó.

