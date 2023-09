Lucerito Mijares revela por qué su papá no quería que participara en la obra de teatro La hija de Manuel Mijares, Lucerito, habló por primera vez de los motivos por los que el cantante no daba su consentimiento para que se uniera a la obra El Mago

Con dos grandes artistas como padres, Lucerito Mijares estuvo en contacto con el mundo de la música desde muy temprana edad, ella misma explicaba que siendo apenas una niña se aprendía de memoria la letra de prácticamente cualquier canción, además de mostrar otras aptitudes en la materia. Es más, al alcanzar los 11 años, la joven ya había grabado algunas canciones con su padre. Estas experiencias fueron labrando el camino que ha recorrido hasta el día de hoy para hacerse de un lugar en el espectáculo mexicano. Sin duda, su protagónico en la obra El Mago ha marcado un hito en su carrera, pues se trata de su primer trabajo artístico oficial; sin embargo, ser parte de él no fue sencillo, y es que aunque obtuvo el permiso de su mamá casi inmediatamente después de contarle del proyecto, la primera respuesta de su papá fue un contundente ‘no’, así lo reveló Lucerito, quien recordó los motivos exactos por los que Manuel Mijares no quería que participara en la puesta en escena.

La razón por la que Mijares no quería que su hija hiciera teatro

Hace unas semanas atrás, Lucerito contaba cómo convenció a sus famosos papás de que la dejaran hacer teatro musical; sin embargo, no fue hasta ahora, en una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, que dio a conocer la razón por la que Mijares no quería que se dedicara a la actuación: “Llego con mi papá y le digo: ‘Hola, ¿quiero hacer teatro?’ (me responde): ‘No’”, contó la joven señalando lo sorpresivo que fue para ella escuchar la rotunda contestación negativa del intérprete de Soldado del amor, quien deseaba que su hija se enfocara exclusivamente a su carrera como cantante, “(Me dijo): ‘No es que tú tienes que cantar, tú estás hecha para cantar’, y ya le dije: ‘Está bien, si quieres ahorita no hablemos de esto y pues hablamos en alguna otra ocasión’”.

Tras ese primer acercamiento con su padre, Lucerito buscó a su mamá, quien de inmediato le demostró su apoyo y juntas acudieron nuevamente con Mijares para convencerlo de que este era el gran sueño de su hija. “Mi mamá (dijo): ‘No, ¿cómo crees? Pues vamos las dos’, y yo pensé: ‘Órale, ya se armo’”, añadió a manera de broma, “Entonces llego con mi mamá y le dice: ‘Oye, hay esta propuesta, creo que puede estar muy linda, las canciones…’”; no obstante, estas palabras de Lucero tampoco consiguieron convencer al cantante: “Mmm… Lo pensaré”, le dijo Mijares a la joven.

La carta de Lucerito Mijares a su papá

Luego de varios días en vilo, Lucerito decidió tomar cartas en el asunto y escribió un texto explicando su pasión por el teatro: “El único ‘sí’ que estábamos esperando era el de mi papá, entonces un día llego y le digo: ‘O sea, escribí casi casi toda una carta para decirle todo lo que significaba para mí hacer teatro, que nunca lo había hecho, pero lo había visto y pues como que había entrado a este mundo, se la leo y me dice: ‘Pues creo que sí’”. Fue gracias a esta sincera carta que la joven logró una respuesta positiva por parte de Mijares: “Llega mi mamá, le digo: ‘Ven, corre rápido, ya’, llega y las dos así de película esperando su respuesta y nos dice: ‘Sí la van a hacer’. Obviamente nos paramos, bailamos, cantamos, reímos, lloramos, o sea, era la respuesta más esperada y desde ese día literalmente al siguiente empezaron a trabajar todo en el teatro”.

