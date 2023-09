Junto a Luis Miguel, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares celebran 12 años del inicio de su historia de amor

A lo largo de más de una década, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares han escrito una historia de amor, la cual está llena de hermosos momentos y otros no tantos, los cuales han sabido afrontar siempre con la frente con total entereza y con una gran madurez, lo que les ha permitido seguir añadiendo nuevos capítulos a su historia, ahora también de la mano de sus dos hijos, los pequeños Ximena y Juan Carlos. Algo de lo que han dado muestra durante este fin de semana, una ocasión en la que la pareja ha recordado cómo fue que el primer flechazo, aprovechando su estancia en Las Vegas, hasta donde viajaron para celebrar las fiestas patrias en el concierto de Luis Miguel, quien se convirtió en su principal cómplice a la hora de celebrar el doceavo aniversario del inicio de su amor.

12 años del primer flechazo

Así lo hizo saber Ximena Navarrete a través de sus historias de Instagram, en donde además de mostrar algunos vistazos del concierto que ‘El Sol de México’ ofreció en ‘La Ciudad del Pecado’, hizo una revelación de lo más romántica: “Un 15 de septiembre nos conocimos Juan Carlos y yo en este mismo ligar en 2011”, expresó la modelo conmovida, en una fotografía en la que se dejó ver de lo más enamorada de su marido, posando para la cámara muy sonrientes, usando los dos unas gorras con detalles alusivos a los colores de la bandera Mexicana. “No nos volvimos a ver hasta 2015… que desde ese momento él dijo que se iba a casar conmigo”, agregó la Miss Universo 2010 de lo más feliz. Más tarde, la también actriz compartió una fotografía en la que recalcó los años que llevan escribiendo su historia de amor: “12 años”, agregó.

Cabe destacar, que la pareja tuvo un fin de semana de lo más divertido y patriótico, pues además de haber celebrado en el concierto de Luis Miguel, Ximena y Juan Carlos asistieron a los conciertos que otros de sus compatriotas ofrecieron en Las Vegas con motivo de las fiestas por la Independencia de México. A través de sus redes sociales se les pudo ver disfrutando de la gira de RBD, con quienes tuvieron la oportunidad de convivir tras bambalinas, además del recital que tradicionalmente Alejandro Fernández ofrece en esta fecha en dicho lugar.

Así fue como Juan Carlos se ganó el corazón de Ximena

Sincera como suele ser, hace unas semanas Ximena habló de cómo fue que Juan Carlos Valladares logró robarse su corazón, luego de varios años de intentarlo. “En resumidas cuentas me persiguió de 2010 a 2015, me escribía, me invitaba, me volvía a escribir, me volvía a invitar… Hasta que le dije que sí y salimos por primera vez en 2015”, expresó la actriz en una historia que compartió en sus redes sociales, respondiendo a la pregunta de uno de sus fans. “En persona nos conocimos en un evento en Las Vegas en el 2011, ahí nos presentaron y nos volvimos a ver cuatro años después”, agrego.

En esa misma ocasión, Ximena también respondió a los cuestionamientos de sus seguidores respecto a lo que más admira de Juan Carlos, mostrándose sumamente conmovida a la hora de hablar del padre de sus hijos. Que es un hombre con buen corazón, que siempre sabe levantarse de los tropiezos de la vida, que insiste hasta logra lo que se propone, que siempre ve el lado positivo de las situaciones, que cuida a su familia y que siempre está para tomar mi mano en los momentos que son difíciles… Y ya como extra, que me trae todas las mañanas mi taza de café para despertar”, expresó emocionada.

La ilusión de Ximena al ver crecer su familia

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, de la mano de sus dos hijos, son los protagonistas de nuestra más reciente portada, en donde se han sincerado sobre la nueva etapa de vida que han comenzado, tras la llegada del pequeño Juan Carlos, su segundo hijo, a quien nos han presentado en esta edición, ya disponible a la venta. “Ser mamá de estos niños es el título más importante que tengo y con el que soñé toda la vida…¡Más que el de Miss Universo!”, nos contó emocionada Ximena, quien desde aquella corona ha compartido en nuestras páginas los momentos más especiales de su vida. Juan Carlos también ha hablado en esta edición sobre su experiencia como padre: “Cuando nació mi hija pensé que sería difícil querer así a alguien más. Pero cuando llegó Juan Carlos a nuestras vidas experimenté el mismo amor incondicional”. Encuentra la entrevista completa y el entrañable posado de la familia Navarrete Valladares en nuestra historia.

