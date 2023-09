El divertido fin de semana de las 'Netas Divinas' en Las Vegas

Además de ser compañeras en el programa Netas Divinas, las presentadoras de este show han logrado construir una sólida relación de amistad que se sin duda se ve reflejada en pantalla, pues más allá del compañerismo, es evidente que entre ellas existe cierta complicidad, la cual no solo han construido trabajando en el mismo programa, también a través de las experiencias de vida que han compartido. Tal y como ha quedado en claro durante el reciente viaje que han hecho Paola Rojas, Natalia Tellez y Daniela Magún a Las Vegas, desde donde se han dejado ver de lo más felices, disfrutando de las amenidades de este destino, así como de su amistad, un tiempo que les ha servido para reforzar su amistad, lejos de los foros de televisión, y también para demostrarle su total apoyo a Daniela, quien se presentará este fin de semana en ‘La Ciudad del Pecado’, junto a todo el elenco del 90s Pop Tour.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas....

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, las tres famosas han hecho eco de estos divertidos días de descanso y relajación, en los que además de disfrutar de los casinos, los mejores resorts de la zona y de las pool parties más divertidas, también pudieron disfrutar de un instante solo para ellas, lejos del foro de Netas Divinas, pero con la complicidad de siempre. Y aunque el motivo principal de su estancia en Las Vegas era apoyar a Daniela, no perdieron la oportunidad de divertirse al máximo durante los días previos. “Estoy con mi querida Daniela Magun… Venimos a Las Vegas, Las Netas, porque hoy canta Danielita en el 90s Pop Tour”, expresó Paola en un live que realizó en su perfil de Instagram, a lo que la integrante de Kabah respondió: “Yo estoy más emocionada porque les dije a mis ‘Netas’: ‘Qué onda, tengo concierto en Las Vegas, ¿y si vamos?’”, por lo que no la pensaron dos veces y se organizaron.

Cabe destacar que aunque se esperaba que viajara con ellas Consuelo Duval, las presentadoras revelaron que debido a un problema de salud, la también actriz canceló de último momento, un instante en el que se permitieron bromear con la situación, dejando en claro así la confianza que existe entre ellas: “De última hora dijo que siempre no, se sintió malita de la panza”, explicó Paola en su live, a lo que Natalia Tellez agregó: “Te amamos, Consuelo, nos haces mucha falta”. Fue en ese momento que Paola bromeó: “Te extrañamos mucho, comadre, te extrañamos mucho, pero pues hemos encontrado las maneras de sobreponernos”, dijo la periodista entre risas, provocando las risas de sus compañeras.

Paola Rojas, la inspiración de Natalia Tellez

Sin duda alguna, las conductoras del programa Netas Divinas han formado un gran equipo de trabajo, el cual ha trascendido más allá de las cámaras, tal y como ha quedado en claro durante su reciente viaje a Las Vegas o incluso durante la realización del programa, en donde de forma muy emotiva se han hecho saber una a la otra lo mucho que se admiran. Algo que ocurrió hace algunos programas, cuando en un momento de reflexión en el que hablar de las mujeres con las que se identifican y se sienten inspiradas, Natalia dejó en claro o que siente por Paola: “Yo voy a decir Paola Rojas”, de primer momento, Paola se mostró muy sorprendida: “¡Ay ya!”, dijo, para luego continuar escuchando lo que Téllez tenía que decir de ella: “Porque hay muchas mujeres en los libros que no tuve el privilegio de conocer, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora. Tú eres una mujer que abres camino y que yo admiro profundamente y que está en mi historia y en la historia de muchos. Veo cómo la gente se expresa de ti, veo tu camino, veo tu trabajo. Yo te admiro profundamente”, expresó la también actriz.

Tras escuchar las palabras de su compañera, las cuales fueron respaldadas por Galilea Montijo, Daniela Magun y Consuelo Duval, Paola expresó conmovida: “Gracias Natalia por las palabras tan hermosas que me dedicaste. Me llena el alma que una mujer tan brillante y sensible como tú se exprese así de mí. Gracias Consuelo, Daniela y Galilea, por respaldar esas palabras. Gracias por llenarme de amor. Estoy muy conmovida”, finalizó.